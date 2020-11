11 odličnih savjeta stručnjaka za uštedu u blagdanskom šopingu

Stručnjaci za kupovanje skupili su svoje najbolje savjete kako bi vam dali 11 uputa uz koje ćete ove godine više dobiti za svoj novac i puno manje potrošiti tijekom blagdana

<h2>1. Riješite se pritiska da nešto morate kupiti</h2><p>Gabrielle Pastorek, analitičarka za kupovinu na Finder.com, kaže da će ove godine ponude dulje trajati što znači da ćemo imati više vremena za usporedbu proizvoda i cijena kako bismo što više dobili za svoj novac. Uzmite si vremena za istraživanje i nemojte osjećati pritisak da skočite na 'prvu loptu'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Obratite pažnju na popuste</h2><p>Inače, najveći popusti se nude za Black Friday, ali s obzirom na situaciju ove godine, vjerojatno će popusti početi ranije i dulje će trajati.</p><h2>3. Kupujte na rate bez kamata</h2><p>Iako vas takva kupnja može dovesti u zamku da potrošite previše, ukoliko ste oprezni, kaže Pastorek, na taj način možete i znatno uštedjeti.</p><h2>4. Odlučite se za stariju tehnologiju</h2><p>Ovih dana, nema puno promjena od generacije do generacije pojedenih uređaja. Stoga za puno nižu cijenu možete dobiti tek neznatno slabiji uređaj. Uz to, prošlogodišnja tehnologija zasigurno će se prodavati s velikim popustima.</p><h2>5. Iskoristite pogodnosti za članove</h2><p>Ukoliko većinu kupovine planirate odraditi preko interneta, možda bi bilo pametno iskoristiti besplatne, probne verzije programa poput Amazon Prime ili ShopRunner. </p><p>- Tako ćete tijekom blagdana moći iskoristiti sve njihove pogodnosti i popuste, ali bitno je da ne zaboravite otkazati članstvo prije isteka probnog roka kako vas ne bi automatski prijavili kao članove - savjetuje stručnjakinja za štednju Andrea Woroch.</p><h2>6. Iskoristite ekstenzije preglednika za uštedu</h2><p>Postoje razne aplikacije koje vam javljaju gdje su najbolji popusti ili gdje se nude kuponi. To će vam uštedjeti vrijeme koje bi inače sami proveli uspoređujući popuste, a i osigurat ćete se da uvijek znate gdje je najbolja ponuda.</p><h2>7. Pratite promjene u cijenama</h2><p>Također, postoje i programi koji prate promjene cijena u raznim trgovinama pa ih možete iskoristiti kada odlučujete gdje ćete ići kupovati.</p><h2>8. Iskoristite pogodnosti na karticama</h2><p>Tijekom blagdana, mnoge kartice imaju nagradne akcije kojima nagrađuju kupnju određenim bodovima ili nečim sličnim. Iskoristite to.</p><h2>9. Odredite budžet</h2><p>Svi znamo kako je lako pretjerati s blagdanskim šopingom, ali zato postoje popisi i budžeti.</p><p>Napravite popis i odredite budžet, a onda napravite i ono najvažnije - držite ih se.</p><h2>10. Smanjite listu poklona</h2><p>Jedan od najlakših načina kako uštedjeti za blagdane jest da smanjite listu onih kojima dajete darove. Ova godina sve je jednako pogodila i svi će shvatiti ukoliko se ove godine dogovorite da se nećete međusobno darivati.</p><h2>11. Razmislite o 'uradi sam' darovima</h2><p>Pokloni koje sami napravite često su i najosobniji. Probudite kreativca u sebi i nešto izradite, a na taj način možete jako puno uštedjeti, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/holiday-shopping-money-saving-tips_l_5f7c90c7c5b6e5aba0d0ae07" target="_blank">HuffPost</a>.</p>