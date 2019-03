13 djevojaka iskreno priznalo zašto obožavaju 'duboko grlo'

O oralnom zadovoljavanju muškaraca tzv. 'dubokom grlu' iskreno je progovorilo 13 žena. Zapravo su sve redom naglasile koliko uživaju u tome, a neke čak tvrde ga G točku imaju i u ustima. Ispričale su svoje doživljaje anonimno na Redditu, stranici gdje svatko može napisati što želi o određenoj temi.

Ovo su njihove izjave:

1. Kada dođe do određene točke u mojem grlu, osjećam puno zadovoljstva, jako nalik tome kada ulazi u moju vaginu. To je kao da imam G točku u svojim ustima.

2. Ne znam kako to opisati, bih li to nazvala G točkom, ali volim taj osjećaj kada sam toliko rastegnuta. Ne znam kako to objasniti, osjećam se nekako ispunjeno. Volim kada su mi usta i grlo sve ispunjeniji. Zaista cijenim velike penise i osjećam da postoji nešto u tome kada ih imam u ustima i grlu.

3. Osobno, ja se osjećam vrlo opušteno dok to radim. Ponekad sam ja ta koja želi ići sve dublje.

4. Za mene je jednostavno previše nevjerojatno kada su mi njegove loptice pritisnute uz nos i lice dok je on duboko unutra.

5. Volim 'duboko grlo'. Moj partner se ne može zasititi toga. Došli smo do toga da je njegovo spolovilo zbilja duboko u mojem grlu. Volim kada se tako seksamo.

Foto: 123RF

6. Volim to raditi, ali ne osjećam nikakav fizički užitak od toga - uživam samo u tome da nekome pružam zadovoljstvo.

7. Osjećaj kada mi ga muškarac spušta niz grlo je prilično fantastičan.

8. Totalno to volim. Nikada nisam mislila da hoću, jer sam vrlo osjetljiva na podražaje za povraćanje. Ali, to je tako fantastično.

9. Mislim da je to za mene više mentalni poticaj, jer je veliki dio mene uključen u seks i zadovoljstvo. Ne postoji točka koja mi pruža posebno zadovoljstvo, već je to više onaj osjećaj punine.

10. Oh, to obožava. Volim ga osjetiti u svojem grlu. Volim gutati dok je unutra i masirati ga mišićima u grlu. Volim se gušiti, volim kada mi slina curi niz lice.

11. Volim dobar izazov pa uvijek pokušavam penis gurnuti još dublje. Volim to raditi dok mi glava visi s kreveta, ali najdraže mi je dok sam na koljenima i gledam prema gore.

12. Nikada to nisam radila do zadnjeg partnera. Pokorna sam i sposobna to učiniti za svojeg muškarca, pružiti mu to zadovoljstvo. Napalim se od same pomisli na to.

13. Postoji određeni stupanj psihološkog zadovoljstva zbog neizmjerne količine povjerenja i intimnosti koje dobivam od te tehnički neprirodne radnje i senzacionalnog osjećaja da zadovoljavam partnera. Psihološka radost svega toga rezultira fizičkim užitkom, a kemikalije koje se oslobađaju ublažavaju svaku nelagodu, prenosi Men's Health.