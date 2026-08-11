11 boja koje žene često smatraju privlačnima na muškarcima

10. ČOKOLADNOSMEĐA. Čokoladnosmeđa djeluje toplo i elegantno, a posebno dobro izgleda tijekom jesenskih i zimskih mjeseci. Česta je na kožnim jaknama, cipelama, puloverima i kaputima te se lako kombinira s krem, maslinastom i bež bojom. U usporedbi s crnom može djelovati nešto mekše i pristupačnije. | Foto: About You