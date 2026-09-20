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RAŠČISTITE PROSTOR

15 stvari koje treba što prije izbaciti iz kuće prema savjetima profesionalnih organizatora

S dolaskom jeseni počinje i novi ciklus. Nova školska godina, nova odjeća, nove knjige... Vrijeme je da napravite mjesta za nove stvari i riješite se nepotrebnih. Othrvajte se porivu da (opet) sve viškove gurnete ispod kreveta
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15 stvari koje treba što prije izbaciti iz kuće prema savjetima profesionalnih organizatora
Odvojite vrijeme za rješavanje svega što vam je višak. Malo reda postavlja ton za nadolazeće mjesece. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Odvojite vrijeme za rješavanje svega što vam je višak. Malo reda postavlja ton za nadolazeće mjesece. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 2

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