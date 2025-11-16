10 razloga zašto su odnosi zimi bolji nego u ostatku godine

Vremenska prognoza itekako utječe na naš seksualni život, a nadolazeći minusi su nešto čemu biste se definitivno trebali veseliti. Brojna istraživanja ukazuju na to da su vam šanse za seks zimi puno veće nego u ostatku godine, evo i zašto
U nastavku otkrijte zašto je zima puno bolje razdoblje za seks.
1. POTREBNA VAM JE TOPLINA - Zimi sudjelujemo u manje društvenih događanja, više se ušuškavamo ispod deke ili kraj radijatora, pa “svaki izvor topline”, uključujući drugo tijelo, dolazi kao dobrodošao.
2. MUŠKARCIMA SU ŽENE PRIVLAČNIJE ZIMI - Prema istraživanju iz Poljske, muškarci u hladnijim mjesecima smatraju žene privlačnijima nego u ljetnim. Razlog: žene se zimi slojevito oblače pa kada se pokaže malo kože, to djeluje privlačnije
3. MUŠKARCI SU TAD NAJNAPALJENIJI - Zbog promjena u načinu spavanja i vremenskim uvjetima, količina testosterona kod muškaraca navodno je najviša u prosincu, a testosteron utiče i na seksualni poriv.
4. SVI SU DEPRESIVNIJI - Tijela u mjesecima s manje sunca proizvode manje serotonina (hormona sreće), pa smo zimi skloniji tražiti nekoga tko će nas “učiniti sretnijima”.
5. REKLAME NAS MOGU ZARAZITI - Zimske reklamne kampanje prikazuju obitelj, ljubav, intimnost i toplinu doma, što nas može potaknuti da i sami poželimo bližu vezu ili više intimnosti.
6. VIŠE SLOBODNOG VREMENA RANO NAVEČER - Zimi ranije pada mrak, ljudi ranije ulaze u „kućni mod“, manje izlazaka, više opuštanja doma: to može stvoriti atmosferu pogodnu za intimnost.
7. VEĆA POTREBA ZA POVEZANOŠĆU I UDOBNOŠĆU - Hladnoća, lošije vrijeme i kraći dani mogu pojačati želju za toplinom, bliskošću i fizičkom vezom kao oblikom utjehe.
8. MANJE DISTRAKCIJE ILI “VANJSKIH” MOTIVA - Ljeti su često aktivnosti vani, susreti, putovanja, zima može ponuditi mirniji tempo i više mogućnosti za intimnost bez tolikog „pod pritiskom“ programa.
9. SEZONSKI HORMONSKI POMACI I CIRKADIJALNI RITAM - Iako istraživanje specifično za seks možda nije robusno, postoje dokazi da zimskim mjesecima varijacije u svjetlu, temperature i spavanju utječu na seksualnu funkciju i raspoloženje, što može utjecati i na seksualnu želju.
10. ROMANTIČNI STEREOTIPI I DRUŠTVENA OČEKIVANJA - Zima, blagdani, praznici i godina koja se bliži kraju često nose romantičnu atmosferu (ukrasi, svjetla, dom, zajedništvo) koja može “postaviti” ponašanje prema intimnosti i vezama.
