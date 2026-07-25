11 znakova koji otkrivaju nisku emocionalnu inteligenciju

LAKO SE STRESIRATE. Ako emocije često potiskujete ili ih ignorirate, s vremenom se mogu pretvoriti u osjećaj napetosti, stresa i tjeskobe. Dr. Bradberry objašnjava da osobe s nižom emocionalnom inteligencijom često ne prepoznaju na vrijeme što ih muči, zbog čega se svakodnevni pritisci gomilaju i postaju sve teži za podnijeti. Upravo je sposobnost prepoznavanja i obrade vlastitih emocija jedan od najvažnijih alata za uspješnije nošenje sa stresom. | Foto: 123RF