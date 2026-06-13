11 suptilnih simptoma ukazuju da vam nedostaje magnezija

Iako je pravi nedostatak magnezija rijedak - samo 2% zdravih odraslih osoba ga ima, prema Cleveland Clinic - čak polovica ljudi ne dobiva dovoljno ovog minerala. Zato, čak i ako redovito jedete hranu bogatu magnezijem, poznavanje znakova i simptoma niskog unosa magnezija može vam pomoći da prepoznate trebate li povećati unos.

- Magnezij je jedan od onih minerala koji se ne spominju i koji tiho pokreću stotine esencijalnih procesa u tijelu - rekla je Samantha Peterson, magistrica znanosti, dijetetičarka, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Simply Wellness.

Prema Nacionalnim institutima za zdravlje, magnezij igra ključnu ulogu u proizvodnji energije, održavanju zdravog krvnog tlaka i razine šećera u krvi te podržavanju funkcije mišića i živaca.

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Zašto je nizak nivo magnezija toliko čest?

- Mnogi ljudi jednostavno ne jedu dovoljno povrća, koje je prirodno bogato magnezijem - objasnila je Erin Barrett, dr. sc., direktorica inovacija proizvoda i znanstvenih poslova u Shakleeju.

U međuvremenu, mnoge prerađene namirnice ostaju bez minerala kada se rafiniraju. Tu je i činjenica da nekim ljudima jednostavno treba više magnezija. To uključuje starije osobe, osobe s određenim zdravstvenim stanjima (poput gastrointestinalnih stanja, dijabetesa tipa 2 i poremećaja uzrokovanih zlouporabom droga) i osobe koje uzimaju određene lijekove. Svi oni mogu imati poteškoća s apsorpcijom magnezija.

Budući da je nedostatak magnezija obično asimptomatski, može biti teško utvrditi unosite li dovoljno ovog minerala. Međutim, postoje neki znakovi da vam je potrebno više u prehrani. Ovdje stručnjaci dijele simptome koji mogu biti povezani s niskim unosom magnezija, plus što učiniti ako sumnjate da biste možda trebali povećati unos.

Umor

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Ako se osjećate umorno, slabo ili općenito imate malo energije, za to bi mogla biti kriva vaša razina magnezija.

- Magnezij je neophodan za stvaranje ATP-a - glavne energetske molekule u vašim stanicama. Bez dovoljne količine magnezija, vaše tijelo ne može učinkovito proizvoditi ili koristiti energiju, što vas može ostaviti umornima ili slabima - rekla je Barrett.

Ovo je jedan od najčešćih znakova niskog unosa magnezija. A ako se mučite razlikovati prosječni umor od prave iscrpljenosti, pripazite na uporni umor koji se ne poboljšava odmorom.

Grčevi i spazmi mišića

Nizak magnezij može uzrokovati grčeve, trzanje, spazam i trnce u mišićima, a u nekim slučajevima može čak uzrokovati napadaje ili ponavljajuće pokrete očiju (nistagmus). To je zato što magnezij regulira kalcij i kalij, dva elektrolita koja utječu na vaše mišiće i živce.

- Kada je magnezija malo, živci i mišići postaju razdražljiviji. To može uzrokovati da se vaši mišići osjećaju slabije, trzavije ili jednostavno drugačije nego inače. Pomislite na buđenje s ukočenim listovima ili grčeve u mišićima noću - rekla je Barrett.

Anksioznost ili razdražljivost

Osjećate li stres, tjeskobu ili razdražljivost bez ikakvog vidljivog razloga? Provjerite razinu magnezija. Pomaže u regulaciji neurotransmitera, uključujući kemikalije koje izazivaju dobro raspoloženje poput dopamina i serotonina, te hormone borbe ili bijega poput adrenalina.

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- Magnezij je ključni igrač u smirivanju živčanog sustava. Kada je magnezij nizak, mozak i mišići mogu prebrzo raditi, zbog čega se osjećate napeto, nervozno ili mentalno preopterećeno - rekla je Peterson.

Nepravilan rad srca

Svaki put kada primijetite da vam srce ubrzano ili nepravilno kuca, trebali biste obavijestiti svog liječnika. Ali u nekim slučajevima, razlog može biti nizak magnezij. Magnezij igra ulogu u stabilizaciji električne aktivnosti u srcu. Dakle, niske razine minerala mogu poremetiti stvari, čineći vaš rad srca brzim ili nepravilnim.

Glavobolje

Jedan manje poznati simptom niskog magnezija su glavobolje ili čak migrene, posebno ako ih počnete češće osjećati. Magnezij utječe na prijenos živčanih signala i funkciju krvnih žila u mozgu, a nedostatak je povezan s povećanim rizikom od migrena kod nekih ljudi.Iako ovaj simptom niske razine magnezija neće utjecati na sve, stručnjaci preporučuju da se na njega obrati pažnja.

Problemi sa spavanjem

Nizak magnezij može uzrokovati umor, čak i kada se dovoljno naspavate. Ali također može utjecati na vašu sposobnost da zaspite i ostanete spavati cijelu noć. Možda vam um noću juri ili se možda jednostavno ne osjećate odmorno, dodala je Barrett. U svakom slučaju, nizak magnezij može biti vaš problem, ali se posavjetujte sa svojim liječnikom prije nego što išta dodate u svoju rutinu.

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Visoki krvni tlak

Budući da magnezij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, nedovoljan unos ovog minerala može povećati rizik od visokog krvnog tlaka.

- Magnezij pomaže u opuštanju stijenki krvnih žila, podržavajući zdravu cirkulaciju i normalnu razinu krvnog tlaka - pojasnila je Barrett.

Istraživanja sugeriraju da povećanje unosa (putem dodataka magnezija ili prehrane) može sniziti krvni tlak i smanjiti rizik od srčanih bolesti ili moždanog udara.

Promjene raspoloženja

Niske razine magnezija mogu vas učiniti neraspoloženima ili depresivnima, prema Davisu i Landryju. Magnezij pomaže u regulaciji neurotransmitera i reakcije na stres. Kada se ti procesi poremete, možete osjetiti promjene raspoloženja, ono što Landry naziva promjenama osobnosti ili čak blagu depresiju.

- Zamislite magnezij kao mineral za opuštanje vašeg tijela. Bez njega, stvari počinju ići po zlu - kaže Peterson.

Problemi s probavom

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- U nekim slučajevima, nizak magnezij može utjecati na probavni sustav, uzrokujući simptome poput zatvora i abnormalne stolice - rekla je Peterson.

Budući da gastrointestinalni problemi (i mnogi simptomi niskog magnezija) mogu biti i znakovi drugih zdravstvenih stanja, potražite druge simptome koji se javljaju istovremeno - poput umora, grčeva u mišićima ili stresa - prije nego što pretpostavite da je magnezij krivac.

Žudnja za šećerom

Nizak magnezij može biti uzrok vaše želje za slatkim zato što magnezij pomaže u regulaciji šećera u krvi, a nedostatak može otežati održavanje zdravog šećera u krvi. Neravnoteža šećera u krvi - poput hipoglikemije ili hiperglikemije može vas učiniti gladnima, prema Američkom udruženju za dijabetes (ADA), što može dovesti do intenzivnije žudnje za slatkišima.

Slabe kosti

Magnezij pomaže vašem tijelu da izgradi zdrave kosti. Podržava strukturu kostiju i pomaže u regulaciji kalcija i vitamina D - dvaju hranjivih tvari bitnih za jake kosti. S vremenom, nedovoljan unos magnezija može doprinijeti smanjenju gustoće kostiju. To na kraju može dovesti do osteoporoze, stanja u kojem kosti postaju slabe, krhke i lako se lome, kažu stručnjaci.

