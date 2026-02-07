Obavijesti

Galerija

Komentari 0
HRAMOVI ZNANJA

10 najboljih sveučilišta svijeta

Bez obzira na to jeste li diplomirali prošle godine ili prije nekoliko desetljeća, sveučilišta i dalje bude posebnu znatiželju. Ona su mjesta na kojima se sudaraju ideje, oblikuju ambicije i stvaraju uspomene koje često obilježe cijeli život. Prema ljestvici Times Higher Education World University Rankings za 2026. godinu, ovo je popis deset najboljih sveučilišta na svijetu koja i dalje postavljaju globalne akademske standarde
10 najboljih sveučilišta svijeta
1. University of Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo. Najstarije sveučilište u engleskom govornom području poznato je po vrhunskim istraživanjima i snažnoj akademskoj tradiciji. Grad Oxford odiše poviješću, a studentski život oblikuju knjižnice, kolegiji i rasprave koje traju stoljećima. | Foto: IR Stone
1/11
1. University of Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo. Najstarije sveučilište u engleskom govornom području poznato je po vrhunskim istraživanjima i snažnoj akademskoj tradiciji. Grad Oxford odiše poviješću, a studentski život oblikuju knjižnice, kolegiji i rasprave koje traju stoljećima. | Foto: IR Stone
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026