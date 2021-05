Još jedna korona generacija završila je srednju školu. Maturantima danas i službeno završava nastava, a većina je svoje proslavila u petak i tijekom vikenda, ipak ne želeći u potpunosti ostati bez te slatke radosti. Brojevi za koronu ionako stubokom opadaju, pa će valjda i onih koji će državnu maturu morati odgoditi zbog zaraze biti minimalno. No što smo u ovoj “koronaškoj” godini naučili o nastavi u čudnim uvjetima? Glavna pouka vjerojatno bi bila prilagodljivost i suradnja. I, naravno, donošenje planova na vrijeme. No dok su se nastavnici, učitelji i profesori prilagođavali, učenici ispadali i upadali u online nastavu, planovi i programi kao da su zaustavljeni. Sve se odrađivalo prema već postojećim pravilnicima i odlukama, a rješavali su se tek gorući problemi, poput neslavne situacije s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. I dok se nastavna godina bliži kraju te svi čekaju da na neko vrijeme zaborave na cirkuse s rasporedima i lošim internetskim vezama, možda nije prekasno za pitanje kako ćemo najesen...

Ili ćemo se opet izvlačiti na nepredvidljivu koronu, te se pokriti činjenicom da će se zakonima fizike procijepiti većina prosvjetnih djelatnika, a škole početi s radom prema već isprobanim receptima?

No zašto se, primjerice, ozbiljno ne razgovara o tome da se do jeseni planski procijepi i većinu srednjoškolaca? U Sloveniji su ih već počeli cijepiti, kod nas se cijepe ako tako odluče roditelji u dogovoru s obiteljskim liječnicima, no zašto se o tome ne čuje ništa od Stožera ili Ministarstva? Ili ćemo za godinu dana ispratiti još jednu generaciju korona maturanata, a srednjoškolcima brojiti tjedne i mjeseca odgovaranja pod ručnicima i sjedenja kod kuće umjesto rada u školama jer su “opasni za javno zdravstvo”? Hoćemo li imati još jednu generaciju online frizerki i građevinara te hoćemo li se zapitati kako će ti mladi sutra naći posao? Fakulteti i načini studiranja u pandemijskim uvjetima također su pitanja za sebe. Ima li naznaka hoće li se studenti ozbiljnije vraćati u predavaonice ili ni sljedeće godine neće naučiti imena svojih kolega s godine? A profesori? Hoće li imati prilike upoznati studente uživo? Na sva ova pitanja treba dati odgovore - do početka kolektivnih odmora.