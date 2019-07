Više nije problem ni ministar Kuščević već Andrej Plenković

Pa što je Plenkoviću? Pitala me to prodavačica na kiosku koja zna da sam novinar, a slična pitanja ovih dana postavljaju i drugi poznanici. Nitko ne može shvatiti zašto je premijer odlučio braniti Lovru Kuščevića. Isto se pitaju i mnogi HDZ-ovci. I to samo pokazuje kakvu si je kašu skuhao “uglađeni premijer diplomat s velikim ugledom u europskim krugovima”.

Prije tjedan dana ostavili smo mogućnost da Kuščević nije premijeru prezentirao sve papire i činjenice. Sad nema sumnje da jest i da mu Plenković još vjeruje. Štoviše, Plenković je u obranu svog ministra dao zastrašujuću izjavu: “Svi medijski napadi odnose se na razdoblje koje je bilo davno, davno prije nego što je postao ministar”.

Dakle, ispada da je sav trud u otkrivanju činjenica samo orkestrirani napad koji vode “sufleri”. Ali još gore, Plenković je dao zeleno svjetlo svima da svoj položaj iskoriste i za osobno bogaćenje. Poručio je svim direktorima javnih tvrtki, agencija, čelnicima gradova i općina da rade što hoće, a to nije prepreka da budu ministri u Vladi.

A nije se ni raspitao kad se što događalo. Jer Kuščević je prenamijenio štalu u kuću mjesec dana prije nego što je postao ministar. Potpuni je to obrat od Plenkovića prije tri godine, koji je pozivao na odgovornost svog prethodnika Karamarka. Ono što je Plenković imao kao neosporni kapital prije dvije godine bile su čiste ruke, čist obraz i promocija visokih standarda. U aferi Hotmail taj je imidž znatno narušen. P

ostalo je jasno da nije govorio istinu i da je sklon muljanju. Ali i tad je postojao neki viši cilj kojim su ga pravdali: spas Agrokora. Obranom Kuščevića imidž se raspao. Brani čovjeka kojem je općina kojoj je bio na čelu potezom pera donijela milijune. Pa čak i ako ga smijeni sljedeći tjedan, šteta je učinjena. Ispast će da smjenjuje ministre tek kad se zaljulja Vlada i njegova fotelja, a ne zato što ima visoke demokratske standarde. Time je srozao i ono malo političke kulture u zemlji.