'Teroristički čin': Pavao Miljavac pokazao Plenkoviću kako se treba boriti protiv radikalizacije

"Plinske boce bile su čin terorizma, obični ljudi mogli su stradati", izjavio je sinoć Pavao Miljavac, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, komentirajući akcije šatoraša. Plenković je pak šatoraša uzeo za ministra.

<p>"Plinske boce bile su čin terorizma, obični ljudi mogli su stradati", izjavio je sinoć Pavao Miljavac, bivši HDZ-ov ministar obrane i predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, na N1 televiziji.</p><p>Zašto to nije rekao Andrej Plenković?</p><p>Ili makar njegov ministar branitelja Tomo Medved?</p><p>Terorizam je pojam od kojeg su mnogi bježali kad su komentirali 555-dnevni prosvjed šatoraša u Savskoj 66, pogotovo generali i branitelji, pogotovo ljudi bliski HDZ-u, a nekima i danas ta riječ teško pada kad se komentiraju plinske boce kojima su šatoraši blokirali zagrebačke ulice.</p><h2>Ne šatoraši, nego Zoki</h2><p>Ali Miljavac je iskoristio priliku da takav čin nazove "terorizmom". I to upravo u trenutku kad premijer Plenković vodi (svoju) bitku protiv radikalizma i ekstremizma, i to tako što optužuje tadašnjeg premijera Zorana Milanovića - onoga koga su šatoraši "terorističkim činom" rušili - da je 2016. godine potaknuo radikalizam u kampanji.</p><p>Valjda spominjanjem njegove majke.</p><p>I učinio je to neposredno nakon što je Tomo Medved, sadašnji Plenkovićev i bivši Karamarkov ministar branitelja, kao i premijerova desna ruka, izjavio kako "taj čin treba gledati u kontekstu nasilnog upada u crkvu na Markovu trgu gdje su bili branitelji".</p><p>"Plinske boce nisu ugrožavale sigurnost", reče Medved. "Obični ljudi mogli su stradati", kaže Miljavac.</p><h2>Osuda ili opravdanje?</h2><p>I kome sad vjerovati? I na koga se Plenković može osloniti u svojoj borbi protiv radikalizma?</p><p>Na generala koji osuđuje teroristički čin ili na ministra koji taj čin opravdava i stavlja u "kontekst"? I to kontekst protuzakonitog, pa i pučističkog napada branitelja na Banske dvore i kordon policije, kada je Karamarko ispalio onu slavnu "Kakav zakon? Pa to su branitelji!".</p><p>Posve je jasno da je napad na Banske dvore stigao iz radikalno desnog, braniteljskog miljea. Kao što je jasno i da su plinske boce proizvod istog tog miljea. Kao i da iz tog miljea dolazi ministar branitelja. Te da je Plenković uredno pohodio pripadnike tog miljea.</p><h2>Terorizam protiv policije</h2><p>Ministar Medved, Plenkovićeva desna ruka, plinske boce opravdava akcijom policije koja je intervenirala protiv onih koji su okupljanjem na Markovu trgu kršili zakon, pa vjeruje da je stoga bilo opravdano na akciju policije odgovoriti "terorističkim činom".</p><p>Kako se u to uklapa onaj Plenkovićev odlazak u "gnijezdo govora mržnje"?</p><p>Plenković je trebao osuditi plinske boce i tadašnji govor mržnje šatoraša. Ali on je šatoraša stavio za ministra. Plenković je trebao osuditi onu desnicu koja mu je pred vrata poslala naoružanog klinca. Ali on sada od te desnice bježi i skreće pažnju na Milanovića.</p><p>Miljavac je ipak imao smjelosti nazvati postupke šatoraša "terorističkim činom". Plenković nema takvu vrstu hrabrosti.<br/> </p>