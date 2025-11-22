10 poremećaja u seksualnosti kojih se mnogi užasavaju

PRIAPIZAM Priapizam je erekcija koja ne prestaje, čak i kad osoba nije uzbuđena. Nastaje jer krv uđe u penis, ali ne može izaći. Ako potraje predugo, može oštetiti tkivo i uzrokovati trajne probleme s erekcijom. Zato se smatra hitnim stanjem i zahtijeva brzu medicinsku pomoć.