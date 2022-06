Sanjate o putu oko svijeta? Začudit ćete se koliko ga puta za života svatko od nas propješači

U prosjeku, čovjek do svoje 80. godine prehoda više od 170.000 kilometara, što je slično kao da pet puta obiđe ekvator. Zanimljivo je i da u prosječnom danu hodanja stopala doživljavaju opterećenje od ukupno nekoliko tona težine.

Kad se rode, sve bebe imaju ravna stopala, a prepoznatljiv svod razvija se u dobi od tri godine - ne računajući one kojima spušteno stopalo ostane cijeli život. Osim spuštenim stopalima, mnogi su "obdareni" Mortonovim nožnim prstom, to jest stanjem u kojem je drugi prst duži od palca. Prema nekim izvorima, ovo pogađa 20-30% svjetske populacije. Također, o kompleksnosti ovog dijela tijela govori i to što se kosti u stopalima stvrdnjavaju sve do 21. godine života.

Treba spomenuti i zanimljivost da stopala sadrže otprilike 8000 završetaka živaca, što ih čini jednom od najvećih nakupina živaca po kvadratnom centimetru kože u tijelu. Onda nije ni čudno da stopala slove za najškakljiviji dio tijela, zar ne? Možda niste znali, ali škakljiva stopala zapravo su dobar znak jer smanjena osjetljivost može biti simptom neuropatije, medicinskog stanja koje je često povezano s dijabetesom.

Pokazalo se i da stopala nerijetko odražavaju cjelokupno zdravlje tijela i zato bi im trebalo posvetiti posebnu pažnju. Naša sugovornica, vlasnica salona za medicinsku pedikuru Derma-ped, obrtnica Anđelka Lončar Vuk, objasnila nam je kako medicinska pedikura može pomoći u održavanju tog zdravlja.

Prednosti pedikure

Pedikura nas može zaštititi od razvoja bolesti jer urasli nokti i suha ispucana koža na stopalima olakšavaju prodor infekcija. Uz pružanje njege, pedikeri također masiraju stopala i listove, čime pospješuju cirkulaciju krvi, što posljedično smanjuje ili otklanja bol, artritis i proširene vene te pomaže limfnim čvorovima očistiti tijelo od toksina.

Ovim tretmanom poboljšava se i zdravlje noktiju jer poliranje, osim što čini nokte sjajnim i urednim, povećava protok hranjivih tvari koje inače ne bi bile dostupne noktima. Konačno, pedikura pomaže u promicanju mentalnog zdravlja jer, baš kao i masaže, pedikura djeluje antistresno.

- U naš salon najčešće dolaze osobe s problematikom uraslih ili trajno deformiranih noktiju i godinama ih uspješno rješavamo. Naravno, sve uz disciplinu klijenta. Tu su i ostali problemi poput dijabetičkog i atletskog stopala, kurjih očiju, bakterijskih infekcija, žuljeva, natisaka, zadebljanja, retronihije i slično - govori naša sugovornica, koja svojim klijentima na dnevnoj bazi podijeli i na desetke savjeta o pravilnom održavanju zdravlja stopala. Zahvalna je što ima priliku za to, svjesna da bi danas možda sve bilo drugačije da prije osam godina nije hrabro zaplivala poduzetničkim vodama.

Salon za medicinsku pedikuru

Svoj samostalan poslovni pothvat počela je 2014. godine, nakon višegodišnjeg rada u struci. Na početku je radila sama, gotovo pa po cijele dane, ali kaže da se nije ni stigla požaliti jer se posao ubrzo počeo munjevito razvijati.

- Otvaranje obrta zapravo je bio bijeg od loših situacija od prije, htjela sam stvoriti svoj kutak u kojemu mogu biti produktivna, raditi što volim. Uz nešto malo svoje ušteđevine te uz maminu i sestrinu pomoć uspjela sam opremiti jednu prostoriju koju sam unajmila u Ilici i početi s radom - opisuje nam Anđelka, čiji je salon danas jedan od najuglednijih i najstručnijih pedikerskih salona u Hrvatskoj i regiji. Ipak, ova vlasnica salona do sada se više puta uvjerila da je ova struka u Hrvatskoj iznimno podcijenjena.

Deficitarno zanimanje

I nije u krivu jer se posljednjih nekoliko godina za upisivanje pedikerskog smjera u srednjim školama dodjeljuju stipendije kako bi se potaknuo rast broja obrazovanih stručnjaka u ovom području. Anđelka smatra da bi se uz to trebalo poraditi na modernizaciji edukacije jer je iz vlastitog iskustva shvatila da svakog novog zaposlenika - kojih ionako nema mnogo - treba iznova izučiti.

- Strukovna obrazovanja su super, ali ono što vidim kao problem je da škole nemaju dovoljno sredstava da moderniziraju prostorije za vježbe koje bi pomogle učenicima i profesorima da se educiraju i ponude bolje usluge koje su u skladu s današnjim vremenom. Bojim se da zbog toga ljudi odlaze iz struke - zabrinuto kaže naša sugovornica, ali dodaje da je ona odlučila doprinijeti rješavanju tog problema. Iz te želje nastala je Derma-ped akademija.

Edukacija za stručno osposobljavanje

- Derma-ped akademija, koja je nastala u suradnji s Footlogixom, potpuno je novi projekt edukacije novih i postojećih pedikera. Ideja se rodila nakon što sam primijetila da u struci pedikera ima vrlo malo kvalitetnog rada, a i općenito se slabo razvija nešto novo. Odlučila sam podijeliti svoje iskustvo i znanje s drugima i pomoći im da budu što bolji u svom poslu - govori.

Samo je uz kvalitetnu edukaciju moguće pružiti najbolje rješenje za svakoga klijenta, smatra Anđelka, koja je nakon frizerske srednje škole i prekvalifikacije za kozmetičarku završila i razne dodatne edukacije. Jedna od njih, prema njezinu mišljenju ključna za razvoj njezine karijere, bila je Bizfriz akademija, na kojoj je naučila kako uspješno voditi salon. Nada se da će i njezina novootvorena akademija mnogima pomoći podignuti poslovanje u pedikerskoj struci na višu stepenicu.

- Zasad smo odradili samo nekoliko edukacija zbog ljetne sezone i pojačanog posla, ali očekujemo porast na jesen, kad je prava sezona edukacija. Najvažnije nam je da uspijemo obrazovati stručnjake koji će zbog svojeg znanja postati kompetentni na tržištu rada, ali i da osvijestimo ljude o važnosti zdravlja stopala, pravilnog liječenja i njege, koja je vrlo često zanemarena - govori nam s osmijehom Anđelka.