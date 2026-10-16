Tek svaka druga tvrtka doživi peti rođendan: Gdje poduzetnici griješe?

Dobra poslovna ideja može biti početak uspješne poduzetničke priče, no pravi izazov nastaje kada tu ideju treba pretvoriti u dugoročno održivo poslovanje. Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku za 2024. godinu, nakon pet godina poslovanja aktivno je ostalo 49 % poduzeća osnovanih 2019. godine. Drugim riječima, tek je svako drugo poduzeće nastavilo kontinuirano poslovati tijekom prvih pet godina.

Iako prestanak poslovne aktivnosti ne znači nužno i poslovni neuspjeh, ovaj podatak otvara važno pitanje: zašto je teško održati poslovanje?

Dobra poslovna ideja sama po sebi nije jamstvo uspjeha. Problemi s likvidnošću, prebrzi rast, ovisnost o velikim klijentima ili pogrešne organizacijske odluke mogu ugroziti i poslovanje koje je na početku obećavalo. Donosimo pet situacija koje poduzetnike mogu skupo stajati i zašto nije potrebno sve učiti na vlastitim greškama.

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1. Posao raste, ali novca na računu nema

Zvuči paradoksalno, ali tvrtka može imati sve više posla i istodobno se suočavati s ozbiljnim financijskim problemima. Novi ugovori, izdani računi i rast prihoda ne znače nužno i dovoljno novca za isplatu plaća, podmirivanje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova poslovanja.

Problem nastaje kada naplata potraživanja kasni, a obveze prema zaposlenicima, dobavljačima i državi dospijevaju na naplatu. Upravo zato praćenje novčanog toka i planiranje likvidnosti moraju biti jednako važni kao prodaja i ugovaranje novih poslova.

2. Prebrzi rast može biti jednako opasan kao stagnacija

Svaki poduzetnik želi rasti, ali što kada posao raste brže nego što ga tvrtka može organizacijski i financijski pratiti?

Zapošljavanje novih ljudi, širenje poslovanja i preuzimanje sve većih projekata mogu postati ozbiljan teret ako iza njih ne stoje stabilni procesi i realan financijski plan. Rast bi trebao biti rezultat promišljene strategije, a ne samo reakcija na trenutačnu potražnju.

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3. Jedan veliki klijent može postati najveći rizik

Veliki klijent donosi sigurnost, redovite prihode i priliku za razvoj. No ako poslovanje tvrtke previše ovisi o jednom naručitelju, njegov odlazak može izazvati ozbiljne probleme.

Promjena poslovne strategije klijenta, smanjenje budžeta ili prekid suradnje dovoljni su da se stabilna situacija preko noći promijeni. Zato je razvoj raznolike baze klijenata važan dio dugoročne poslovne sigurnosti.

4. Kada poduzetnik postane najveća kočnica vlastite tvrtke

U početku je sasvim normalno da vlasnik tvrtke radi gotovo sve - od prodaje i financija do administracije i komunikacije s klijentima.

No kako poslovanje raste, takav model postaje sve teže održiv. Ako svaka odluka mora proći kroz jednu osobu, posao usporava, zaposlenici ne razvijaju samostalnost, a vlasniku ostaje sve manje vremena za strateško promišljanje. Naučiti delegirati odgovornost jedan je od važnijih koraka u razvoju tvrtke.

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5. Najskuplje odluke često su one koje donosimo sami

Treba li zaposliti novu osobu, uzeti kredit, proširiti poslovanje ili odustati od projekta koji ne donosi očekivane rezultate? Poduzetnici svakodnevno donose odluke čije posljedice mogu osjećati godinama.

Problem je što vlasnici manjih tvrtki često nemaju s kim otvoreno razgovarati o poslovnim dilemama. Upravo tada iskustvo nekoga tko je slične situacije već prošao može biti dragocjenije od još jedne poslovne analize.

Mora li svaki poduzetnik učiti na vlastitim pogreškama?

Odgovor na to pitanje sve više poduzetnika pronalazi u mentorstvu. Za razliku od klasičnog poslovnog savjetovanja, mentorstvo se temelji na razmjeni iskustava, postavljanju pravih pitanja i sagledavanju problema iz drugačije perspektive.

Upravo na toj ideji temelji se rad SENTOR-a - Kluba poduzetnika seniora, koji uz podršku Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) povezuje iskusne poduzetnike i menadžere s vlasnicima malih i srednjih poduzeća.

SENTOR danas okuplja gotovo 40 mentora, a tijekom 2025. i 2026. kroz njegov mentorski program prošlo je više od 200 poduzetnika. Mentori svoje znanje i iskustvo prenose besplatno, pomažući kolegama u suočavanju s izazovima poput financiranja, organizacije, rasta poslovanja, zapošljavanja i donošenja strateških odluka.

- Mentorstvo nije davanje gotovih rješenja, već iskustvo, neovisna perspektiva i razgovor s nekim tko razumije što znači nositi odgovornost za poduzeće i može pomoći poduzetniku da samostalno donese kvalitetniju odluku”, istaknula je Anny Brusić, direktorica HUP -Udruge malih i srednjih poduzetnika, na konferenciji „Iskustvo nikada ne zastarijeva”, koju su organizirali HUP i SENTOR.

Vrijednost takvog pristupa potvrđuje i predsjednik Upravnog odbora SENTOR-a Ante Mandić, naglašavajući da mentor ne donosi odluke umjesto poduzetnika, već mu pomaže da problem sagleda iz druge perspektive i na vrijeme prepozna moguće rizike.

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Kako do mentora?

Poduzetnici koji se suočavaju s poslovnim izazovima i žele razgovarati s iskusnim mentorom mogu se prijaviti putem službene stranice SENTOR-a. Nakon prijave slijedi inicijalni razgovor kako bi se prepoznale konkretne potrebe poduzetnika i pronašao odgovarajući mentor. Mentorska podrška je besplatna, a suradnja u pravilu traje nekoliko mjeseci.

Jer u poslovanju nije uvijek presudno imati sve odgovore. Ponekad je dovoljno imati nekoga tko zna postaviti pravo pitanje.