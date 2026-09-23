18 namirnica s više proteina od jajeta, koje ćete bez problema uključiti u svoju prehranu

Jaja su među najpoznatijim izvorima proteina, a jedno veliko jaje sadrži oko 6,3 grama proteina. Ipak, daleko su od jedinog izbora. Od mesa i ribe do mahunarki, mliječnih proizvoda i sjemenki, brojne namirnice po porciji mogu ponuditi još više ovog važnog nutrijenta
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U nastavku pogledajte 18 namirnica koje sadrže više proteina od jednog jajeta i koje lako možete uključiti u svakodnevnu prehranu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 18 namirnica koje sadrže više proteina od jednog jajeta i koje lako možete uključiti u svakodnevnu prehranu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 18 namirnica koje sadrže više proteina od jednog jajeta i koje lako možete uključiti u svakodnevnu prehranu.
| Foto: 123RF
PILEĆA PRSA. Porcija kuhanih pilećih prsa sadrži oko 23,8 grama proteina. Riječ je o nemasnom i potpunom izvoru proteina koji sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, a pileća prsa donose i vitamine B skupine, selen te kolin.
| Foto: 123RF
SVJEŽI SIR. Pola šalice svježeg sira s manjim udjelom masnoće sadrži oko 12,9 grama proteina. Osim toga, dobar je izvor kalcija, selena i vitamina B skupine. Neke vrste mogu sadržavati dosta soli pa bi oni koji paze na unos natrija trebali provjeriti deklaraciju.
| Foto: 123RF
SLANUTAK. Jedna šalica kuhanog slanutka donosi oko 14,5 grama proteina. Osim biljnih proteina, sadrži mnogo vlakana, mangana, folata i željeza pa je praktičan dodatak salatama, varivima i drugim jelima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BADEMOV MASLAC. Dvije žlice bademova maslaca sadrže oko 6,7 grama proteina. Uz proteine pruža mononezasićene masti, vlakna, vitamin E i magnezij.
| Foto: 123RF
NEMASNA GOVEDINA. Porcija nemasne govedine može sadržavati oko 23 grama proteina. Kada se bira meso s manjim udjelom masnoće i jede umjereno, ono može biti vrijedan izvor proteina, ali i željeza te cinka.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TUNA. Porcija konzervirane svijetle tune sadrži oko 21,7 grama proteina. Tuna je izvor omega-3 masnih kiselina, vitamina D i B skupine, selena i kalcija. Zbog sadržaja žive posebno se preporučuje paziti na količinu koju jedu trudnice i žene reproduktivne dobi.
| Foto: 123RF
PUREĆA PRSA. Porcija purećih prsa pruža približno 20,1 gram proteina. Imaju puno proteina, a malo zasićenih masnoća te sadrže vitamine B skupine, selen i cink.
| Foto: 123RF
EDAMAME. Jedna šalica edamamea sadrži oko 18,4 grama proteina. Ova mlada soja bogata je i vlaknima, a posebna je po tome što pripada među rijetke biljne izvore potpunih proteina.
| Foto: 123RF
LOSOS. Porcija divljeg atlantskog lososa sadrži oko 16,8 grama proteina. Osim proteina, losos pruža omega-3 masne kiseline, željezo, selen i vitamin A, a među rijetkim je namirnicama koje prirodno sadrže i vitamin D.
| Foto: 123RF
KVINOJA. Jedna šalica kuhane kvinoje sadrži približno 8,1 gram proteina. Riječ je o bezglutenskoj cjelovitoj žitarici koja uz proteine pruža vlakna i antioksidanse.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BADEMI. Oko 23 badema sadrže približno šest grama proteina, što je vrlo blizu količini u jednom velikom jajetu. Bademi su ujedno izvor vlakana, zdravih masnoća, vitamina E i magnezija te sadrže i nešto kalcija.
| Foto: DREAMSTIME
LEĆA. Jedna šalica kuhane leće sadrži čak oko 17,9 grama proteina. Ova mahunarka bogata je i vlaknima, magnezijem te folatom, zbog čega može biti odličan biljni dodatak prehrani.
| Foto: 123RF
TOFU. Porcija čvrstog tofua pruža oko devet grama proteina. Budući da se proizvodi od soje, tofu je potpuni izvor proteina, a sadrži i kalcij, vitamin A, željezo te antioksidanse.
| Foto: DREAMSTIME
GRČKI JOGURT. Jedno pakiranje nemasnog grčkog jogurta iz primjera u članku sadrži oko 13 grama proteina. Tijekom proizvodnje više se puta cijedi kako bi se uklonio dio tekućine i sirutke, zbog čega dobiva gustu i kremastu teksturu.
| Foto: Dreamstime
CRNI GRAH. Jedna šalica kuhanog crnog graha sadrži oko 15 grama proteina. Uz biljne proteine donosi mnogo vlakana te je koncentriran izvor antioksidansa.
| Foto: 123RF
PARMEZAN. Jedna porcija tvrdog parmezana pruža oko 8,5 grama proteina. U usporedbi s mnogim drugim sirevima posebno je bogat proteinima, sadrži kalcij, a ima i manje laktoze od mekših sireva.
| Foto: 123RF
SJEMENKE BUNDEVE. Porcija oljuštenih bučinih sjemenki sadrži oko 8,5 grama proteina. Bogate su zdravim masnoćama, vlaknima i antioksidansima te sadrže triptofan, aminokiselinu koja sudjeluje u stvaranju serotonina i melatonina.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ŠKAMPI. Među najbogatijima proteinima na ovom popisu su škampi – porcija kuhanih škampa sadrži oko 25 grama proteina. Imaju relativno malo kalorija, a bogati su vitaminom B12, selenom te antioksidansom astaksantinom.
| Foto: 123RF
Proteini su važni za zdravlje imunološkog sustava, proizvodnju hormona te održavanje i izgradnju mišića i kostiju, a pomažu i dulje zadržati osjećaj sitosti. Potrebna količina razlikuje se od osobe do osobe te ovisi, među ostalim, o dobi, tjelesnoj masi i razini fizičke aktivnosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA