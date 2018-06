11 zona: Čašicom žestice mjeri se količina kreme za odrasle

Kremu za sunčanje treba nanijeti na tijelo barem 20-ak minuta prije izlaganja suncu da se dobro upije.

Procjenjuje se da za jedno pravilno mazanje tijela treba kreme otprilike koliko stane u čašicu žestokog pića (što je oko devet čajnih žličica), koje treba rasporediti tako da se obuhvate svi dijelovi tijela. Kako biste pravilno nanijeli zaštitnu kremu, podijelite tijelo na 11 zona te na svaku nanesite punu crtu kreme koja odgovara duljini od vrha srednjaka do baze dlana i pažljivo razmažite.

- Koristite sredstva u spreju, dobro je znati da odrasli ljudi, za pravilnu zaštitu, svako područje, odnosno zonu tijelu, trebaju pošpricati 10-15 puta - savjetuje dermatovenerologinja, dr. sc. Daniela Ledić Drvar.

11 zona tijela

1. GLAVA I VRAT Namažite lice (ne zaboravite područje oko kose i oko ušiju) te vrat s prednje i stražnje strane.

2. PRSA Vodite računa da namažete i kožu malo ispod kupaćeg kostima, kako ne biste izgorjeli ako se kostim pomakne.

3. i 4. RUKE Desna i lijeva ruka, od gornjeg dijela ramena do gornjeg dijela dlana, prsti te unutrašnjost podlaktice i nadlaktice.

5. TRBUH Ne zaboravite namazati i trbuh sa strane, odnosno bokove.

6. i 7. PREDNJA STRANA NOGU Ne zaboravite gornji dio stopala i prste te unutrašnjost bedara.

8. i 9. STRAŽNJA STRANA NOGU

10. GORNJI DIO LEĐA

11. DONJI DIO LEĐA

LOSIONI

Na svaku zonu nanesite punu crtu losiona od vrha srednjeg prsta do zgloba ruke.

SPREJEVI

Djeci od 3 do 5 godina svaku zonu pošpricajte 5 puta, onoj od 6 do 10 godina pošpricajte 7-10 puta, a starijima od 10 godina 10-15 puta.

DJECA OD 3 DO 10 GODINA

Djeci od 3 do 5 godina nanesite debelu crtu losiona 1 do 1 i 1/2 dužine srednjeg prsta. Na licu i vratu upotrijebite dvostruku količinu. Djeci od 6 do 10 godina nanesite crtu losiona u dužini kažiprsta i srednjeg prsta odrasle osobe

TIP KOŽE 1

•svijetla koža, često s pjegicama, plava ili crvena kosa, plave ili zelene oči

•koža je iznimno osjetljiva na sunce, ne tamni, nego crveni

•bez zaštitnog faktora može biti najviše tri minute

Faktor zaštite ne bi smio biti manji od 30, dok na plaži treba izabrati i veći. Imajte na umu da vas potpuno neće zaštititi ni proizvodi s najvišim faktorom (50+) i da oni ne omogućuju 50 puta dulji boravak na suncu, nego snažniju zaštitu u kraćem vremenu.

TIP KOŽE 2

•svijetla koža, malo tamnija od tipa 1, plava do tamnoplava kosa, plave oči

•koža je osjetljiva, polako tamni i sklona je opeklinama

•bez zaštitnog faktora može biti najviše 10 minuta

Preporučuje se korištenje faktora 15, dok tijekom duljeg sunčanja na plaži treba koristiti i faktor 30. Imajte na umu da zaštitni faktor ne povećava toliko vrijeme tijekom kojega se možete izlagati suncu, odnosno čak i s visokim zaštitnim faktorom nakon 3 sata sunčanja možete dobiti opekline.

TIP KOŽE 3

•malo tamnija put, tamnoplava do smeđa kosa, razne boje očiju

•koža relativno malo osjetljiva na sunce, lako i brzo tamni, preplanulost traje dugo

•bez zaštitnog faktora može biti najviše najviše 20 minuta

Preporučuje se barem zaštitni faktor 15. Ovom tipu kože pripada najveći dio stanovništva, čak 78 posto populacije. Iako vrijeme samozaštite traje 20 minuta, to ne znači da ne možete izgorjeti prije.

TIP KOŽE 4

•pomalo smeđa koža, tamnosmeđa ili crna kosa, tamne oči

•jaka koža, brzo i dubinski tamni, preplanulost traje dugo

•bez zaštitnog faktora može biti 30 minuta

•zbog jačeg pigmenta, ljudi koji pripadaju ovom faktoru mogu dobiti opekline tek nakon 40-ak minuta izlaganja suncu

Preporučuje se faktor 6, dok na plaži treba koristiti zaštitni faktor 10. Ipak, imajte na umu da to ne znači da vrijeme sunčanja smijete produljiti na nekoliko sati.

Ne zaboravite gornji dio stopala, prste, nos, uške, madeže i ožiljke

U odabiru kreme za sunčanje uzmite u obzir svoj tip kože, s tim da je bolje izabrati nešto viši zaštitni faktor. Kod nanošenja kreme ne smijete zaboraviti dijelove kao što su gornji dio stopala i prsti, nos, uške, madeži, ožiljci te hipopigmentirani i hiperpigmentirani dijelovi kože. Na njih možete nanijeti i zaštitna sredstva u obliku sticka, i to više puta dnevno.

Marmelade za tamnjenje ne idu bez zaštite

U posljednje vrijeme sve su popularnije razne ‘marmelade’ koje potiču tamnjenje kože. Možete ih koristiti i na plaži, ali treba ih obavezno kombinirati s nekim sredstvom koje sadrži odgovarajući zaštitni faktor, jer takva sredstva ne predstavljaju zaštitu od štetnih sunčevih zraka koja nam je prijeko potrebna.

Opekline možete dobiti i u hladu pored mora

Nikad se nije dobro direktno izlagati suncu, odnosno uvijek je bolje sjesti u hlad, ispod šatora i slično. Nemojte sjediti preblizu mora ili pijeska, jer odbljesak sunca od tih površina ima čak 120 posto štetnog utjecaja direktnih sunčevih zraka pa je opekline moguće dobiti i u hladu. Također, iako na internetu postoji bezbroj recepata za kreme za sunčanje koje možete izraditi sami, nemojte se previše oslanjati na to. Mnogi od tih sastojaka su fotosenzitivni, a i ako postoji prirodan zaštitni faktor, vrlo je nizak i ne pruža odgovarajuću zaštitu.

Mažite se poslije kupanja i barem svaka dva sata

Imajte na umu da mazanje kremom treba ponoviti poslije svakog kupanja, a pogotovo poslije brisanja kože ručnikom. Ponavljajte mazanje svaka 2 sata čak i ako samo sjedite u hladu, jer se krema ispire s tijela i sa znojem.

