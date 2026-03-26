Proljeće donosi obilje svježih namirnica, ali i ubrzan tempo života. Između posla, obaveza i pokušaja da uhvatimo malo vremena za sebe, kuhanje često pada u drugi plan. Ipak, zdrava prehrana ne mora značiti sate provedene u kuhinji
10 delicija: Fini i zdravi proljetni recepti gotovi već za pola sata
Uz malo planiranja i prave kombinacije sastojaka, moguće je pripremiti ukusne, lagane i hranjive obroke u manje od 30 minuta.
Donosimo 10 brzih proljetnih recepata idealnih za zaposlene — bez kompliciranja i s maksimalnim učinkom.
1. Proljetna salata s piletinom i šparogama
Vrijeme pripreme: 20 min
Sastojci:
- pileća prsa
- zelene šparoge
- rukola
- cherry rajčice
- slanutak
- maslinovo ulje, limun, sol, papar
Priprema:
Piletinu ispecite na tavi, šparoge kratko blanširajte ili prepecite. Sve pomiješajte sa skuhanim slanutkom, svježom rukolom i rajčicama, začinite limunom i maslinovim uljem.
2. Tjestenina s mladim špinatom i ricottom
Vrijeme pripreme: 15 min
Sastojci:
- integralna tjestenina
- svježi špinat
- ricotta
- češnjak
- maslinovo ulje
Priprema:
Skuhajte tjesteninu. Na tavi lagano prepecite češnjak i špinat, dodajte ricottu i pomiješajte s tjesteninom.
3. Omlet s povrćem i feta sirom
Vrijeme pripreme: 10 min
Sastojci:
- jaja
- tikvice
- paprika
- feta sir
Priprema:
Na tavi kratko popržite povrće, dodajte razmućena jaja i na kraju pospite fetom.
4. Proljetni wrap s hummusom i piletinom
Vrijeme pripreme: 15 min
Sastojci:
- integralne tortilje
- hummus
- pečena piletina
- krastavac, mrkva, zelena salata
Priprema:
Namažite hummus na tortilju, dodajte sve sastojke, zarolajte i spremno je za ponijeti.
5. Rižoto s graškom i limunom
Vrijeme pripreme: 25 min
Sastojci:
- riža za rižoto
- grašak
- luk
- povrtni temeljac
- limunova korica
Priprema:
Na maslinovom ulju pirjajte luk, dodajte rižu i postupno podlijevajte temeljcem. Pred kraj dodajte grašak i limunovu koricu.
6. Smoothie zdjela s jagodama
Vrijeme pripreme: 5 min
Sastojci:
- smrznute ili svježe jagode
- banana
- jogurt ili biljno mlijeko
- zobene pahuljice
Priprema:
Izblendajte sve sastojke i po želji dodajte sjemenke ili orašaste plodove.
7. Tost s avokadom i jajem
Vrijeme pripreme: 10 min
Sastojci:
- integralni kruh
- avokado
- jaje (poširano ili kuhano)
- limun, sol, papar
Priprema:
Zgnječite avokado s limunom, namažite na tost i dodajte jaje.
8. Salata od kvinoje i povrća
Vrijeme pripreme: 20 min
Sastojci:
- kvinoja
- krastavac
- rajčica
- peršin
- limunov sok
Priprema:
Skuhajte kvinoju, ohladite i pomiješajte s nasjeckanim povrćem i začinima.
9. Piletina s medom i senfom + mlado povrće
Vrijeme pripreme: 25 min
Sastojci:
- pileći file
- med
- senf
- mlada mrkva, tikvice
Priprema:
Piletinu premažite mješavinom meda i senfa i pecite u pećnici. Povrće kratko ispecite ili skuhajte na pari.
10. Jogurt s orašastim plodovima i medom
Vrijeme pripreme: 3 min
Sastojci:
- grčki jogurt
- orašasti plodovi
- med
- svježe voće
Priprema:
Sve pomiješajte — idealno za doručak ili brzi međuobrok.
