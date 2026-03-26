ŠTEDE VRIJEME I ENERGIJU

10 delicija: Fini i zdravi proljetni recepti gotovi već za pola sata

Piše Karolina Krčelić,
Proljeće donosi obilje svježih namirnica, ali i ubrzan tempo života. Između posla, obaveza i pokušaja da uhvatimo malo vremena za sebe, kuhanje često pada u drugi plan. Ipak, zdrava prehrana ne mora značiti sate provedene u kuhinji

Uz malo planiranja i prave kombinacije sastojaka, moguće je pripremiti ukusne, lagane i hranjive obroke u manje od 30 minuta.

Donosimo 10 brzih proljetnih recepata idealnih za zaposlene — bez kompliciranja i s maksimalnim učinkom.

1. Proljetna salata s piletinom i šparogama

Vrijeme pripreme: 20 min

Sastojci:

  • pileća prsa
  • zelene šparoge
  • rukola
  • cherry rajčice
  • slanutak
  • maslinovo ulje, limun, sol, papar

Priprema:

Piletinu ispecite na tavi, šparoge kratko blanširajte ili prepecite. Sve pomiješajte sa skuhanim slanutkom, svježom rukolom i rajčicama, začinite limunom i maslinovim uljem.

2. Tjestenina s mladim špinatom i ricottom

Vrijeme pripreme: 15 min

Sastojci:

  • integralna tjestenina
  • svježi špinat
  • ricotta
  • češnjak
  • maslinovo ulje

Priprema:

Skuhajte tjesteninu. Na tavi lagano prepecite češnjak i špinat, dodajte ricottu i pomiješajte s tjesteninom.

3. Omlet s povrćem i feta sirom

Vrijeme pripreme: 10 min

Sastojci:

  • jaja
  • tikvice
  • paprika
  • feta sir

Priprema:

Na tavi kratko popržite povrće, dodajte razmućena jaja i na kraju pospite fetom.

4. Proljetni wrap s hummusom i piletinom

Vrijeme pripreme: 15 min

Sastojci:

  • integralne tortilje
  • hummus
  • pečena piletina
  • krastavac, mrkva, zelena salata

Priprema:

Namažite hummus na tortilju, dodajte sve sastojke, zarolajte i spremno je za ponijeti.

 5. Rižoto s graškom i limunom

Vrijeme pripreme: 25 min

Sastojci:

  •  riža za rižoto
  •  grašak
  • luk
  • povrtni temeljac
  •  limunova korica

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte luk, dodajte rižu i postupno podlijevajte temeljcem. Pred kraj dodajte grašak i limunovu koricu.

6. Smoothie zdjela s jagodama

Vrijeme pripreme: 5 min

Sastojci:

  • smrznute ili svježe jagode
  • banana
  • jogurt ili biljno mlijeko
  • zobene pahuljice

Priprema:

Izblendajte sve sastojke i po želji dodajte sjemenke ili orašaste plodove.

7. Tost s avokadom i jajem

Vrijeme pripreme: 10 min

Sastojci:

  • integralni kruh
  • avokado
  • jaje (poširano ili kuhano)
  • limun, sol, papar

Priprema:

Zgnječite avokado s limunom, namažite na tost i dodajte jaje.

8. Salata od kvinoje i povrća

Vrijeme pripreme: 20 min

Sastojci:

  • kvinoja
  • krastavac
  • rajčica
  • peršin
  • limunov sok

Priprema:

Skuhajte kvinoju, ohladite i pomiješajte s nasjeckanim povrćem i začinima.

9. Piletina s medom i senfom + mlado povrće

Vrijeme pripreme: 25 min

Sastojci:

  • pileći file
  • med
  • senf
  • mlada mrkva, tikvice

Priprema:

Piletinu premažite mješavinom meda i senfa i pecite u pećnici. Povrće kratko ispecite ili skuhajte na pari.

10. Jogurt s orašastim plodovima i medom

Vrijeme pripreme: 3 min

Sastojci:

  • grčki jogurt
  • orašasti plodovi
  • med
  • svježe voće

Priprema:

Sve pomiješajte — idealno za doručak ili brzi međuobrok.

