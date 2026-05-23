10 tajni hotelskih sobarica koje gosti rijetko čuju, a trebali bi
Sadašnje i bivše hotelske sobarice otkrile su što najčešće zamjeraju gostima - radi se o stvarima koje bi gosti mogli napraviti (ili izbjegavati raditi), a koje bi im olakšale posao, i život.
1. Isključite sve kad odlazite
- Ne ostavljajte televizor upaljen kada odlazite iz hotela jer tako ne možemo znati jeste li u sobi ili niste. Morat ćemo nagađati i na kraju provjeriti sa recepcijom (a oni su često u gužvi) jeste li se odjavili iz hotela. I molim vas, nemojte ostavljati na vratima oznaku 'Ne uznemiravaj' ako ste otišli i odjavili se iz hotela - rekla je sobarica u Hampton Innu.
2. Ne bojite kosu u sobi
- Molim vas nemojte bojati kosu u hotelu. Potrebno nam je sat vremena da očistimo kadu i umivaonik nakon toga - rekla je ista sobarica.
3. Skupite posteljinu i ručnike
- To nije potrebno niti se od gostiju očekuje, ali stvarno je slatko kada gost raspremi krevet pa stavi korištenu posteljinu i ručnike na hrpu. To nam olakšava posao čišćenja jer za svaku sobu imamo točno određeno vrijeme koje smijemo potrošiti - pojasnila je sobarica u hotelu Holiday Inn.
4. Ne slažite krevet prije odlaska
- Ako ste koristili krevet i odlazite, nemojte ga slagati jer tako mi sobarice ne znamo je li spavano u njemu ili nije i može se dogoditi da ne promijenimo posteljinu. Bolje je da izgleda neuredno i da se vidi kako je netko u njemu spavao - kazala je bivša sobarica iz Australije.
5. Tražite dodatne vreće
- Ako je potrebno, ne sramite se tražiti dodatne vreće za smeće i za prljavo rublje. Puno ljudi popuni košaru za smeće pa ga nastavi ostavljati po podu umjesto da zatraže novu vreću. Isto je i sa prljavim rubljem. Ne smeta nam pomoći vam da soba bude uredna, ali smeta nam hodati po vašem smeću i prljavom vešu - rekla je sobarica iz Hampton Inna.
6. Pokupite smeće za sobom
- Želite li nam napraviti uslugu, stavite sve smeće na jedno mjesto tako da ne moramo trčati po sobi i sakupljati ga. To bi nam uštedjelo dosta vremena - otkrila je sobarica u Quality Innu.
7. Zbrinite medicinski otpad
- Vrlo je uobičajeno da se inzulinske igle od dijabetičara bacaju u smeće. Ja sam se osobno povrijedila na jednu takvu iglu i provela sam šest mjeseci na lijekovima te periodično davajući krv na analizu kako bi se zaštitila - prisjetila se jedna sobarica.
8. Koristite znak 'Ne uznemiravaj'
- Upotrebljavajte znakove 'Ne uznemiravaj' ako ne želite da vas uznemiravamo. Puno puta su gosti vikali na mene jer nisu željeli poslugu u sobi, ali nisu ostavili znak na vratima - dodala je.
9. Ostavite sobarici nešto za osvježenje
- Naporno radimo i (osobito u vrućim područjima) nema ništa bolje od pronalaska hladnog pića ili sladoleda za vrijeme smjene. Želite li biti ljubazni prema svojoj sobarici, onda joj ostavite sladoled u zamrzivaču kad odlazite, ili neotvoreno piće - rekla je bivša sobarica.
10. Tretirajte osoblje s poštovanjem
- Znam da smo sobarice. Neke od nas ne govore engleski, druge govore. Znam da je neugodno kad dođemo očistiti vašu sobu dok ste vi u njoj, i nama je to nezgodno. Ali, mi imamo posao koji trebamo obaviti, a to je briga o vama i vašoj sobi. Tretirajte sobarice kao ljudska bića - poručila je sobarica iz Hampton Inna za Business Insider.
