11 boja koje žene često smatraju privlačnima na muškarcima

Boja može mnogo toga otkriti o osobi i prije nego što progovori. Prava nijansa muškarcu može u trenu dati samouvjereniji, dotjeraniji i privlačniji izgled. Bilo da birate samo košulju ili planirate cijelu odjevnu kombinaciju, korisno je znati koje boje žene najčešće vole vidjeti na muškarcima
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Ovih 11 nijansi među provjerenim su favoritima koji redovito privlače pažnju.
| Foto: 123RF
Ovih 11 nijansi među provjerenim su favoritima koji redovito privlače pažnju.
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Foto: 123RF
Ovih 11 nijansi među provjerenim su favoritima koji redovito privlače pažnju.
| Foto: 123RF
1. TAMNOPLAVA.
Tamnoplava je jedna od onih boja koje istodobno djeluju opušteno i dotjerano. Muškarcu može dati dojam stabilnosti, pouzdanosti i samouvjerenosti, a lako se kombinira s bijelom, sivom ili bež nijansama. Dobro izgleda na sakou, polo majici, košulji ili čak običnoj majici.
| Foto: Gomez
2. ANTRACIT SIVA.
Antracit siva djeluje ozbiljno i sofisticirano, ali manje strogo od crne. Upravo zato može ostaviti dojam zrelosti, smirenosti i urednosti. Odlično se slaže s tamnim trapericama, bijelim tenisicama ili sakoom, pa je vrlo zahvalna za svakodnevne i elegantnije kombinacije.
| Foto: Galileo
3. CRNA.
Crna je bezvremenska boja koja se često povezuje sa snagom, samopouzdanjem i sofisticiranošću. Vrlo ju je lako kombinirati, a dobro krojen crni outfit može izgledati posebno elegantno. Funkcionira gotovo u svakoj prilici, od večernjeg izlaska do poslovne kombinacije.
| Foto: s.Oliver
4. TAMNOZELENA.
Tamnozelena, osobito šumske nijanse, muškoj garderobi daje nešto manje očekivan, ali vrlo upečatljiv izgled. Povezuje se s prirodom i zemljanim tonovima, zbog čega djeluje smireno i nenametljivo. Posebno dobro izgleda u kombinaciji sa smeđom, bež i krem nijansama.
| Foto: s.Oliver
5. BORDO.
Bordo je bogata i topla nijansa koja se nalazi negdje između klasičnog i odvažnog. Može outfitu dati više karaktera, a pritom ne djeluje previše napadno. Posebno se dobro kombinira s tamnosivom, tamnoplavom i crnom bojom.
| Foto: Modivo
6. BIJELA.
Čista bijela košulja jedan je od najjednostavnijih načina da muškarac izgleda uredno i dotjerano. Bijela boja osvježava lice i stvara lijep kontrast s tamnijim hlačama ili trapericama. Ključ je, naravno, u dobrom kroju i urednoj, izglačanoj odjeći.
| Foto: Answear
7. MASLINASTOZELENA.
Maslinastozelena djeluje opušteno, prirodno i nenametljivo, zbog čega je već godinama prisutna u muškoj modi. Posebno dobro izgleda na jaknama, hlačama i jednostavnim majicama. Lako se kombinira s bijelom, crnom, smeđom i toplim zemljanim tonovima.
| Foto: Answear
8. KREM.
Topla nijansa između bež i svijetlosmeđe često se povezuje s elegancijom i klasičnim stilom. Posebno dobro izgleda na kaputima, puloverima i hlačama, a cijeloj kombinaciji može dati profinjeniji izgled. Odlično se slaže s tamnoplavom, bijelom i tamnosmeđom.
| Foto: Factcool.com
9. TAMNA TIRKIZNA.
Duboka nijansa između plave i zelene dovoljno je upečatljiva da privuče pogled, ali nije pretjerano napadna. Može ostaviti dojam kreativnosti i izraženijeg osobnog stila. Najlakše ju je kombinirati s neutralnim nijansama poput sive, bijele ili bež.
| Foto: Modivo
10. ČOKOLADNOSMEĐA.
Čokoladnosmeđa djeluje toplo i elegantno, a posebno dobro izgleda tijekom jesenskih i zimskih mjeseci. Česta je na kožnim jaknama, cipelama, puloverima i kaputima te se lako kombinira s krem, maslinastom i bež bojom. U usporedbi s crnom može djelovati nešto mekše i pristupačnije.
| Foto: About You
11. RUŽIČASTA.
Ružičasta na muškarcima može djelovati posebno samouvjereno upravo zato što odudara od tradicionalnih očekivanja. Svjetlije i nježnije nijanse dobro funkcioniraju na košuljama i polo majicama, a lako se kombiniraju s tamnoplavom, sivom i bijelom. Takav izbor može cijelom outfitu dati svježiji i moderniji izgled.
| Foto: About You