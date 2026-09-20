15 stvari koje treba što prije izbaciti iz kuće prema savjetima profesionalnih organizatora

5. Pribor za DIY: Bacite sve što ste kupili u lipnju s ljetnim planom - pribor za ručne radove, vrtni projekt, napola iskorišteni dnevnik - ali čega se niste dotakli tijekom ljeta. I vjerojatno nećete. Budite iskreni dok sve procjenjujete. Ako se nije koristilo u predviđenoj sezoni, vrijedi se iskreno zapitati hoće li se koristiti sljedeće godine ili samo zauzima mjesto na policama iz osjećaja krivnje.