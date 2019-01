Zašto Hrvatska i HDZ slave osnutak Karadžićeve tvorevine

Lako je brusiti odlučnost na Facebook statusima 22-godišnjih blesana, pa makar oni bili sinovi saborskih zastupnika HDZ-a.

Ali što će Andrej Plenković učiniti s Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a BiH, koji je jučer nazočio proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci?

Ne samo da se radi o prazniku koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim i ocijenio diskriminirajućim za Hrvate i Bošnjake, ne samo da je na proslavi odlikovan bivši časnik JNA Slavko Lisica koji je u Hrvatskoj osuđen za ratne zločine na području Šibenika, ne samo da je Čović tamo sjedio u društvu s ministrom Aleksandrom Vulinom, personom non grata u Hrvatskoj, već se radi o proslavi dana kad je krenulo ubijanje i protjerivanje Hrvata i Bošnjaka iz Republike Srpske.

Od prethodnih 250 tisuća Hrvata, u tom entitetu sada ih je ostalo tek deset tisuća.

Dan kad je krenuo progon

Upravo taj dan odlučio je uveličati predsjednik HDZ-a BiH, dobitnik počasnog doktorata Zagrebačkog sveučilišta, uzdanica Andreja Plenkovića i navodno jedini istinski predstavnik hrvatskog naroda u susjednoj državi.

Čović je svojim prisustvom uveličao dan kad je krenuo progon Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Dan kad je Radovan Karadžić proglasio paradržavnu tvorevinu koja je razbijala BiH. Tvorevinu koja je kumovala najtežim zločinima, pokoljima, protjerivanjima.

I Plenković o tome šuti.

Šuti i o činjenici da je na proslavi u Banja Luci, uz Čovića, bio i hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Del Vecchio.

Je li to dio službene politike Republike Hrvatske? Zar tako HDZ promovira interese Hrvata u BiH?

Hrvati žrtve

Plenković je nedavno digao uzbunu zbog činjenice da je Dragan Čović izgubio na izborima za Predsjedništvo BiH, optuživši Željka Komšića da je u to tijelo izabran glasovima Bošnjaka. A sada taj isti Čović odlazi na proslavu Dana Republike Srpske u kojoj su i Hrvati i Bošnjaci bili žrtve progona i zločina.

Ivan Đakić uhićen je, kritiziran pa izbačen iz HDZ-a jer je na Facebooku "čestitao" pravoslavni Božić s fotografijom ustaše koji u ruci drži odrubljenu četničku glavu. A sada Dragan Čović i Ivan Del Vecchio odlaze na proslavu državne tvorevine koja veliča četništvo.

Kad je krajem godine u Hrvatskom saboru izglasavana Deklaracija o položaju Hrvata u BiH, HDZ je tvrdio kako Hrvati moraju razgovarati s Miloradom Dodikom kao legitimnim predstavnikom u susjednoj državi. "Imamo dvije snažne političke opcije u Republici Srpskoj", objasnio je tada Božo Ljubić, "jednu koja je odgovorna za zločine u Srebrenici i drugu u kojoj je Dodik koji je bio protiv tih zločina".

A jučer su se svi oni, plus Dragan Čović, plus osuđeni ratni zločinac, plus oni koji negiraju srpske zločine, plus persona non grata, našli na proslavi tvorevine nastale na zločinima, progonu, protjerivanju - i Srebrenici.

Jedno je razgovarati s Dodikom. Nešto posve drugo je sudjelovati na neustavnoj proslavi Dana Republike Srpske.

Službena politika RH

I ne samo da je tamo bio predsjednik HDZ-a BiH, već se ukazao i hrvatski veleposlanik, što znači da je riječ o službenoj politici Hrvatske.

Plenković se proteklih par mjeseci jako izložio ne bi li u Bruxellesu i drugdje branio položaj Hrvata i BiH koji je navodno Čovićevim porazom na izborima jako narušen. Da bi onda Čović i Del Vecchio uveličali proslavu tvorevine u kojoj je nakon rata ostao tek svaki 25. Hrvat.

Plenković vodi diplomatske i verbalne ratove s Vulinom i Dačićem, a onda njegov predstavnik s tim Vulinom slavi Republiku Srpsku.

Naveliko se govori o progonu srpskih zločinaca u Vukovaru, a onda predstavnici Hrvatske i HDZ-a BiH slave s osuđenim zločincem iz Šibenika.

Gdje su sada šatoraši i stožeraši? Gdje je sad nestao onaj ratoborni domoljubni duh HDZ-ove desnice?

Obljetnica u Grazu

I je li to način kako se brane interesi Hrvata u BiH?

Kako je napisao Arsen Bauk, "sljedeću obljetnicu Republike Srpske mogu slaviti u Grazu", gdje su Radovan Karadžić i Mate Boban dogovarali podjelu BiH i rat protiv Bošnjaka.

A može im se pridružiti i Andrej Plenković.

Političari svojim aktivnostima šalju poruke. Čović je odlaskom u Banja Luku poslao poruku Hrvatima u BiH, a Plenković je preko Čovića i veleposlanika Del Vecchia poslao poruku svima kako Hrvatska vidi budućnost Hrvata, ali i Bosne i Hercegovine.

Veleposlanika je premijer nakon reakcija pozvao na razgovor u Zagreb. Dragana Čovića nije.

