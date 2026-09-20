15 stvari koje treba što prije izbaciti iz kuće prema savjetima profesionalnih organizatora

S dolaskom jeseni počinje i novi ciklus. Nova školska godina, nova odjeća, nove knjige... Vrijeme je da napravite mjesta za nove stvari i riješite se nepotrebnih. Othrvajte se porivu da (opet) sve viškove gurnete ispod kreveta
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Odvojite vrijeme za rješavanje svega što vam je višak. Malo reda postavlja ton za nadolazeće mjesece.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Odvojite vrijeme za rješavanje svega što vam je višak. Malo reda postavlja ton za nadolazeće mjesece.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Odvojite vrijeme za rješavanje svega što vam je višak. Malo reda postavlja ton za nadolazeće mjesece.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Hrpe ljetnih papirnatih uspomena: Riješite se stvari poput neželjenih ulaznica, razglednica, karti od putovanja i dječjih umjetničkih djela iz kampa. Zadržite samo nekoliko uspomena - stvari koje su doista obilježile ljeto - ostatak fotografirajte za digitalnu arhivu i riješite se papira
2. Pribor za prvu pomoć: Provjerite rokove trajanja i prazne ambalaže na sprejevima protiv insekata, mastima i lijekovima, Rujan je dobar mjesec da ih se riješite prije nego što sezona gripe počne i zapravo vam zatreba ono što je unutra.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
3. Višak školskog pribora: Sada kada je škola počela, pregledajte stvari koje niste koristili. Ako ste se opskrbili markerima, bojicama ili bilježnicama tijekom rasprodaja, ali ste pretjerali i ladice su vam prepune, razmislite o doniranju viška lokalnoj školi ili vrtiću.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva
4. Ljetni toaletni pribor: Nemojte slijepo pakirati ljetne potrepštine prije nego što provjerite rok trajanja. Počnite sa stvarima koje neće preživjeti sljedeću sezonu, poput kreme za sunčanje ili gela od aloe vera. Bacite pješčane, napola iskorištene tube ili one kojima nedostaje
5. Pribor za DIY: Bacite sve što ste kupili u lipnju s ljetnim planom - pribor za ručne radove, vrtni projekt, napola iskorišteni dnevnik - ali čega se niste dotakli tijekom ljeta. I vjerojatno nećete. Budite iskreni dok sve procjenjujete. Ako se nije koristilo u predviđenoj sezoni, vrijedi se iskreno zapitati hoće li se koristiti sljedeće godine ili samo zauzima mjesto na policama iz osjećaja krivnje.
6. Ljetna odjeća i kupaći kostimi: Donirajte ili bacite svu odjeću i kupaće koje niste niti pogledali ovog ljeta. Imajte na umu da će djeca vjerojatno prerasti svoju ljetnu odjeću do sljedeće godine, stoga donirajte sve što im ne pristaje.
| Foto: Fotolia
7. Sportska oprema: Nakon dugog ljeta provedenog na otvorenom, odlično je vrijeme za organiziranje šupe ispunjene sportskom opremom. Bicikle, kacige, naočale za plivanje, kopačke - treba pregledati, popraviti ili zamijeniti prije jesenske sezone.
8. Ljetno štivo: Riješite se knjiga koje stenabavili za čitanjena plaži - bez obzira jeste li ih pročitali ili ne. Sada kada su knjige dostupne jednim klikom, obično se nagomilaju prije nego što ih uspijemo pročitati. One koje ne planirate uskoro (ili nikada!) pročitati pošaljite prijatelju ili donirajte.
| Foto: Dreamstime
9. Posude za čuvanje hrane: Sezona je nošenja ručkova na posao ili u školu, pa je odlično vrijeme da ponovno procijenite svoju kolekciju posuda za pohranu hrane. Zadržite one koje ćete realno koristiti tijekom tjedna i riješite se ostalih - puknutih ili kojima nedostaje poklopac.
| Foto: Dreamstime
10. Previše ručnika za plažu: Ljeto ima običaj ispuniti naše domove dodatnim stvarima. Suvenir čaše, besplatne boce za vodu, promotivne torbe i ručnici za plažu brzo se umnože - smanjite ih. Bacite sve staro, nepotrebno i oštećeno ili ako je višak - donirajte. Imajte na umu: Skloništa za životinje obično prihvaćaju rabljene ručnike za plažu.
| Foto: Jari HindstrÃ¶m
11. Prošlogodišnji školski rad: Školski se zadaci brzo gomilaju. Prije nego što vas nova školska godina previše preoptereti, uredite ili arhivirajte dječje umjetničke radove i nezaboravne školske projekte od prošle godine. Bacite nasumične crteže, radne listove i korištene bilježnice.
12. Prerasla ili oštećena ljetna oprema: Ne stavljajte oštećene stvari u skladište - požalit ćete sljedeće ljeto. Recite zbogom istrošenim plutajućim navlakama za bazen, napuknutim naočalama i slomljenim igračkama za plažu, zajedno s japankama, sandalama i kupaćim kostimima koji su rastegnuti ili nikada nisu nošeni.
13. Zaboravljene stvari iz smočnice: Dok je škola u tijeku, organizirana smočnica je ključna. Pregledajte svoju smočnicu - ljetni začini za kuhanje, ustajali čips i gotovo prazne kutije žitarica često se zadržavaju dulje nego što bi trebali.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. Izblijedjeli, prljavi ili slomljeni vanjski namještaj: Prije nego što pospremite vrtni namještaj, provjerite ima li oštećenja - pomislite na izblijedjele jastuke na kauču, poderotine na ratanskim stolicama ili hrđu na metalnim stolovima.
15. Dodaci za brzu hranu: Ljeto je godišnje doba za jelo vani. Provjerite svoju kuhinju, ormariće i automobil - možda imate hrpu viškova poput plastičnih vilica, tanjura, salveta, vrećica soli i papra, začina i slamki.