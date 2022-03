Svi se nadaju da karma stvarno postoji. Ne vjeruju svi da postoji neka nadnaravna sila koja osigurava da se dobro nagradi, ali kada vidimo da se netko nesebično predaje pomoći drugima, osjećamo da bi to trebalo biti. Možda se to neće dogoditi svaki put, ali ponekad, dobri ljudi su nagrađeni za svoja djela. A ponekad je dobro koje se vrati toliko nevjerojatno da se zapitate je li to stvarno karma?

1. James Harrison je dao krv i spasio dva milijuna beba

Kad je James Harrison imao 14 godina, umalo je umro. Bila je potrebna dugotrajna operacija prsnog koša da mu se spasi život. Kirurzi su mu morali ukloniti jedno plućno krilo, a za vrijeme operacije je izgubio 2 litre krvi. Nakon svega, Harrison je shvatio da je preživio zahvaljujući ljudima koji su donirali krv koja je sada ispunila njegovo tijelo - a on je to želio učiniti za nekog drugog. Harrison je odlučio da će, čim bude dovoljno star, davati krv što je češće mogao. I to je stvarno napravio, darujući prvi put krv na svoj 18. rođendan. Međutim, liječnici su primijetili da je Harrisonova krv neobična.

Imao je antitijela koja su u osnovi bila lijek za hemolitičku bolest novorođenčadi, poremećaj krvi koji može uzrokovati da se bebe rađaju s teškim oštećenjem mozga ili čak umru. Doktori su zamolili Harrisona da redovito donira plazmu i dopusti im da rade testove, na što je pristao. Njegova krv je postala lijek. Harrison, sada u svojim sedamdesetima, spasio je živote više od dva milijuna beba.

Ipak, nije samo spasio živote stranca. Kad je njegova vlastita kći, Tracey, zatrudnjela, dijagnosticirana joj je opasnost od iste bolesti. Harrisonovo darivanje krvi osiguralo je da se njezino dijete sigurno rodi. Budući da je darovao krv kada je imao 18 godina, James Harrison je postao djed zdravoj bebi.

2. Beskućnik je vratio prsten od 4000 dolara i dobio kuću

Billy Ray Harris je molio novac u Kansas Cityju kad mu se posrećilo. Mlada žena po imenu Sarah Darling namjeravala je baciti nekoliko novčića u njegovu šalicu, ali joj je skliznuo zaručnički prsten, a zalagaonica ponudila 4000 dolara, u prodaji ga je spriječila grižnja savjesti. Nije se mogao natjerati da to učini.

Umjesto toga, odlučio je pričekati da ponovo sretne Sarahu i pitati je je li izgubila zaručnički prsten. To se i dogodilo, a Sarah, želeći napraviti nešto lijepo za njega, osnovala je online fond, nadajući se da će prikupiti nekoliko dolara za beskućnika koji joj je pomogao.

Priča je, međutim, postala viralna, a Billy Ray je dobio puno više novaca nego što je mogao očekivati. Priča je privukla pozornost i njegove otuđene obitelji. Kontaktirala ga je sestra i pozvala ga k sebi, vrativši ga u obitelj koju nije vidio godinama i omogućila mu da prvi put upozna svoje nećakinje i nećake. Kad je sve bilo gotovo, Darlingovi su prikupili više od 185.000 dolara za Billyja Raya Harrisa. S tim novcem je kupio svoj dom i auto i vratio svoj život na pravi put, što vrijedi puno više od 4000 dolara.

3. Čovjeka je spasio dječak kojeg je njegova žena spasila devet godina ranije

Kada je Roger Lausier imao četiri godine, tijekom izleta na plažu je odlutao od svoje majke. Ušao je sam u more i pokušao plivati, ali ga je povukla podvodna struja. Umro bi, ali žena koja se tamo našla Alice Blaise zaronila je u vodu i izvukla ga na obalu, gdje ga je oživjela i spasila mu život. Devet godina kasnije, 13-godišnji Roger bio je na istoj plaži kada je čuo žena vrišti: 'Moj muž se utapa!'

Roger nije znao da je to žena koja ga je spasila, ali je ipak požurio u akciju. Skočio je na splav na napuhavanje, doveslao do čovjeka i povukao ga na površinu, spasivši mu život. Nitko tamo nije shvatio čudnu kozmičku koincidenciju koja se upravo dogodila sve do vijesti o događaju sljedećeg dana. Tek tada je Alice Blaise shvatila da je mladić koji je spasio život njezinom mužu četverogodišnji dječak čiji je život ona jednom davno spasila.

4. Heroji holokausta spašeni su od bosanskog genocida

Kada su Nijemci 1941. napali Sarajevo, obitelj Kavilio bila je sigurna da su im dani odbrojani. Bili su Židovi, a približavali su se nacisti. Morali su pobjeći. Prijatelj musliman, Mustafa Hardaga, pozvao je Kavilije da se sakriju u njegovu domu, a zatim im pomogao da pobjegnu iz zemlje.

Uz pomoć Hardagasa, svaki član obitelji Kavilio sigurno je pobjegao - osim oca, Josefa Kavilia. Nijemci su uhvatili Josefa i poslali ga u logor. Ipak, opet ga je spasila obitelj Hardaga. Mustafina supruga Zejneba mu je krijumčarila hranu, pomogla mu da se oslobodi i sakrila ga u obiteljskoj kući. Zatim su mu pomogli da napusti zemlju i ponovno se ujedini sa svojom obitelji. Više od 50 godina kasnije, obitelj Hardaga je još uvijek bila u Sarajevu kada je počeo rat u Bosni.

Obitelj Hardaga bi vjerojatno tamo umrla, ali izraelski organizacija Yad Vashem je znala za njihovu priču. Čim je genocid počeo, organizacija je povukla konce da obitelji Hardaga pomogne doći do Izraela. Vratili su uslugu koju su dali Kavilioima i spasili muslimansku obitelj od genocida.

5. Muškarac je preživio nedijagnosticiranu bolest davanjem krvi

Jim Becker počeo je darivati ​​krv jer je bio predani navijač Green Bay Packersa. Nije si mogao priuštiti karte za njihove utakmice, pa je davao krv kao dobro djelom kojim je opravdavao kupovanje karata koje su mu realno bile skupe. Davao je pola litre krvi u svakoj prilici i nagradio se za svoje dobro djelo koristeći novac za kupnju ulaznica za NFL utakmicu.

Ispostavilo se da je darivanje krvi bio jedini razlog zašto je živio. 1975. godine, nakon više od 20 godina redovitog davanja krvi, Becker je otkrio da ima hemokromatozu, poremećaj koji stvara otrovno nakupljanje željeza u organima, koje se obično liječi puštanjem krvi. Becker je vjerojatno bolovao od te bolesti skoro 20 godina, ali ju je cijelo vrijeme slučajno liječio davanjem krvi.

Nakon dijagnoze, medicinski su mu stručnjaci dali odgovarajuće lijekove, ali Becker ne bi preživio dovoljno dugo da dobije dijagnozu da nije konstantno davao krv. Darovao je krv nadajući se da će to spasiti nečiji život - i, igrom slučaja, spasio svoj.

6. Muškarac je preživio srčani udar jer je pomogao svojoj spasiteljici s probušenom gumom

Victor Giesbrecht i njegova supruga Ann vozili su se međudržavnom autocestom u Wisconsinu 2011. godine kada su ugledali dvije mlade žene zaustavljene uz rub ceste. Žene, Lisa Meier i Sara Berg, probušile su gumu koju nisu znale promijeniti.

Giesbrechtovi su, s druge strane, bili iskusni motoristi. Zaustavili su se, pomogli im promijeniti gumu i vratili ih na cestu. Žene su zahvalile Giesbrechtovima i krenule svojim putem. Nedugo kasnije, auto Giesbrechtovih, koji je vozio nešto ispred njih, skrenuo je prema rubu ceste.

Žene su se zaustavile da vide što nije u redu i odmah su vidjele kako Ann Giesbrecht trči, vičući da joj muž ima srčani udar. Lisa i Sara možda nisu znale puno o automobilima, ali, kao njegovateljica, Sara je znala što treba učiniti kada netko ima srčani udar. Reanimirala je Victora, dok je njezina prijateljica bila na telefonu s hitnom.

Bolničari su stigli na mjesto događaja, a Victor je preživio srčani udar koji ga je mogao ubiti - samo zato što je stao kako bi nekome pomogao.

7. Muškarac je svojoj budućoj ženi donirao pola svoje jetre

Christopher Dempsey dao je pola svoje jetre nekome koga nikad nije upoznao. Čuo je kako kolega kojeg je jedva poznavao priča o rođakinji koja je bila u četvrtoj fazi bolesti jetre. Trebala joj je transplantacija jetre, no prije nje je na popisu za transplantaciju bilo 119.000 ljudi. Osim ako ne pronađe donatora, imala je još samo dva mjeseca života. Dempsey nije dobro poznavao obitelj, ali nije mislio da je u redu dopustiti joj da pati. I tako se ponudio da se testira kako bi provjerio može li on donirati dio svoje jetre. Kad je otkrio da može, pristao je na proceduru.

Žena čiji je život spasio zvala se Heather Krueger, a upoznali su se tek nakon što joj je obećao dati svoju jetru. Ubrzo su se zaljubili, a nakon operacije su počeli izlaziti. 2016. godine, dvije godine nakon što joj je spasio život, Chris Dempsey oženio se ženom koju nikada ne bi upoznao da nije pristao odreći se dijela organa za potpunog stranca.

8. Liječniku je život spasio čovjek kojeg je spasio nakon rođenja

Dr. Michael Shannon prošao je kroz pakao kad je 2011. godine na autocesti na njegov auto naletio kamion. Kamion koji se zabio u njega je pribio njegovo vozilo, zarobivši doktora u kabini uz zapaljeni motor. Nije bilo izlaza, a vatra se širila. Kad je spasilačka ekipa došla, noge dr. Shannon su već gorjele.

Spasioci su na kraju uspjeli ugasiti vatru i izvući ga iz zapaljenog i smrskanog auta. Bolničar po imenu Chris Trokey izvukao je doktora Shannona iz olupine i odveo ga u bolnicu, ali nije shvatio čiji život je spasio sve dok nije došao u bolnicu.

U bolnici je čuo ime svojeg pacijenta: 'Dr. Shannon', i shvatio koga je upravo spasio. Trokey je bio nedonošče, težak samo 1,5 kilogram, i nije se očekivalo da će preživjeti. Doktor Shannon je, međutim, proveo neprospavane noći radeći na tome da beba Chris ojača i preživi. On je bio jedini razlog zašto je Chris Trokey preživio svoj prvi dan života, a sada je Trokey bio razlog zašto je dr. Shannon preživio strašnu automobilsku nesreću.

9. Učitelja prve pomoći spasili su njegovi učenici

Bob Marlin je proveo svoj život kao trener prve pomoći za vatrogasnu službu i za većinu svih hitnih službi u gradu. Dijelio je svoje znanje sa svima kojima je mogao, obučavajući gradske bolničare, pa čak i održavajući seminare u lokalnim tvrtkama, uključujući i golf igralište na kojem je doživio srčani udar. Za vrijeme igre su ga počela boljeti prsa.

Njegov brat Bill, prisjetivši se što ga je Bob naučio, povikao je u pomoć i započeo s prvom pomoći. Zaposlenik u golf klubu dojurio je i upotrijebio defibrilator, dok su drugi zvali hitnu da odvezu Boba u bolnicu. Pola tuceta ljudi bilo je uključeno u njegovo spašavanje i svaki od njih je bio netko koga je Bob Marlin podučavao tehnikama prve pomoći. Život su mu spasili ljudi koji su koristili tehnike koje ih je on naučio.

10. Ženu je spasio dječak kojeg je spasila

Kad je Kevin Stephan imao deset godina, imao je ulogu donosioca bejzbol palica u klubu svojeg starijeg brata - i zamalo je umro. Mladić koji se zagrijavao zamahnuo je bejzbol palicom malo previše nemarno, udarivši Stephana u prsa dovoljno snažno da mu zaustavi srce.

Na sreću, u publici je bila i medicinska sestra po imenu Penny Brown. Dojurila je i pružila mu prvu pomoć. Uspjela mu je pokrenuti srce i spasila život. Sedam godina kasnije, 2006., karma se pobrinula da Kevin vrati dobro koje je primio. Penny je jela u restoranu u kojem je radio kad se počela gušiti hranom piše Listverse.

Stephan, nesvjestan da je to žena koja mu je jednom spasila život, dojurio je čim je čuo što se događa i napravio joj Heimlichov manevar. Otklonio je blokadu i malo potom saznao da je upravo spasio život ženi koja je spasila njega.