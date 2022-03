Susjedske nesuglasice su česte, a posebno su bile učestale u vrijeme lockdowna zbog pandemije. Danas svi u svojim domovima provodimo više vremena nego ikad prije jer mnogi ljudi rade od kuće. Odjednom ste počeli viđati i čuti susjede i njihove zvukove koje nikada prije niste.

POGLEDAJTE VIDEO: Zapjevao i razveselio susjede

Za svaki takav čin prvo pomislite da je namjeran. Uz ponavljanje takvih situacija vaša nervoza i tjeskoba rastu. Uskoro, među vama opravdano ili neopravdano dolazi do sukoba, bilo verbalnog ili preko poruka. Međutim, to ne mora biti tako i postoji način da održite dobre susjedske odnose bez da dođe do konflikta, a opet da riješite problem koji vas muči.

U nastavku otkrijte 10 načina koji vam mogu pomoći da spriječite konflikt između vas i vašeg susjeda:

1. Komunikacija

Komunicirajte sa susjedima osobno i izravno. Nemojte im pisati pisane cedulje, SMS poruke, e-mailove i pisma.

2. Ljubaznost

Uvijek budite ljubazni prema susjedima te birajte riječi i ton. Svojim pristupom ćete uvelike odrediti to kako će vaš susjed odgovoriti. Na pozitivan pristup ćete dobiti pozitivan odgovor, na napad će vam odgovoriti napadom.

3. Slušanje

Prije nego što donesete bilo kakav zaključak o ponašanju vašeg susjeda, saslušajte njegovu ili njenu stranu priče. Ne prekidajte ga dok govori osim ako trebate neko pojašnjenje. Slušajte o njegovim razlozima sve dok ih ne razumijete. U njegovoj priči ćete uvijek pronaći činjenice koje vam nisu bile nepoznate kao i one sasvim suprotne vašim pretpostavkama.

4. Pravo vrijeme

Izaberite pravo vrijeme i mjesto za razgovor sa susjedom. To nikako ne smije biti kasno uvečer, na stubištu, ispred zgrade dok je susjed u automobilu ili kada vama ovladaju negativne emocije. Nađite neko tiho i mirno mjesto za razgovor i prepoznajte je li susjed dobre volje.

5. Razumijevanje

Ovdje je bitno da tražite ono što vas povezuje kao susjede i kao ljude, a ne ono što vas razdvaja.

6. Tražite rješenja koja su od obostranog interesa

Nađite rješenje u kojem ćete i vi i vaš susjed imati zadovoljenu potrebu ili interes. Rješenje mora biti od obostrane koristi.

7. Poštovanje

Zapamtite da je pred vama potpuno jednako vrijedno ljudsko biće i tako ga tretirajte.

8. Bez okrivljavanja

Ne okrivljujte susjede za bilo što, kao ni njihove partnere, djecu ili njihove kućne ljubimce. Ljudi su osjetljivi kada se govori negativno o njihovim najbližima.

9. Fokus

Fokusirajte se na sadašnjost i budućnost, ne na prošlost jer nju ne možete učiniti boljom. Vaši zajednički postupci danas, određuju dobar susjedski odnos u budućnosti.

10. Zajedništvo

Nitko umjesto vas i vašeg susjeda ne može na za vas prikladan način riješiti vaš konflikt. Samo zajedno (ili uz pomoć treće neutralne osobe) možete pronaći rješenje koje će odgovarati objema stranama, piše na portalu Zgradonačelnik.