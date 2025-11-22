10 poremećaja u seksualnosti kojih se mnogi užasavaju

Seks bi trebao predstavljati užitak i zbližavanje no to nije uvijek slučaj za osobe koje pate od nekog seksualnog poremećaja. Ti poremećaji znatno znaju narušiti vlastito samopouzdanje, no uz terapiju moguće ih je suzbiti ili barem olakšati život s njima
U nastavku pogledajte 10 najstrašnijih seksualnih poremećaja.
PRIAPIZAM Priapizam je erekcija koja ne prestaje, čak i kad osoba nije uzbuđena. Nastaje jer krv uđe u penis, ali ne može izaći. Ako potraje predugo, može oštetiti tkivo i uzrokovati trajne probleme s erekcijom. Zato se smatra hitnim stanjem i zahtijeva brzu medicinsku pomoć.
SEKSUALNA PONAŠANJA U SNU (NREM PARASOMNIJA) To je poremećaj u kojem osoba izvodi seksualne radnje dok spava i toga nije svjesna. Događa se u dubokom snu, slično kao mjesečarenje. Najveći problem je nedostatak kontrole i sjećanja. Može dovesti do zbunjujućih i potencijalno opasnih situacija.
POREMEĆAJ TRAJNOG GENITALNOG UZBUĐENJA (PGAD) PGAD izgleda kao stalno genitalno uzbuđenje bez stvarne seksualne želje. Osobi se javljaju neugodni osjećaji koji ometaju svakodnevni život. Epizode nastupaju iznenada i mogu se ponavljati više puta dnevno. Uzrok nije dovoljno poznat.
ANORGAZMIJA Anorgazmija znači da osoba ne može postići orgazam unatoč uzbuđenju i stimulaciji. Može biti povezana s fizičkim, emocionalnim ili hormonskim čimbenicima. Često uzrokuje frustraciju i smanjuje zadovoljstvo seksualnim životom. U mnogim slučajevima može se uspješno liječiti.
VAGINIZAM Vaginizam nastaje kada se mišići oko vaginalnog otvora nenamjerno i snažno stisnu. Zbog toga je penetracija bolna ili nemoguća. Refleks nije pod svjesnom kontrolom, slično poput automatskog zatvaranja oka. Terapija i vježbe mogu značajno ublažiti simptome.
RETROGRADNA EJAKULACIJA Umjesto da sperma izađe prema van, kod ovog se poremećaja vraća u mokraćni mjehur. Uzrok je slabljenje mišića koji kontroliraju smjer ejakulacije. Stanje nije opasno, ali može uzrokovati neplodnost. Najčešće se primijeti po smanjenoj ili izostaloj ejakulaciji.
SUVIŠNI SPOLNI ORGANI Ovo su rijetke urođene anomalije kod kojih se osoba rodi s dodatnim spolnim organima ili njihovim dijelovima. Mogu uključivati dva penisa, više testisa ili dvostruke reproduktivne strukture kod žena. Ponekad ne uzrokuju probleme, a ponekad zahtijevaju medicinsku procjenu ili operaciju. Najčešće se otkriju pri rođenju.
POSTORGAZMIČKI SINDROM (POIS) POIS uzrokuje jaku iscrpljenost, mentalnu maglu i simptome slične gripi nakon orgazma. Tegobe mogu trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Znatno utječu na koncentraciju i svakodnevni život. Uzrok još nije razjašnjen, pa se terapija prilagođava osobi.
MIKROPENIS Mikropenis je medicinski izraz za penis znatno manji od očekivanog prema dobnim i razvojnim mjerilima. Može biti uzrokovan hormonskim ili genetskim čimbenicima. Ponekad otežava seksualnu funkciju, ali ne uvijek. Rana dijagnostika pomaže u određivanju terapije.
EKSKLUZIVNE PARAFILIJE To su stanja u kojima osoba može osjetiti seksualno uzbuđenje samo uz vrlo određenu stvar, predmet ili situaciju. Bez tog specifičnog „okidača“ seksualni interes je minimalan ili nepostojeći. Može otežati odnose i svakodnevni život. Terapija pomaže u razumijevanju i širenju spektra seksualnog funkcioniranja.
