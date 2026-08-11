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11 boja koje žene često smatraju privlačnima na muškarcima

Boja može mnogo toga otkriti o osobi i prije nego što progovori. Prava nijansa muškarcu može u trenu dati samouvjereniji, dotjeraniji i privlačniji izgled. Bilo da birate samo košulju ili planirate cijelu odjevnu kombinaciju, korisno je znati koje boje žene najčešće vole vidjeti na muškarcima
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11 boja koje žene često smatraju privlačnima na muškarcima
Ovih 11 nijansi među provjerenim su favoritima koji redovito privlače pažnju. | Foto: 123RF
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Ovih 11 nijansi među provjerenim su favoritima koji redovito privlače pažnju. | Foto: 123RF
Komentari 2

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