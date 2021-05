Veliki brendovi, poput primjerice Red Bulla ili Nikea, konstantno pronalaze načine kako privući pažnju i istaknuti se na tržištu, a na primjerima njihovog marketinga puno se toga može naučiti i iskoristiti za vlastiti uspjeh, piše poznati časopis Forbes u nedavno objavljenom članku.

Danas je pozornost iznimno teško dobiti, a još teže zadržati. Pa kako onda pronaći način i doći do nje?

Na tu su temu stručnjaci izradili brojne studije, a iz istraživanja provedenog na Sveučilištu Duke da se zaključiti da su neki brendovi toliko snažni u zadržavanju vjernosti i pozornosti da čak mogu utjecati na sreću u braku i partnerstvu. Primjer je situacija u kojoj morate živjeti s odabirom brenda vašeg partnera kojeg baš i ne preferirate, što u konačnici, navode u istraživanju, može rezultirati smanjenjem ljubavne sreće. Snaga koju brendovi imaju na način da utječu čak i na emocionalne veze ne događa se preko noći, a preduvjeti koje jedna kompanija mora poduzeti da bi svoj brend napravila moćnim, uistinu su zahtjevni i prije svega podrazumjevaju vjerodostojnost.

O njemu možda ponajbolje govori pomalo intrigantno istraživanje Sveučilišta u Bonnu o percepciji vrijednosti u kojem stručnjaci na primjeru svakodnevnih stvari otrkivaju koliko je ono važno. Primjerice, ljudi će ocijeniti vino boljim kad misle je skupo, nego ono za koje znaju da jeftinije, u tom slučaju apriori će dati lošiju ocjenu. Jednom kad ljudi uoče vrijednost brenda, velika je vjerojatnost da će ga imati na umu prilikom odabira za sve vrste prilika. Veliki potrošački brendovi i percepcija njihove vrijednosti jako su dobar primjer kojeg možete primijeniti i na vlastitom brendiranju jer ono je jedan od glavnih preduvjeta za izgradnju uspješne karijere. Donosimo vam 5 važnih smjernica kako se istaknuti i postati uočljivima.

1. Budite magnet koji će privući ljude

Za početak je važno stvoriti snažne emocionalne veze i odnose. Jedna od ključnih vještina koja će se vrednovati u budućnosti poslovanja bit će sposobnost dublje i brže izgradnje odnosa, a s obzirom na digitalizaciju to će se često ostvarivati virtualnim sredstvima. Stoga, budite osoba koja optimističnim i energičnim stavovima privlači druge na društvenim mrežama jer upravo je pozitivnost najveći magnet za širenje kontakata. Svi želimo da nas okružuju upravo takve optimistične osobe koje stvaraju pozitivne vibracije, pri tom je važno prilagoditi se, učiti i kontinuirano raditi na sebi.

Prilikom izgradnje vlastitog brenda pokažite poniznost i izbjegavajte aroganciju, težite prema ljudima i privlačite ih k sebi i na taj ćete naćin istinski podržavati druge. Istraživanje je otkrilo da ljudi odabiru tvrtke i brendove na temelju toga koliko oni doprinose zajednicama i pokazuju socijalnu savjest, a osobno brendiranje se također bazira na istim principima. Nije sve o vama, već u tome kako ulazite u odnose s drugima i brinete o njima.

2. Budite hrabri

Učinkovitost osobnog brendiranja zahtijeva da progovorite, zauzmete stav i krenete samouvjereno naprijed. Najuspješniji brendovi su vidljivi i pamtljivi jer svoj brand na tržištu iznose s užitkom i osmjehom na licu. Za ljude je ovdje prikladna fraza „fake it until you make it“. Možda nećete uvijek sve stvari shvatiti i možda se ponekad nećete osjećate dovoljno samopouzdano, ali nemojte posustajati. Manje brinite o savršenstvu, a više se usredotočite na napredak. Najbolje mogućnosti i prilike ukazat će vam se kad zakoračite u nepoznata područja, odnosno kad se maknete iz vaše zone komfora i ostanete otvoreni prema novim znanjima i mogućnostima. Prihvatite projekt za koji ste uglavnom spremni i za koji znate da u njemu možete razvijati svoje vještine i napredovati i svakako razmislite o izreci: "Ako igraš malo, ne služiš svijetu", stoga zakoračite velikim korakom naprijed i preuzmite inicijativu.

3. Budite autentični

Oscar Wilde je svojedobno rekao "Budite svoji, jer svi ostali su ionako već zauzeti." Rečenica ovog slavnog irskog pisca može se učinkovito primijeniti za unapređenje karijere ili branda, važno je da pri tom pripazite na balans, da učite i od drugih te nastojite s mjerom oponašati ono čemu se divite kod ljudi kojima ste okruženi. Pobrinite se pri tom ostanete autentični jer ljudi više nisu lakovjerni i brzo će prepoznati prijevaru.

U odnosima nas i inače najviše privlače osobe koje su u potpunosti svoje, a stvar identično funkcionira i s brendovima - kad dosegnu svoj puni potencijal znatno se ističu na tržištu od ostalih. Primjerice, luksuzni automobil ćete kupiti prvenstveno radi vrhunskog iskustva koji on nudi, a deterdžent s boljim mirisom bit će vam draži od onog sa slabijim bez obzira što će oba učinkovito očistiti vašu odjeću. Kod vlastitog brendiranja razmislite u čemu ste dobri te kako to možete iskoristiti. Prigrlite ono što vas čini posebnim i razlikuje vas od gomile, a zatim dalje razvijajte te talente.

4. Budite sadržajni

Izgradnja vašeg osobnog brenda mora sadržavati suštinu i pouzdanost. Trebate biti sigurni da možete tržištu ponuditi vještine i talente i svakako nastojte stalno učiti i razvijati se. Vaš najbolji osobni brand bit će izgrađen na temelju vrijednosti koju dajete drugima - način na koji dajete najbolje od sebe timu i ulažete napore u projekte koji su vam dodijeljeni. Svi smo surađivali s ljudima koji možda znaju dobro razgovarati, ali ne i realizirati. To su obično ljudi koji idu s jednog posla na drugi ili iz tvrtke u tvrtku, jer moraju krenuti dalje čim ljudi oko njih shvate da nisu suštinski bitni. Uspješni brendovi opetovano isporučuju proizvode i usluge visoke kvalitete, a i vaš osobni brand bi trebao biti takav. Budite osoba koja zasuče rukave i slijedi, na koju drugi uvijek mogu računati da će pružiti kvalitetan posao i koja održava odnose. Kad takva osoba postanete, ostvarit ćete snažnu mrežu ljudi te čvrste i trajne poslovne ali i privatne veze. Moći ćete računati na te ljude ali i oni na vas.

5. Budite predvidljivi

Kao ljudi, žudimo za jasnoćom i nastojimo izbjeći dvosmislenost, a isto to želimo i u našim vezama. Obično imamo veće povjerenje i odnos s ljudima koje razumijemo jer općenito ljudi ne vjeruju onome što ne razumiju, a dosljednost je ključna za sjajne odnose. Zato budite netko na koga drugi mogu računati i budite korektni u načinu interakcije, odnosa i susreta. Zanimljiva istraživanja o liderima su otkrila da su ljudi više voljeli čelnika koji je stalno bio osrednji u odnosu na onog čelnika koji je bio nepredvidljiv. U naravi je čovjeka da želi komunicirati s pouzdanim ljudima na koje može računati.

I za kraj, vaš će se uspjeh temeljiti na autentičnim odnosima i značajnim interakcijama. Suština je biti svoj, donijeti stvarnu vrijednost i biti netko oko koga će drugi željeti biti. Ne postoji formula za osobno brendiranje, već je poanta u načinu razmišljanja tako da cijenite druge, ulažete u veze i budete vaša najbolja verzija. Ovo je pristup koji će vas u konačnici izdvojiti i zaokupiti pozitivnu pažnju.