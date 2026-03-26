10 delicija: Fini i zdravi proljetni recepti gotovi već za pola sata

Uz malo planiranja i prave kombinacije sastojaka, moguće je pripremiti ukusne, lagane i hranjive obroke u manje od 30 minuta.

Donosimo 10 brzih proljetnih recepata idealnih za zaposlene — bez kompliciranja i s maksimalnim učinkom.

1. Proljetna salata s piletinom i šparogama

Vrijeme pripreme: 20 min

Sastojci:

pileća prsa

zelene šparoge

rukola

cherry rajčice

slanutak

maslinovo ulje, limun, sol, papar

Priprema:

Piletinu ispecite na tavi, šparoge kratko blanširajte ili prepecite. Sve pomiješajte sa skuhanim slanutkom, svježom rukolom i rajčicama, začinite limunom i maslinovim uljem.

2. Tjestenina s mladim špinatom i ricottom

Vrijeme pripreme: 15 min

Sastojci:

integralna tjestenina

svježi špinat

ricotta

češnjak

maslinovo ulje

Priprema:

Skuhajte tjesteninu. Na tavi lagano prepecite češnjak i špinat, dodajte ricottu i pomiješajte s tjesteninom.

3. Omlet s povrćem i feta sirom

Vrijeme pripreme: 10 min

Sastojci:

jaja

tikvice

paprika

feta sir

Priprema:

Na tavi kratko popržite povrće, dodajte razmućena jaja i na kraju pospite fetom.

4. Proljetni wrap s hummusom i piletinom

Vrijeme pripreme: 15 min

Sastojci:

integralne tortilje

hummus

pečena piletina

krastavac, mrkva, zelena salata

Priprema:

Namažite hummus na tortilju, dodajte sve sastojke, zarolajte i spremno je za ponijeti.

5. Rižoto s graškom i limunom

Vrijeme pripreme: 25 min

Sastojci:

riža za rižoto

grašak

luk

povrtni temeljac

limunova korica

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte luk, dodajte rižu i postupno podlijevajte temeljcem. Pred kraj dodajte grašak i limunovu koricu.

6. Smoothie zdjela s jagodama

Vrijeme pripreme: 5 min

Sastojci:

smrznute ili svježe jagode

banana

jogurt ili biljno mlijeko

zobene pahuljice

Priprema:

Izblendajte sve sastojke i po želji dodajte sjemenke ili orašaste plodove.

7. Tost s avokadom i jajem

Vrijeme pripreme: 10 min

Sastojci:

integralni kruh

avokado

jaje (poširano ili kuhano)

limun, sol, papar

Priprema:

Zgnječite avokado s limunom, namažite na tost i dodajte jaje.

8. Salata od kvinoje i povrća

Vrijeme pripreme: 20 min

Sastojci:

kvinoja

krastavac

rajčica

peršin

limunov sok

Priprema:

Skuhajte kvinoju, ohladite i pomiješajte s nasjeckanim povrćem i začinima.

9. Piletina s medom i senfom + mlado povrće

Vrijeme pripreme: 25 min

Sastojci:

pileći file

med

senf

mlada mrkva, tikvice

Priprema:

Piletinu premažite mješavinom meda i senfa i pecite u pećnici. Povrće kratko ispecite ili skuhajte na pari.

10. Jogurt s orašastim plodovima i medom

Vrijeme pripreme: 3 min

Sastojci:

grčki jogurt

orašasti plodovi

med

svježe voće

Priprema:

Sve pomiješajte — idealno za doručak ili brzi međuobrok.