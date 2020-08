Na Islandu postoji mno\u0161tvo geotermalnih podru\u010dja, a kupanje u rijeci ili bazenu usred velike hladno\u0107e mo\u017ee biti jednako lijepo kao i kupanje u kadi punoj vru\u0107e vode, \u010dak i ljep\u0161e, posebno kada se iz vru\u0107e kupke mogu promatrati zvijezde i polarna svjetlost.\u00a0

<h2>1. Usporavaju promet optičkim iluzijama</h2><p>Mali ribarski gradić na sjeverozapadu Islanda pronašao je rješenje kako usporiti vozače. Pješački prijelaz su oslikali u 3D tehnici, a rezultat je fantastičan.</p><p>Pješaci dobivaju osjećaj kako lebde iznad tla, što ih zabavlja, dok vozači usporavaju misleći da im nešto ometa put. Vrijeme će pokazati hoće li ta ideja zaista pomoći u smanjenju broja prometnih nesreća.</p><p>Pogledajte u videu kako to izgleda:</p><h2>2. Vjeruju u vilenjake</h2><p>I ne samo u vilenjake, već i u trolove, gnome i druga skrivena stvorenja. Kad se na nebu pojavi duga, Islanđani prokomentiraju 'kako su je vilenjaci upalili'. Bivši zastupnik u Saboru čak je uvjeravao javnost da mu je obitelj vilenjaka spasila život u prometnoj nesreći.</p><p>Koliko sve to shvaćaju ozbiljno govori i podatak da čak i projekt gradnje ceste kroz određeno područje može biti stopiran ukoliko tamo 'žive skrivena bića'. </p><h2>3. Kupaju se vani usred zime</h2><p>Na Islandu postoji mnoštvo geotermalnih područja, a kupanje u rijeci ili bazenu usred velike hladnoće može biti jednako lijepo kao i kupanje u kadi punoj vruće vode, čak i ljepše, posebno kada se iz vruće kupke mogu promatrati zvijezde i polarna svjetlost. </p><h2>4. Sijeno im izgleda poput bombona</h2><p>Ovakve plastične omotače za sijeno isporučuju u raznim bojama, ne samo u bijeloj pa im polja znaju izgledati kao da su prepuna slatkiša. Ipak, ti omotači ne služe za dekoraciju nego njima farmeri štite sijeno od vlage te im tako traje dulje. </p><h2>5. Ostavljaju bebe spavati vani čak i po zimi</h2><p>Ova navika može izgledati pomalo zastrašujuće majkama širom svijeta, ali ne i onima na Islandu. One vjeruju da je spavanje na svježem zraku bolje za zdravlje djeteta. To je razlog zašto tamo možete vidjeti mnoštvo dječjih kolica koja su ostavljena izvan kafića i trgovina čak i usred zime. </p><h2>6. Imaju najsimpatičniju policiju</h2><p>Islandska policija mogla je pobijediti najpoznatije Instagram blogere zbog vrlo simpatičnih sadržaja koje objavljuju na internetu. Imaju sjajan smisao za humor i javnost ih voli.</p><p>Na njihovom Instagramu se nađe sve i svašta, od smiješnih selfija do fotki kako hrane patke ili drže mačiće u rukama. Inače, Island je jedna od najsigurnijih zemlja na svijetu.</p><h2>7. Dostavljaju pisma i kad na njima nema adrese</h2><p>Jeste li ikad željeli poslati razglednicu prijatelju, ali to niste napravili jer niste bili sigurni kako se zove ulica ili koji je kućni broj? Na Islandu biste takvo pismo mogli poslati ako na kuvertu nacrtate kartu lokacije i opišete ukućane, moguće je da bi stiglo na pravu adresu.</p><p>To se dogodilo s pismom na gornjoj slici - uspješno je dostavljeno poljoprivrednicima iako je sadržavalo samo rukom nacrtanu sliku koja približno opisuje lokaciju uz dodatak kratkog opisa obitelji.</p><h2>8. Provjeravaju potencijalnog partnera - da nije rođak</h2><p>U zemlji u kojoj živi manje od 330.000 ljudi, lako je završiti u ljubavnoj vezi s nekim tko vam je rođak. Zato su islandski softverski inženjeri osmislili posebnu aplikaciju koja pokazuje jeste li možda u srodstvu sa potencijalnim partnerom.</p><p>Podaci korišteni za izradu aplikacije obuhvaćaju informacije unazad 1000 godina, a preuzeti su iz internetske genealoške baze podataka. Slogan aplikacije također je vrlo kreativan: 'Prodrmajte aplikaciju prije nego što prodrmate u krevetu'.</p><h2>9. Vrlo su kreativni kako bi spasili planet</h2><p>Dok se plastični otpad gomila na odlagalištima smeća diljem svijeta, Island je možda pronašao rješenje kako smanjiti tu količinu. Islandski student Ari Jónsson izumio je biorazgradivu bocu vode koja sadrži prah crvenih algi.</p><p>Takve boce ostaju u svom obliku sve dok u sebi imaju vode, ali počinju se raspadati čim se isprazne. Izumitelj uvjerava da je boca izrađena od 100 posto prirodnih materijala i potpuno je sigurna za piće, prenosi <a href="https://brightside.me/wonder-places/10-proofs-iceland-thinks-outside-the-box-453560/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR3QKRRHWYdH56DKLPoalas0FvOLpkmx9GjyQRxJjBxw3P-Sdzi2EejQas0" target="_blank">BrightSide</a>. </p><h2>10. Stvorili su reality show o - mačkama</h2><p>Zamislite prizor: četiri mačke žive u ogromnoj kućici za lutke, a njihova svakodnevica uživo se prenosi na ekranima. Iako je pomalo nevjerojatno da netko to gleda, ovaj show ima svoju publiku - zapravo je veliki hit u toj zemlji. Zove se 'Keeping Up With the Kattarshians'.</p><p>Kreator ove emisije kaže da su ljudi umorni od loših vijesti i neugodnih TV emisija te da ih gledanje mačaka umiruje i čini sretnijima.</p><p>Pogledajte kako to izgleda:</p><p> </p>