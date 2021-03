Ponekad je to glupa paranoja. Ponekad se ispostavi da je to mučan i stvaran osjećaj da nije sve kako treba biti. Nema ništa poraznije od toga da vam netko u koga ste još uvijek jako zaljubljeni kaže 'Ne volim te više'. Ali, kao i sve, što prije shvatite da se vaša veza bliži kraju, to je veća šansa da popravite svoje probleme, kaže Tracey Cox za Daily Mail.

Dvije stvari koje ne moraju značiti da je partner/partnerica izgubila interes

Neki će se u procjeni toga osloniti na dva navodno prilično očita traga koja zasigurno moraju značiti da vaš partner više nije zaljubljen u vas - nedostatak seksa i ne izgovaranje riječi 'volim te'.

- To nisu nužno alarmi kakvi ljudi misle da jesu. Pomislili biste da bi neželjenost seksa bio klasičan znak da vaš partner više ne želi biti s vama. Ali ne uvijek. Ljudi iz brojnih razloga prorjeđuju seks, a odljubljivanje je samo jedan od njih. Najčešće se radi o depresiji, premorenosti, niskom libidu, erektilnoj disfunkciji... Osim toga, puno ljudi se odljubi od nekoga, no i dalje želi seks - ističe Cox.

Dosta muškaraca počinje izbjegavati seks kad počnu imati poteškoće s erekcijom i previše im je neugodno to priznati. Mnogo žena koje seks smatraju bolnim ili nezanimljivim učinit će isto.

Što se tiče toga da partner više ne govori 'volim te', to nužno ne znači da to i ne misle.

- Živo se sjećam odgovora koji sam dobila od muškarca s kojim sam razgovarala vrlo rano u karijeri, kad sam ga pitala koliko često je svojoj ženi govorio 'volim te'. Gledao me kao da je to trik pitanje. 'Zna da je volim, oženio sam je. A ja sam još uvijek ovdje', rekao je zbunjen zašto bi trebao ponavljati, jer je to nešto što se podrazumijeva. Njegova supruga potvrdila je da nije rekao 'volim te' od dana kada su se vjenčali 30 godina prije. Ipak je njihov brak bio izuzetno sretan i rekla je da nikada nije sumnjala u njegovu ljubav prema njoj - objašnjava Cox te navodi 14 znakova koji mogu značiti da vaš partner gubi zanimanje za vas

- Ali želim biti vrlo jasna u nečemu prije nego što započnem. Svi smo mi pojedinci i ono što je točan znak upozorenja za jedan par može biti normalno ponašanje drugog. Činjenica da ovo čitate sugerira da dovodite u pitanje partnerovu predanost i ljubav. Ali uvijek, uvijek, vjerujte svom instinktu iznad svega - ističe.

1. Neprestano se svađate

Ako veza nije dobro počela, parterima može biti teško pronaći zajednički jezik i osjećaj povezanosti. Kao posljedica toga, svađe mogu postati česte.

2. Previše je ravnodušan

S druge strane, ako vam se nikada ne da svađati to može biti pokazatelj ravnodušnosti i nepažnje. Kada jedna ili obje strane više ne žele raditi na vezi to je veliki znak da je vezi došao kraj.

3. Ponaša se kao da mu treba predah

U vezi bi se trebali osjećati ispunjeno i ugodno. Veza koja će vjerojatno završiti često je ona u kojoj jedan ili oba partnera osjećaju potrebu za predahom.

4. Partner vam je prestao pomagati

Zdrave veze ne samo da podržavaju, već uključuju kompromise i napore da jedno drugome pomognete. Dakle, još je jedan znak da je vaša veza blizu kraja kada se ne želite žrtvovati ili činiti stvari kako biste zadovoljili potrebe ili želje drugog partnera.

5. Sabotira vašu vezu

Ako jedan ili oba partnera žele završiti stvari, ali ne znaju kako, mogu pokušati sabotirati vezu. To može izgledati kao promjena u ponašanju, očekivanja koja se više ne ispunjavaju, a osoba koja stalno 'zezne' pokazuje malo grižnje savjesti ili želje za ispravljanjem ili poboljšanjem stvari.

6. Loše se ponaša prema vama

Ako ne poštujete svog partnera ili se svjesno loše ponašate jedno prema drugome, to ukazuje na nedostatak suosjećanja i takva veza nije dobra.

7. Ne vjeruje vam

Možda su neki problemi u vezi proizašli iz okolnosti poput nevjere ili laži. Ako je to slučaj, te se stvari mogu popraviti radom i komunikacijom, ali ako ne budete mogli oprostiti i obnoviti to povjerenje, vezu će biti nevjerojatno teško održati.

8. Mijenja svoje rutine/ponašanje

To je prvi znak upozorenja na aferu: partner koji nikada nije mario za svoj izgled, odjednom pazi što jede i kupuje novu odjeću. Svaka iznenadna promjena uobičajenih navika vašeg partnera - o kojoj se s vama ne razgovara - uglavnom su znak da se nešto događa.

9. Počinju sami posjećivati svoju obitelj

Obitelj je prva koja zna kad netko razmišlja o napuštanju partnera. Ako ne sudjelujete u obiteljskim okupljanjima, možda se već distanciraju.

10. Ne žele razgovarati o budućnosti

Na svaki spomen vaših planova odmahuju rukom i kažu nešto u stilu 'vidjet ćemo kako će biti' ili 'tko zna što nosi sutra', jasno vam je da su nesigurni oko toga kako žele da im život izgleda i ne žele se obvezivati na ništa.

11. Više se povjeravaju drugima nego vama

Ako pita druge ljude i vas za mišljenje oko nekih stvari ne treba se brinuti. Ali ako slušate iz druge ruke o stvarima koje vaš partner radi ili osjeća, oni su se zatvorili i to je jasan znak problema.

12. Više vam se ne javljaju

Većina se parova međusobno javlja kratkim porukama kad su razdvojeni. Koliko često, ovisi o pojedinačnom paru (a očito neki poslovi to dopuštaju više od drugih). Ali bliski parovi uvijek nazovu ili pošalju SMS poruke, kad su razdvojeni, kako bi provjerili što ima kod drugog. Ako ste to uvijek radili, a sada više ne - premda se okolnosti nisu promijenile, nešto je čudno.

13. Nježnosti nestaju

I dok seks može izostati iz raznih razloga, veza u kojoj nema zagrljaja, poljupca ili pak dodirivanja rukama dok primjerice sjedite na kauču, to je veza u kojoj je već došlo do ozbiljnijeg emocionalnog i intimnog distanciranja.

14. Govore o mogućnosti prekida

Realno, to što pričaju je ono o čemu razmišljaju. Posvetite pažnju tome i otvoreno komunicirajte da vidite na čemu ste, ima li smisla nešto popravljati i što svaki od vas treba učiniti za to.