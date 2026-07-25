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11 znakova koji otkrivaju nisku emocionalnu inteligenciju

Prema američkom psihologu i stručnjaku za emocionalnu inteligenciju, dr. Travisu Bradberryju, prvi korak za prepoznavanje niske emocionalne inteligencije je prepoznati obrasce ponašanja koji nam otežavaju odnose s drugima i donošenje odluka
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11 znakova koji otkrivaju nisku emocionalnu inteligenciju
U nastavku donosimo 11 znakova koji, prema njegovim riječima, mogu upućivati na nižu emocionalnu inteligenciju. | Foto: 123RF
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U nastavku donosimo 11 znakova koji, prema njegovim riječima, mogu upućivati na nižu emocionalnu inteligenciju. | Foto: 123RF
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