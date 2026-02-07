10 najboljih sveučilišta svijeta

Bez obzira na to jeste li diplomirali prošle godine ili prije nekoliko desetljeća, sveučilišta i dalje bude posebnu znatiželju. Ona su mjesta na kojima se sudaraju ideje, oblikuju ambicije i stvaraju uspomene koje često obilježe cijeli život. Prema ljestvici Times Higher Education World University Rankings za 2026. godinu, ovo je popis deset najboljih sveučilišta na svijetu koja i dalje postavljaju globalne akademske standarde
1. University of Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Najstarije sveučilište u engleskom govornom području poznato je po vrhunskim istraživanjima i snažnoj akademskoj tradiciji. Grad Oxford odiše poviješću, a studentski život oblikuju knjižnice, kolegiji i rasprave koje traju stoljećima.
| Foto: IR Stone
2. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sjedinjene Američke Države.
MIT je sinonim za tehnološke inovacije, inženjerstvo i znanstvena otkrića. Smješten u Cambridgeu pokraj Bostona, snažno je povezan s industrijom i startup kulturom.
| Foto: 123RF
3. Princeton University, Sjedinjene Američke Države.
Princeton se ističe snažnim fokusom na istraživanje i mali omjer studenata i profesora. Njegov kampus u New Jerseyju nudi mirno, ali intelektualno iznimno poticajno okruženje.
| Foto: 123RF
4. University of Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Jedno od najprestižnijih sveučilišta na svijetu poznato je po znanstvenim velikanima i revolucionarnim otkrićima. Grad Cambridge kombinira akademsku izvrsnost s tradicionalnim studentskim životom uz rijeku Cam.
| Foto: Brian Scantlebury
5. Harvard University, Sjedinjene Američke Države.
Harvard ima snažan globalni utjecaj u području prava, politike, medicine i ekonomije. Smješten u Bostonu, privlači studente iz cijelog svijeta i oblikuje buduće lidere.
| Foto: 123RF
6. Stanford University, Sjedinjene Američke Države.
Stanford je srce Silicijske doline i jedno od ključnih mjesta razvoja moderne tehnologije. Sveučilište potiče poduzetništvo i inovacije, a bliska povezanost s tehnološkim divovima čini ga jedinstvenim.
| Foto: 123RF
7. California Institute of Technology (Caltech), Sjedinjene Američke Države.
Caltech je mali, ali iznimno utjecajan kada je riječ o znanstvenim istraživanjima i inženjerstvu. Smješten u Pasadeni, poznat je po radu u području fizike, astronomije i svemirskih istraživanja.
| Foto: 123RF
8. Imperial College London, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Imperial College London specijaliziran je za znanost, tehnologiju, medicinu i inženjerstvo. Smješten u srcu Londona, povezuje akademsku izvrsnost s globalnim poslovnim i istraživačkim mrežama.
| Foto: 123RF
9. University of California, Berkeley, Sjedinjene Američke Države.
Berkeley je poznat po akademskoj slobodi, društvenom aktivizmu i vrhunskim istraživanjima. Njegova lokacija u blizini San Francisca dodatno doprinosi dinamičnoj i kreativnoj atmosferi.
| Foto: 123RF
10. Yale University, Sjedinjene Američke Države.
Yale je posebno cijenjen u području humanističkih znanosti, prava i umjetnosti. Smješten u New Havenu, spaja bogatu povijest s modernim pristupom obrazovanju.
| Foto: 123RF