Svaki normalan čovjek, treba imati svoga frizera, pedikera, restoran i - zna se - psihijatra...

To je povijest, to je veliki događaj za pamćenje u svjetskim razmjerima - to je jedinstveno obilježavanje 70 godina vladavine jedne, jedine i jedinstvene kraljice Velike Britanije, Elizabete II. Ukupan TV program proteklih dana bio je opterećen politikom, ratom u Ukrajini i snažnom međunarodnom aktivnošću Hrvatske kojoj je potvrđen ulazak u Schengen, eurozonu, ozbiljnim raspravama o proširenju LNG-a na Krku, ulozi Janafa u budućnosti distribuciji nafte i još nekim važnim pitanjima koja Hrvatsku svrstavaju u red zemalja s kojima treba ozbiljno računati na svim aktualnim europskim bitnim pitanjima. Treba samo narodu objasniti što će oni konkretno imati od svega ovoga.