Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o donošenju nove mjere - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021. godine. Svi poslodavci koji su mogli koristiti mjeru za siječanj i veljaču 2021. godine mogu i nadalje koristiti mjeru za ožujak. Iznimka su poslodavci koji obavljaju financijsku djelatnost i djelatnost osiguranja te djelatnost kockanja i klađenja (NKD 92) - oni zbog otvaranja djelatnosti više ne mogu koristiti ovu mjeru. Svi poslodavci koji imaju pravo na Covid potpore i žele se prijaviti na mjeru trebali su svoju djelatnost registrirati najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Uvjeti za dobivanje potpora

Kako bi ostvarili potporu, poslodavci su obvezni dokazati da su od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine imali pad prihoda, odnosno primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Dokaz tome su PDV obrasci, koji se dostavljaju Poreznoj upravi za spomenute mjesece. Oni koji ne zadovoljavaju neki od navedenih uvjeta ne mogu ostvariti pravo na naknadu.

Potpora za očuvanje radnih mjesta dodjeljuje se u iznosu od 2000 kn do 4000 kn, ovisno o padu prihoda, a za one najpogođenije, koji su sukladno epidemiološkim mjerama bili prisiljeni zatvoriti djelatnost, odlukom Stožera potpora iznosi 4000 kn po radniku.

Cilj potpore je očuvanje radnog mjesta

S obzirom na to da potpora služi poslodavcu za spašavanje zaposlenika od otkaza, u djelatnostima za koje je isplaćena potpora poslodavac je u obvezi isplatiti ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću sukladno ugovoru o radu. Naime, korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta ne zahtijeva izmjenu ugovora o radu na način da visina plaće bude jednaka visini primljene potpore. To znači da poslodavac svome radniku ne treba isplatiti plaću u visini primljene potpore. Potpora je namijenjena za očuvanje radnih mjesta, koju poslodavac može koristiti i za druge poslovne aktivnosti vezane za očuvanje radnih mjesta.

Pomoć najugroženijima

Mjera se i nadalje odnosi na očuvanje radnih mjesta koja su ugrožena posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, a visina potpore je 4000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Poslodavci s područja pogođenih potresom za korištenje mjere ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda. Pri podnošenju zahtjeva za mjeru poslodavci trebaju dostaviti samo izjavu kojom će, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjaviti da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. Hrvatski zavod za zapošljavanje naknadno će provoditi dodatne provjere i u tom slučaju može od poslodavca zatražiti i dodatne dokaze o navodima iz izjave.

Državni novac samo za ciljanu namjenu

Poslodavac koji zatraži potporu za više od 50 radnika bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine isplati dividendu, udjele u dobitku, dodijeli dionice, isplati oporezive bonuse i ostale slične primitke. Dividendu i ostale primitke poslodavac ne smije isplaćivati samo članovima uprave, prokuristima i ostalim osobama koje su ovlaštene zastupati društvo. Važno je naglasiti kako radnici mogu i dalje nesmetano ostvarivati svoja materijalna oporeziva i neoporeziva prava u skladu s kolektivnim ugovorima i drugim aktima koji uređuju pravo radnika. Primjerice, naknadu za prehranu, jubilarnu nagradu, otpremninu itd.

Poslodavci trebaju predati novi Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta bez obzira na to jesu li koristili već ovu mjeru za siječanj/veljaču 2021. godine, i to za sve radnike zaposlene do 28. veljače 2021. godine. Zahtjevi za dodjelu potpore za ožujak 2021. godine primaju se od 1. travnja 2021. godine do zaključno 20. travnja 2021. godine. Više o tome možete pročitati u časopisu Računovodstvo, revizija i financije te na stranicama HZZ-a.

Mr. Anja BOŽINA, dipl.oec., viši predavač na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, stručnjakinja za računovodstvo, poreze i financijske propise.