Krajem ljeta kreće druga ljetna škola Innovation Academy

Krajem ljeta, točnije od 20. do 24. kolovoza, na Visokom učilištu Algebra održat će se druga ljetna škola Innovation Academy. Riječ je o projektu namijenjenom učenicima srednjih škola čiji je cilj omogućiti sudionicima da steknu dodatna znanja i vještine iz područja njihovog interesa kroz četiri različita programa.

Organizator projekta Innovation Academy je Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) koji je prošlog tjedna nagrađen posebnom nagradom Europskog parlamenta „Europski građanin“ za svoj najveći projekt LEAP Summit. Voditelj nagrađenog projekta LEAP Summit, Andrej Hanzir, ujedno je stalni mentor akademije. O svom dosadašnjem iskustvu mentoriranja kaže: „Prošlog ljeta kad sam se prvi put susreo s mladim srednjoškolcima i dobio uvid u njihova znanja i širinu pogleda na svijet, ostao sam doista iznenađen. Odmah se dalo zaključiti koliku važnost oni sami daju istraživanju informacija te koliko ih toga zapravo zanima. Raditi s takvom skupinom polaznika bio je doista pravi užitak te se radujem novom izdanju akademije ovog ljeta.“

Andrej je mentor programa Future Skills koji se održava na engleskom jeziku, a tijekom kojeg polaznici imaju priliku naučiti više o vještinama koje će im biti potrebne u budućnosti, tehnologiji, inovacijama te projektnom menadžmentu. Uz to, održavaju se još tri programa – IT Genius za zaljubljenike u programiranje, Digital Skills za polaznike koje zanima digitalni marketing i Soft Skills za sve one koji žele poraditi na vještinama komunikacije, prezentacije, suradnje i vodstva.

Prijave za ljetnu školu su još uvijek otvorene, a u toku je i promotivna akcija zahvaljujući kojoj je cijena kotizacije snižena na 690 kuna umjesto redovnih 890 kuna. Više informacija kao i obrazac za prijavu na ljetnu školu dostupni su na linku.