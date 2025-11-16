10 razloga zašto su odnosi zimi bolji nego u ostatku godine

9. SEZONSKI HORMONSKI POMACI I CIRKADIJALNI RITAM - Iako istraživanje specifično za seks možda nije robusno, postoje dokazi da zimskim mjesecima varijacije u svjetlu, temperature i spavanju utječu na seksualnu funkciju i raspoloženje, što može utjecati i na seksualnu želju. | Foto: ANDOR BUJDOSO