15 sigurnih znakova da ste se našli u krizi dvadesetih godina

Iako ljudi često govore kako su dvadesete godine jedan od najljepših perioda života, mnogi mladi s tim se ne bi složili. Upravo to je vrijeme kad se mnogi od njih nađu pred pitanjima koja će im odrediti budućnost, a ni okolina često ne pomaže svojim upitima što misle nakon fakulteta, kad će na red doći vjenčanje i djeca.

Možda ste i sami zapeli u krizi dvadesetih godina, a toga niste ni svjesni piše britanski Independent. Zato provjerite nalazite li se u sljedećim znakovima:

1. Počinjete se pitati koja je vaša svrha u životu.

2. Osjećate se frustrirano jer ne znate u kojem smjeru želite da vaš život krene.

Foto: Dreamstime

3. Bojite se pomisli da su vaše najbolje godine možda iza vas a još ništa niste napravili sa svojim životom. Sjećate li se kada ste imali 15 godina i mislili kako ćete imati sređen život za 10 godina? Dobra fora.

4. Društvene mreže čine vas anksioznima. Ne možete si pomoći kad vidite objave zaruka ili trudnoće, bez obzira što se vi još ne želite skrasiti i osnovati vlastitu obitelj.

5. Slušanje pjesme '22' Taylor Swift donosi vam egzistencijalnu krizu jer ste tu dob prošli i pitate se hoće li stvarno sve biti u redu.

6. Odlazak u dućane u kojima ste kupovali dosad čini se konfliktan, jer možda je vrijeme da počnete obavljati shopping u ozbiljnijim trgovinama.

7. Uvjeravate sami sebe da su 25. nove 21.

8. Rastrgani ste između želje da budete odrasla osoba i želje da vas roditelji zauvijek drže u mjehuriću sigurnosti i udobnosti.

9. Osjećate da morate nekamo pobjeći.

10. Rastrgani ste između razmišljanja 'ostavit ću posao i otići na put oko svijeta dok još mogu' i ' moram stvoriti dobru karijeru i naporno raditi kako bih postao uspješan'.

11. Uvrijeđeni ste kad vas netko traži osobnu, a još više ako vas ne traži.

Foto: Thinkstock

12. Kupujete si skupe stvari kako bi drugi mislili da ste uspješni, premda niste sigurni hoćete li moći platiti stanarinu taj mjesec.

13. Ne znate biste li trebali imati neobavezne veze ili pokušati pronaći stalnog partnera jer vam svatko govori drugačije.

14. Vaš privremeni posao nekako je potrajao tri godine.

15. Premda ste ravnopravno odrasli s vršnjacima, shvaćate da su oni bolje plaćeni, da će biti bogatiji i da će se razlika u primanjima samo povećavati, što vam se baš i ne sviđa.

No, upamtite da život nije samo novac i vjenčanje oko kojih svi dižu veliku galamu, a nije niti utrka. Istina je da su dvadesete danas drugačije nego su bile u vrijeme vaših roditelja, no uvijek je to bilo vrijeme u kojem se otkriva tko ste i što želite postići u životu. Samo polako, doći ćete tamo.