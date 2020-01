10 odluka za uspješne lidere u 2020.: Prihvatite neugodosti...

Anese Cavanaugh je osmislila IEP metodu (Intentional Energetic Presence) te je poslovna savjetnica i partnerica za razmišljanje raznim voditeljima i organizacijama u svijetu. U preko dva desetljeća rada shvatila je da je za uspjeh najvažnije baviti se ljudima, piše Business Insider.

Ovo je njezinih 10 savjeta za uspješne voditelje:

1. Brinite o sebi i neka vam vaša i dobrobit vaših zaposlenika budu prioritet

Foto: Dreamstime

Briga o sebi je vještina dobrog voditelja. Nitko ne može kvalitetno voditi ako je 'pregorio', iscrpljen je, ne pazi na sebe ili nema sve potrebno za rad i život.

2. Budite prisutni i stavite prioritet na ljude

Naša iskrena prisutnost je jedan od najvećih darova koje možemo dati jedni drugima. Ljudi koji imaju osjećaj da su vam bitni, bolje će vam raditi i to je činjenica.

Neka vam prioritet bude čovjek ispred vas, budite prisutni u razgovoru, neka oni jasno vide da ih vi vidite, odredite nagrade za kvalitetan rad i odredite jasne ciljeve i nagrade za njih i tada samo pustite ljude da 'stvaraju čuda'.

3. Budite jasni u svojim zahtjevima i namjerama, vodite iz ljubavi i budite na raspolaganju

Namjera je u korijenu stvaranja dojma. Dok smo stalno u nekom užurbanom stanju uma i rješavamo zahtjeve postavljene pred nas lako je zaboraviti na namjeru koju smo imali na početku zadatka.

Ako se to dogodi, trebate napraviti pauzu i opet si jasno odrediti koje su bile namjere i koji je krajnji cilj. To se radi pitanjima poput: 'Zašto radimo to što radimo?', 'Na koga će to utjecati?' i 'Čemu sve to?'. Tim pitanjima razjasnit ćemo si ciljeve i odluke te usmjeriti energiju u pravom smjeru, a olakšat ćemo si i donošenje teških odluka.

4. Bavite se 'ljudskim stvarima' i cijenom negativne energije u vašoj organizaciji

Foto: GettyImages

U Americi negativna energija na poslu tvrtke stoji milijarde dolara, studija iz 2017. pokazala je da se sveukupno gubi između 483 i 605 milijardi dolara godišnje u produktivnosti zbog nezainteresiranih zaposlenika.

Zaposlenici postaju takvi zbog negativne energije u tvrtkama i mnogi šefovi jednostavno preskaču brigu o samim ljudima i sve te sitnice koje čine da se zaposlenici osjećaju ugodno, a to jednostavno ne bi smjeli ako žele da im tvrtka napreduje.

5. Radite na prvom dojmu

Imate tek djelić sekunde da ostavite prvi dojam i čak 93% vašeg utjecaja ovisi o tome kako se predstavljate. Ljudi će osjetiti energiju koju donosite sa sobom i vjerojatno će ju preuzeti pa ako ste došli pozitivni i spremni za rad, takvi će vjerojatno biti i vaši zaposlenici, a ako dođete namrgođeni i 'ljuti na cijeli svijet', takvu ćete energiju prenijeti i na tim.

6. Prestanite s izmotavanjem i govorite istinu

Ako su vaše namjere jasne i iskrene, istina je uvijek najbolji izbor za komunikaciju sa zaposlenicima. Uštedite si mnogo energije tako što ćete se fokusirati na prave stvari, a ne na pretvaranje, izbjegavanje teških istina i slično.

Svi radimo najbolje što možemo i na kraju priče, svi smo mi ljudi. Budite skromni i, ako je potrebno, pitajte za pomoć, pokažite nekad i svoju ranjivu stranu, tako ćete i drugima ostaviti prostor da naprave isto.

7. Prihvatite neugodu

Ako uistinu želite voditi i ostvariti snažan utjecaj, morat ćete prihvatiti stvari zbog kojih vam je neugodno. Znači, trebate se pomiriti sa suočavanjem sa stvarima koje vam nisu ugodne, prihvatiti da ponekad trebate reći i 'ne', ali i prihvatiti reći 'da' za stvari koje vas rastežu na više strana.

Koliko možete prihvatiti stvari koje vam čine neugodu direktno je povezano s tim koliko daleko možete voditi svoj tim.

8. Preuzmite potpunu odgovornost za svoje iskustvo, vodstvo i rezultate

Foto: Dreamstime

Vi ste autor svog života i sve što stvarate je potpuno na vama. Isto tako, imate točno nula utjecaja na druge i što oni rade sa svojim životima.

Odvojite vremena za razgovor sa samim sobom, o svojim planovima, željama i namjerama. Uzmite barem minutu kako bi čuli sami sebe kako mislite.

9. Koncentrirajte se na prave stvari

Možete imati sve, ako baš morate. No to često znači da ćete stalno biti premoreni ili da ćete stvari obavljati ispod svog standarda.

Neka vam prioritet bude smisao, da svi rade, da dobro vodite i živite i da se sasvim dajete u stvari koje su uistinu najvažnije. Tek kada ste spremni, prijeđite na sljedeću stvar.

10. Brinite se o vlastitom i razvoju svojih zaposlenika

To znači da vidite najbolje u ljudima, budete znatiželjni oko toga u kojem se smjeru vi i zaposlenici možete razvijati te da vjerujete u to.

Izazovite ljude da iskorače i neka vam prioritet bude njihov razvoj, a ne da se svima svidite.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: