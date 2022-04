10 tipova muškaraca samaca u 30-ima: Prepoznajte li nekog?

1. Cijeli paket

On ima sve - zgodan je, završio je faks, šaljiv je, šarmantan, svi ga vole, karijera mu je u usponu, bavi se sportom, svira gitaru... I jedino što mu nedostaje je djevojka vrijedna njegove veličine. Nju nikako da nađe. Također savršenu, predivnu, pametnu, šarmantnu i karizmatičnu, šaljivu, ambicioznu, odličnu u krevetu i kuhinju, nježnu, brižnu, posvećenu i strastvenu.

Naravno, s dodatnim osobinama koje se podrazumijevaju, a to su jezici, pjevanje, programiranj... dok gospodin Savršeni nađe svoju Savršenu, vrijeme prolazi, a 40-e kucaju na vrata. Trebao bi početi razmišljati srcem, a ne glavom i opustiti se.

2. Odnedavno ponovo na tržištu

Svi znaju ovog tipa. Sto godina je bio u vezi, ali nikako da se vjenčaju. Nikad se nije činio pretjerano sretan u toj vezi, ali ipak svi su mislili da će se oženiti. Ni sam nije bio siguran bi li ili ne bi li prekinuo. Početkom 30-ih odluči se na taj korak i otkrije život. Putuje, mijenja žene, pije, izlazi, uživa. Još uvijek ne zna kako biti sam, ali zasad uživa dan po dan.

3. Ni jedna ne odgovara roditeljima

On im se ne zna i ne može suprotstaviti, a svaka koju izabere i dovede svojim roditeljima njima ne paše jer nije njihove vjere, iz njihovog kraja, njihovog naglaska, njihove boje kože... Mrzi kada mu majka dogovara spojeve, ali ne zna kako izaći iz tog začaranog kruha. Godine prolaze, a on je sve nesretniji.

4. Ženomrzac

One mrze njega i on prezire njih. Nema pojma o ženama, ali uvijek će se pohvaliti velikim brojem žena s kojima je spavao. To može zahvaliti mladosti kada su mnoge djevojke često u fazi biranja mangupa, ali poslije, samo one s vrlo niskim samopoštovanjem biraju muškarce poput njega.

5. Srednjoškolska zvijezda

Tamo davno, kada je dječak imao 17 godina, imao je sve što su tada djevojke mogle poželjeti. Našao si je odličnu djevojku, bio s njom par godina i shvatio da bi trebao još istraživati. Godinama poslije njegov sjaj je izblijedio, a njegovih vještina iz srednje škole nitko se ne sjeća. On to obično shvaća godinama poslije drugih jer se ne može pomiriti s činjenicom da ženama više nije tako privlačan. Kada to shvati obično spusti kriterije u traženju životne partnerice.

6. Transformirao se u super tipa

Napokon je smršavio/počeo se dobro oblačiti/prestao biti sramežljiv. U prijevodu, izašao je iz vlastite sjene i pokazao se u novom svjetlu. Obično ga prati i poniznost pa je zbog toga i privlačniji djevojkama. No problem nastaje kada treba zadržati djevojke jer u svom naletu samopouzdanja poprilično je neumjesan s komentarima i ponašanjem pred prijateljima i curama.

7. Normalan tip koji jednostavno nije našao onu pravu

S njim je stvarno sve u redu. Jednostavno je. Ali nema sreće, ona se još nije pojavila, konstelacije zvijezda se nisu posložile, život ga je odveo drugim putem itd. Puno razloga može biti zašto posve normalni dečki u svojim 30-ima još uvijek nisu našli onu pravu. On bi samo želio da ga svi prestanu gledati pogledima punim sažaljenja.

8. Agresivac na siteovima za dejtanje

Ovaj tip se ne može pomiriti s tim da još nije oženjen. Nova taktika je neprestano odlaziti na spojeve s curama koje je upoznao online. Jedna od njih sigurno će biti prava, misli on.

9. Dečko u ormaru

On je zgodan, zabavan, modno osviješten, šarmantan i ima super posao. No postoji mali problem - žene ga uopće ne privlače. On nije gay i uvjeren je da nije. Ali nije upoznao još onu pravu i njemu je skroz ok što je još uvijek sam, kaže.

10. On je jednostavno odustao

Nije se on nikad pretjerano trudio, ali psihički ga je dotuklo traganje za ženom svog života. Ne izlazi van, ne želi upoznavati nikoga online i jednostavno živi svoj život kako želi. Ponaša se kao da se to njega više ne tiče. Zapravo je duboko nesiguran i muči ga to, ali misli da on više ne može učiniti.

