Treba stroži zakon, političari ne znaju što je sukob interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa trebalo bi biti više savjetodavno i preventivno tijelo. Tako je HDZ-ov bivši ministar Lovro Kuščević zamislio izmjene zakona o sprečavanju sukoba interesa. Pretvorio bi Povjerenstvo u još jednu službu da se nađe pri ruci političarima. Upravo Kuščevićev slučaj, a danas i ovaj Milana Kujundžića pokazuju da je potreban potpuno suprotni stav.

Povjerenstvo mora dobiti više ovlasti, više novca i osoblje koje će se baviti i provjerama podrijetla imovine, mora moći izreći jače sankcije od 40.000 kuna... Možda se čini preširoko, ali je očito nužno. Jer jasno je da dio ljudi koji i danas vodi državu i oni koji su jučer vodili nemaju pojma što je sukob interesa i što piše u zakonu. Ili se barem prave ludi jer neće imati dovoljne sankcije. Pa tako ministar Kujundžić tvrdi da nema baš nikakve veze što mu novac posuđuje prijatelj koji vodi ljekarnu i sjedi u nadzornom odboru veledrogerije.

Veledrogerije su inače i dobavljači lijekova i materijala za bolnice. Sve to plaća HZZO koji je formalno izvan proračuna, ali čijeg šefa direktno postavljaju politika i ministar. Da tvrtke njegova prijatelja nikad nisu dobile ni kunu, ministar je morao znati da mu takva pozajmica narušava integritet. A što tek reći za Kujundžićeve tvrdnje o kući u rodnom kraju. Uporno tvrdi da je znatno manja nego što jeste, nije to prijavio u kartici, on ju je izgradio, a tvrdi da ju je naslijedio... Dakle, ministar ne govori istinu.

Ali to nije samo nepoštovanje zakona, to je već potpuno ignoriranje bilo kakvih moralnih načela i političke odgovornosti. A sve je začinio izjavom da su susjedi možda mladu novinarku usred dana zamijenili za lopova i tako je indirektno opravdao njihov čin. I zasad prolazi bez ikakvih posljedica. Ova Vlada je imala priliku ojačati Povjerenstvo, pokušala ga je oslabiti. Po percepciji korupcije stalno tonemo sve dublje iako smo trebali napredovati. Neka pitaju svoje Lovre i Milane zašto je to tako.