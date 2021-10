Euro sigurno neće biti nikakav problem za umirovljenike. Hrvatska ima drugi problem po pitanju mirovina, a to je činjenica da od ukupnog broja umirovljenika tek njih 20 posto u mirovinu je otišlo s punim stažom, kaže nam ekonomski stručnjak Damir Novotny.

Većini naših umirovljenika euro će biti četvrta valuta za života s kojom barataju u Hrvatskoj. Nekad su plaću i honorare primali u jugoslavenskim dinarima, pa od 1991. godine u hrvatskim dinarima, da bi ih zamijenili 1994. kunama i najvjerojatnije mirovinu od 2023. godine primali u eurima.

'Prošli već četiri valute'

No ne treba zanemariti da su sve vrijeme do eura svoju valutu paralelno preračunavali s njemačkom markom. Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja kaže kako metodologija izračuna mirovina ostaje ista bez obzira na valutu.

- Prosječna plaća i rast troškova života su temelj za izračun mirovine ne samo u Hrvatskoj, nego i u ostalim zemljama. Je li to najzgodnije rješenje, o tome se uvijek može raspravljati. Što se uvođenja eura tiče, ne očekujem nikakve probleme ni za umirovljenike - kaže nam Hrelja. Dodaje kako ima puno drugih problema koje bi u Hrvatskoj trebalo rješavati neovisno o euru.

- Problem su artikli koji su uvršteni u rast cijena, kao i pitanje hoće li se oporezivati neoporezivi dio plaća i slično. Dakle, ima puno

elemenata za diskusiju koji nemaju veze s eurom - dodao je.



Otkriva nam i kako mu se u zadnje vrijeme javlja priličan broj umirovljenika koji imaju profesionalne mirovine, poput vatrogasaca, i koji i dalje uz mirovinu žele raditi.

- Jasno je da se ti ljudi možda ne mogu više penjati po ljestvama, ali imaju volje i želje za radom te nisu navikli vrijeme provoditi pred malom ekranima i u šetnjama. Imaju snage da još pridonesu pa pitaju koje su im mogućnosti - kaže nam Hrelja. Ekonomist Novotny ističe kako se očekuje povećanje mirovina zbog inflacije.

'I oni žele još raditi'

- Ako ni zbog čega drugoga, uvođenjem eura rast će mirovine zbog inflacije. Sigurno će se morati promijeniti sustav obračuna mirovina, na čemu Vlada već i radi - rekao je Novotny. No po njemu, uvođenje eura neće imati prevelike veze s mogućim povećanjem broja umirovljenika koji rade na pola radnog vremena.

- Mladi umirovljenici rade, no uglavnom u sivoj zoni jer im je tako isplativo i tako si povećavaju kupovnu moć - rekao je.

