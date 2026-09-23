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18 namirnica s više proteina od jajeta, koje ćete bez problema uključiti u svoju prehranu

Jaja su među najpoznatijim izvorima proteina, a jedno veliko jaje sadrži oko 6,3 grama proteina. Ipak, daleko su od jedinog izbora. Od mesa i ribe do mahunarki, mliječnih proizvoda i sjemenki, brojne namirnice po porciji mogu ponuditi još više ovog važnog nutrijenta
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18 namirnica s više proteina od jajeta, koje ćete bez problema uključiti u svoju prehranu
U nastavku pogledajte 18 namirnica koje sadrže više proteina od jednog jajeta i koje lako možete uključiti u svakodnevnu prehranu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 18 namirnica koje sadrže više proteina od jednog jajeta i koje lako možete uključiti u svakodnevnu prehranu. | Foto: 123RF
Komentari 1

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