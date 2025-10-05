10 najopasnijih vulkana svijeta: Erupcije mogu biti razorne

Vulkani su jedni od najimpresivnijih, ali i najsmrtonosnijih prirodnih ljepota. Kada se pitaju koji je najopasniji vulkan na svijetu, znanstvenici uzimaju u obzir ne samo povijest erupcija, već i gustoću naseljenosti, stil erupcije i potencijalne globalne učinke
U nastavku pogledajte neke od najopasnijih svjetskih vulkana.
10. NOVARUPTA Iako manje poznata, erupcija ovog vulkana na Aljasci 1912. godine bila je najveća u 20. stoljeću. Formirala je Dolinu deset tisuća dimova i izbacila više magme nego erupcija vulkana Mount St. Helens.
Njegova udaljena lokacija značila je manje ljudskih žrtava, ali ogroman geološki utjecaj.
9. PINATUBO Erupcija 1991. godine bila je druga najveća vulkanska erupcija 20. stoljeća. Izbacila je ogromne količine pepela i plina, utječući na globalnu klimu snižavanjem temperatura. Također je raselila više od 50.000 ljudi i pokazala dalekosežne posljedice eksplozivnih erupcija.
8. CUMBRE VIEJA Smješten na La Palmi na Kanarskim otocima, eruptirao je 2021., uništivši domove i prouzročivši značajnu štetu. Iako nije jedan od najaktivnijih vulkana, ova nedavna erupcija istaknula je njegov eksplozivni potencijal i opasnosti koje predstavljaju za stanovnike otoka.
7. POPOKATEPETL, MEKSIKO Aktivni vulkan koji se uzdiže samo 70 km od Mexico Cityja, često je eruptirao posljednjih desetljeća. Nova velika erupcija mogla bi ugroziti milijune ljudi i prekriti grad pepelom. Blizina urbanih područja čini ga jednim od najopasnijih vulkana na kontinentu.
6. ETNA Jedan je od najaktivnijih vulkana u Europi. Smješten na Siciliji, ima česte tokove lave i emisije pepela koji remete zračni promet i štete lokalnoj poljoprivredi. Unatoč čestoj aktivnosti, erupcije su manje eksplozivne, ali i dalje predstavljaju rizik za obližnje zajednice.
5. YELLOWSTONE CALDERA Ovaj supervulkan masivni je vulkanski sustav u Wyomingu. Iako u zabilježenoj povijesti nije eruptirao - njegova posljednja velika erupcija bila je prije otprilike 640.000 godina. Ako bi došlo do erupcije, to bi moglo utjecati na globalnu klimu i osloboditi ogromne količine vulkanskog pepela diljem Sjeverne Amerike.
4. MOUNT RAINIER Često u sjeni planine St. Helens, planina Rainier nadvija se nad Seattleom i Tacomom. Ovaj vulkan s ledenjačkim vrhom predstavlja ozbiljnu opasnost zbog potencijala za lahare - vulkanske muljevite tokove koji mogu proći kroz obližnje gradove. Klasificiran je kao vulkan desetljeća zbog visoke razine opasnosti.
3. MERAPI Jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu redovito prijeti okolnim selima u Indoneziji. Njegove erupcije poznate su po velikim piroklastičnim tokovima i tokovima lave. Posljednja velika erupcija bila je 2010., usmrtivši stotine ljudi. Visoka gustoća naseljenosti Indonezije pojačava opasnost.
2. MOUNT ST. HELENS Erupcija ovog vulkana 1980. bila je jedna od najeksplozivnijih u povijesti SAD-a. Smješten u saveznoj državi Washington, ovaj aktivni vulkan proizveo je ogromne piroklastične tokove i oblake pepela koji su uništili šume i ubili 57 ljudi. Američki geološki zavod svrstava ga među najopasnije vulkane zbog njegove povijesti i potencijala.
1. VEZUV Smješten u blizini Napulja i gusto naseljenih područja, Vezuv je zloglasan zbog katastrofe koja je zatrpala Pompeje 79. godine nove ere. S eksplozivnim erupcijama i smrtonosnim piroklastičnim tokovima, Vezuv ostaje glavna prijetnja. Posljednja erupcija bila je davne 1944., ali vulkanolozi ga pomno prate zbog znakova budućih erupcija.
