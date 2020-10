U bolnicama nikako ne smije biti zataškavanja i kalkuliranja

Smrt pacijenta u čakovačkoj bolnici je nedoknadiva, ali bitno je i to da bolnica ništa nije zatajila. Sami su izašli u javnost sa svime, pokrenuli sve potrebne postupke

<p>Teško je naći prave riječi. Teško je biti pragmatično analitičan kada je ljudski život izgubljen, a onaj, kome se utvrdi odgovornost, taj će život zauvijek nositi na savjesti. ž</p><p>Pacijentu u čakovečkoj bolnici je nakon hemodijalize u krvotoku završilo medicinsko sredstvo namijenjeno toaleti, umjesto fiziološke otopine. Čovjek je, čini se, umro od akutnog trovanja, otkazali su mu svi organi.</p><p>Sjećamo se afere Baxter iz 2001. kada su na dijalizi umrla 24 pacijenta, a greška je tada bila tehničke prirode, na uređajima. Ovdje je priča drugačija. Ljudski faktor. Prema dosad poznatom, medicinska sestra uzela je krivu bocu, napravila krivi potez. Vjerojatno najgori u svom životu.</p><p>Pacijent je na hemodijalizu odlazio jer je želio živjeti, prolazio je redovito taj nimalo lak postupak. Možda se nadao transplantaciji, a na kraju mu se život ugasio na najmanje očekivan način. A sestra je taj poziv vjerojatno odabrala upravo zato što je željela pomagati ljudima u njihovoj borbi za život i izlječenje. Namjere u njezinom postupku zasigurno nije bilo, no što je dovelo do tragedije – trenutak nepažnje, dekoncentracija, ili neki treći faktor koji nam još nije poznat, tek ćemo saznati.</p><p>Obitelji pacijenta ovaj strašni gubitak nitko i nikada neće moći nadoknaditi. Sestra će, dokaže li joj se krivnja, kazneno odgovarati, možda izgubiti licenciju, emotivno i psihički vjerojatno biti shrvana. Višestruko tužna priča, s koje god strane pogledaš.</p><p>No dogodilo se nešto što se može smatrati i pozitivnim, iako je tu riječ tako teško upotrijebiti u kontekstu ovako mučne situacije. To je transparentnost bolnice. Nije bilo zataškavanja, šutnje, kalkuliranja. Sami su izašli u javnost sa svime, pokrenuli sve potrebne postupke. I hvala im na tome.</p><p>Tragediju ništa ne može umanjiti, i ovako nešto, iako rijetko, može se dogoditi u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi. Uprava čakovečke bolnice pokazala je kako ispravno postupiti. I taj primjer bi, zlu ne trebalo, trebali slijediti svi</p>