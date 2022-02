Sličnost je, zapravo, zapanjujuća. U “Maratoncima koji trče počasni krug” hrpa do srži iskvarene djece, unuka, praunuka i čukununuka brutalno krivotvori oporuku pokojnog Pantelije Topalovića (časnog starine koji je umro sa 125 godina) kako bi se dočepala njegova naslijeđa. A njegovo su naslijeđe krematorij (vrlo moderan, lansiran u srcu Srbije, negdje u predvečerje rata) i ostala, pokretna i nepokretna, imovina. Topalovići su pogrebnici, bave se “jedinim sigurnim poslom” (a to je smrt) i na putu do Pantelijina bogatstva ništa im nije sveto. Glume, lažu, muljaju, falsificiraju... Pantelija je, kaže legenda, “umro pred sam kraj svoga života, u cvetu svoje starosti”, dok je njegov poslednji prijatelj “preminuo krajem prošloga veka”. Pantelijina slika ponosno visi u prostorijama krematorija, u čijim “vurunama” ostaju “samo dugmići”. Sva je ta ljubav prema prethodniku samo inscenacija koja treba pojačati uvjerenje da oni, temeljem ljubavi, imaju pravo na pokojnikovu imovinu.