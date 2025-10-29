Obavijesti

'ROMANTIČNE IDEJE'

19 stvari za koje muškarci misle da su romantične, ali žene ih potajno ne podnose

Kad je riječ o romantici, muškarci i žene ponekad vide stvari potpuno drugačije. Ono što nekim muškarcima izgleda kao savršena gesta ljubavi, mnogim ženama može djelovati neugodno, pretjerano ili čak kičasto. Od javnih prosidbi do iznenadnih putovanja i beskrajnih nadimaka, postoje običaji i geste za koje muškarci misle da su romantični, a žene ih zapravo ne podnose
Couple
1. Pretjerane javne prosidbe. Muškarac koji klekne pred stotinama ljudi usred restorana ili na stadionu možda zvuči kao romantičan trenutak iz bajke, ali većina žena ne želi da njihov privatni odnos postane predstava. Pritisak stotina pogleda može više djelovati kao nastup nego kao iskaz ljubavi. | Foto: 123RF
1/20
