Vidošević pet godina nije suda čuo ni vidio, Ježić milijune nije vratio, a dr. Ivi će suditi vječno

Procesi Sanaderu promijenili su politički krajobraz zemlje, ali, začudo, nisu poslali poruku da nema nedodirljivih, već su mnogi amoralni moćnici zaključili: Ako se on godinama ovako izvlači, valjda ću moći i ja...

<p>Optužbe protiv bivšeg premijera najveći su korupcijski skandali u povijesti neovisne Hrvatske i njihove posljedice po političku sliku ove zemlje su goleme. Suđenja i sve što ih prati i dalje posredno ili vrlo direktno utječu na hrvatski politički krajobraz. Na žalost, naše je pravosuđe upravo na procesima protiv Sanadera demonstriralo sve svoje bolesti, izložilo svoju dubinsku krizu, ali ozbiljne su se kritike mogle čuti i na račun tužitelja i njihovih kompetencija te na račun samog Zakona o kaznenom postupku (taj je zakon, recimo, od donošenja 2009. mijenjan već devet puta, spremaju se i nove izmjene, svi imaju primjedbe, a nijedna promjena ne vodi bržim i učinkovitijim procesima.) </p><p>Jasno je i otprije da hrvatsko pravosuđe nije imuno na snažan utjecaj politike, koji se očituje već u politički zadanom načinu imenovanja samih sudaca. Jasno je i da hrvatski građani pravosuđu ne vjeruju jer vide da postupci s čvrstim i očitim dokazima padaju u vodu ili se beskrajno odugovlače.</p><p>Procesi protiv Sanadera najjasnije ocrtavaju i neefikasnost pravosuđa. Protiv njega je u proteklih 10 godina pokrenuto pet postupaka – za Fimi mediju, Planinsku, Inu i MOL, HEP i DIOKI te Hypo, a dosad je samo jedan od tih postupaka pravomoćno okončan. <br/> Ta činjenica možda daje odgovor i na pitanje koje su si poslije Sanadera mnogi postavljali kad bi čuli za druge korupcijske afere i druge velike aktere, od Vidoševića pa sve do Janafa i Kovačevića: "Pa nije li činjenica da se optužilo i stavilo na stup srama svemoćnog premijera bila dovoljan razlog da se svi kojima je bilo kakva muljaža na pameti suzdrže, da ne guraju ruke u pekmez? Nisu li pomislili da bi mogli završiti kao on?"</p><p>Psihijatri su za takve amoralne moćnike već postavili dijagnozu: oni su uomnipotentnom deliriju. Drugim riječima, oni su opijeni svojom moći. Kočnice su im popustile, do sad im je sve išlo glatko, pa su još uvjereniji da su sposobniji od drugih. Sposobniji i od Sanadera, na primjer. A onda, kad se i pojavi sumnja da im istražitelji pušu za vratom, kad im delirij splasne, bacit će pogled na sudbine onih koji su optuženi, pa zaključiti: "Ah, izvući ću se već nekako s takvim sudovima! Sanaderu će suditi cijelu vječnost, Vidoševiću je trebalo pet godina da uopće dođe do suda, Ježić nikad nije vratio milijune eura mita, čega da se bojim..."</p>