19 stvari za koje muškarci misle da su romantične, ali žene ih potajno ne podnose

Kad je riječ o romantici, muškarci i žene ponekad vide stvari potpuno drugačije. Ono što nekim muškarcima izgleda kao savršena gesta ljubavi, mnogim ženama može djelovati neugodno, pretjerano ili čak kičasto. Od javnih prosidbi do iznenadnih putovanja i beskrajnih nadimaka, postoje običaji i geste za koje muškarci misle da su romantični, a žene ih zapravo ne podnose
1. Pretjerane javne prosidbe.
Muškarac koji klekne pred stotinama ljudi usred restorana ili na stadionu možda zvuči kao romantičan trenutak iz bajke, ali većina žena ne želi da njihov privatni odnos postane predstava. Pritisak stotina pogleda može više djelovati kao nastup nego kao iskaz ljubavi.
| Foto: 123RF
2. Crvene ruže svaki put.
Ruže su bezvremenske, no kad svaka prigoda zahtijeva istu kutiju crvenih ruža, počinju djelovati kao klišej, a ne romantičan znak pažnje. Može se činiti kao automatski potez, a ne promišljen dar.
| Foto: 123RF
3. Dugačka ljubavna pisma.
Muškarci ponekad izliju svoja osjećanja na stranice starih pjesničkih formi i misle da će žene biti očarane. Iako trud vrijedi, mnoge žene smatraju da su takva pisma previše dramatična i odvojena od stvarnog odnosa.
| Foto: 123RF
4. Serenade uz gitaru.
Neki muškarci misle da je šarmantno zapjevati uz gitaru ispod prozora, no većina žena to smatra neugodno, posebno ako se događa pred drugima. Ono što u filmu izgleda romantično u stvarnosti često je nezgrapno.
| Foto: Svyatoslav Lypynskyy
5. Nakit kao automatski dar.
Nakit može zvučati kao vrhunski romantičan poklon, no kad se daruje za svaki praznik ili važnu prigodu, počinje djelovati transakcijski. Ne cijeni svaka žena sjajni lančić ili prsten koliko muškarci misle.
| Foto: lev dolgachov
6. Večere uz svijeće bez razgovora.
Stol prepun svijeća može izgledati romantično, no ako je večer više o dekoraciji nego o stvarnoj povezanosti, cijeli dojam pada u vodu. Sama atmosfera ne stvara intimnost.
| Foto: 123RF
7. Citiranje klišejskih filmskih rečenica.
Ponavljanje dijaloga iz filmova poput Bilježnice ili Titanica možda njemu djeluje slatko, ali za nju može zvučati prisiljeno. Kada riječi nisu njegove vlastite, gube autentičnost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. Neočekivani dolasci na posao.
Neki muškarci misle da dolazak na posao s cvijećem ili ručkom dokazuje romantiku, no mnogim ženama to djeluje neprikladno i neugodno. Posao je profesionalni prostor, a ne scena za romantične geste.
| Foto: ANDOR BUJDOSO
9. Sporo plesanje na neobičnim mjestima.
Pokušaj započeti spori ples usred prolaza u trgovini može izgledati spontano, ali većina žena to doživljava neugodno. Stvarni život ne mora uvijek izgledati kao glazbeni video.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. Veliki govori na zabavama.
Kada muškarac zgrabi mikrofon kako bi nazdravio njoj pred obitelji ili prijateljima, često to djeluje manje romantično, a više kao nepotreban pritisak. Ono što on vidi kao iskreno može je staviti u središte pažnje koju nije tražila.
| Foto: Dreamstime
11. Kupovina parfema bez pitanja.
Parfem zvuči kao klasičan romantičan dar, ali odabrati miris bez poznavanja njezinih preferencija često završava loše. Miris je vrlo osobna stvar, a nošenje nečega što joj se ne sviđa može djelovati kao pretvaranje.
| Foto: Anneleven.com
12. Pisanje njenog imena u pijesku.
Iako u filmovima graviranje imena na plaži ili urezivanje inicijala u drvo izgleda romantično, mnoge žene to u stvarnosti smatraju kičastim. Više se čini da je riječ o samom gestu nego o stvarnoj intimnosti.
| Foto: 123RF
13. Pretjerivanje s objavama na društvenim mrežama.
Javne izjave ljubavi online mogu muškarcima izgledati romantično, ali mnoge žene ih smatraju nepotrebnima. Previše objava o godišnjicama ili dugi odlomci u opisima često djeluju više kao performans nego kao iskreni izraz osjećaja.
| Foto: 123RF
14. Pretjerano skupa iznenađenja.
Raskošna iznenađenja poput dizajnerskih torbica ili karata u prvom razredu mogu djelovati preplavljujuće umjesto slatko. Ono što neki muškarci vide kao romantiku, žene mogu interpretirati kao pokušaj impresioniranja ili “kupovine” naklonosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. Beskrajni nadimci.
Zvati je “beba” ili “princeza” svako malo možda zvuči romantično, ali nakon nekog vremena gubi šarm. Previše nadimaka može djelovati plitko i pomalo iritantno.
| Foto: 123RF
16. Prejako držanje za ruke.
Držanje za ruke može biti slatko, ali kada se pretvori u čvrsto stisnut hvat, više djeluje kao posjedovanje nego romantika. Muškarci ponekad miješaju intenzitet s nježnošću.
| Foto: 123RF
17. Iznenadni putovi bez dogovora.
Iako muškarac može misliti da spontani vikend-put zvuči romantično, mnoge žene ne vole biti bačene u planove bez upozorenja. Takva iznenađenja mogu izazvati više stresa nego radosti.
| Foto: 123RF
18. Čitanje poezije naglas.
Neki muškarci izvade Shakespearea ili stare sonete misleći da će joj dotaknuti srce, ali većina žena osjeća nelagodu. Pretjerano dramatično izvođenje obično ne ostavlja dojam i djeluje nezgrapno.
| Foto: Getty
19. Pretjerano planiranje svakog detalja. Planiranje svakog trenutka ubija spontanost, a većina žena radije želi da večer teče prirodno nego da se osjeća kao da slijedi scenarij.
| Foto: DREAMSTIME