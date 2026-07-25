11 znakova koji otkrivaju nisku emocionalnu inteligenciju

Prema američkom psihologu i stručnjaku za emocionalnu inteligenciju, dr. Travisu Bradberryju, prvi korak za prepoznavanje niske emocionalne inteligencije je prepoznati obrasce ponašanja koji nam otežavaju odnose s drugima i donošenje odluka
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U nastavku donosimo 11 znakova koji, prema njegovim riječima, mogu upućivati na nižu emocionalnu inteligenciju.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo 11 znakova koji, prema njegovim riječima, mogu upućivati na nižu emocionalnu inteligenciju.
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Foto: 123RF
U nastavku donosimo 11 znakova koji, prema njegovim riječima, mogu upućivati na nižu emocionalnu inteligenciju.
| Foto: 123RF
LAKO SE STRESIRATE.
Ako emocije često potiskujete ili ih ignorirate, s vremenom se mogu pretvoriti u osjećaj napetosti, stresa i tjeskobe. Dr. Bradberry objašnjava da osobe s nižom emocionalnom inteligencijom često ne prepoznaju na vrijeme što ih muči, zbog čega se svakodnevni pritisci gomilaju i postaju sve teži za podnijeti. Upravo je sposobnost prepoznavanja i obrade vlastitih emocija jedan od najvažnijih alata za uspješnije nošenje sa stresom.
| Foto: 123RF
TEŠKO POSTAVLJATE GRANICE.
Ljubaznost i empatija ne znače da uvijek morate pristajati na tuđe zahtjeve. Ljudi s razvijenom emocionalnom inteligencijom znaju jasno izraziti svoje mišljenje i reći "ne" kada je to potrebno. S druge strane, osobe koje imaju poteškoća s postavljanjem granica često se povlače ili reagiraju burno tek kada se osjećaju preopterećeno, što može narušiti njihove odnose s drugima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
TEŠKO IMENUJETE SVOJE EMOCIJE.
Nije isto osjećati tugu, razočaranje, frustraciju ili tjeskobu, iako mnogi sve te osjećaje opisuju samo jednom riječju – "loše". Što preciznije možemo prepoznati vlastite emocije, to ćemo lakše razumjeti zašto su se pojavile i kako na njih reagirati. Upravo zato ograničen emocionalni rječnik smatra se jednim od pokazatelja slabije emocionalne inteligencije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BRZO DONOSITE ZAKLJUČKE.
Osobe s nižom emocionalnom inteligencijom često vrlo brzo stvaraju mišljenje o ljudima ili situacijama, a zatim traže potvrdu da su bile u pravu. Takav način razmišljanja otežava prihvaćanje novih informacija i drugačijih perspektiva te može dovesti do nepotrebnih sukoba i pogrešnih odluka.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
DUGO PAMTITE UVREDE.
Zadržavanje ljutnje i zamjeranja ne šteti samo odnosima nego i vlastitom zdravlju. Dugotrajan stres povezan s negativnim emocijama može povećati rizik od različitih zdravstvenih problema. Stručnjaci zato ističu kako opraštanje nije usluga drugima, nego način da rasteretimo sebe.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NE MOŽETE PRESTATI RAZMIŠLJATI O POGREŠKAMA.
Svatko griješi, ali emocionalno inteligentne osobe iz svojih pogrešaka izvuku pouku i nastavljaju dalje. Ako se stalno vraćate na ono što je pošlo po zlu, lako možete izgubiti samopouzdanje i propustiti priliku za osobni napredak.
| Foto: Orange
ČESTO MISLITE DA VAS NITKO NE RAZUMIJE.
Ako često imate osjećaj da vas ljudi pogrešno shvaćaju, problem ne mora uvijek biti u njima. Ponekad način na koji izražavamo svoje misli ili osjećaje nije dovoljno jasan. Emocionalna inteligencija uključuje i sposobnost prilagodbe komunikacije kako bi nas sugovornik bolje razumio.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NE PREPOZNAJETE ŠTO VAS IZBACUJE IZ TAKTA.
Svatko ima situacije ili ljude koji izazivaju snažne emocionalne reakcije. Razlika je u tome što emocionalno inteligentne osobe znaju prepoznati svoje okidače i nauče njima upravljati, dok drugi često reagiraju impulzivno, a da ni sami ne znaju zašto.
| Foto: 123RF
NIKADA SE NE LJUTITE.
Na prvi pogled to može zvučati kao vrlina, no stalno potiskivanje ljutnje nije znak emocionalne zrelosti. Stručnjaci upozoravaju da je važno znati izraziti i neugodne emocije na primjeren način jer njihovo dugotrajno potiskivanje može stvoriti dodatni emocionalni pritisak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ZA SVOJE EMOCIJE KRIVITE DRUGE.
Rečenice poput "naljutio si me" ili "zbog tebe sam nesretan" često prikrivaju izbjegavanje osobne odgovornosti. Iako tuđe ponašanje može utjecati na naše raspoloženje, emocionalna inteligencija podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za vlastite reakcije i osjećaje.
| Foto: 123RF
LAKO SE UVRIJEDITE.
Ljudi koji imaju zdravo samopouzdanje i dobro poznaju sebe obično lakše podnose kritiku ili šalu na vlastiti račun. Ako vas gotovo svaka primjedba duboko pogodi ili doživljavate osobno, to može biti znak da vam nedostaje emocionalne sigurnosti i fleksibilnosti u odnosima s drugima.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA