20 najboljih putovanja na koja morate otići u 2026. godini

BBC-jevi novinari i stručnjaci za održivi turizam izdvojili su destinacije koje će obilježiti putovanja u 2026. godini. Riječ je o manje razvikanim mjestima koja nude autentična iskustva i koriste turizam za dobrobit lokalnih zajednica i okoliša
U nastavku pogledajte 20 najboljih putovanja u 2026. prema BBC-u.
| Foto: Canva/123RF
Foto: Canva/123RF
| Foto: Canva/123RF
ABU DHABI Grad se u nadolazećim godinama snažno pozicionira kao kulturno središte Bliskog istoka. Saadiyat Island postaje dom niza muzeja koji spajaju suvremenu umjetnost, povijest i prirodne znanosti. Uz kulturni procvat, Abu Dhabi ubrzano razvija obiteljski i zabavni turizam. Novi tematski parkovi i atrakcije privlače posjetitelje svih generacija. Grad tako nadilazi imidž luksuzne destinacije i postaje raznolik globalni centar.
| Foto: HAMAD I MOHAMMED
ALŽIR Alžir se postupno otvara međunarodnim putnicima nakon desetljeća relativne izolacije. Zemlja nudi iznimno očuvane rimske gradove, živopisne medine i golema pustinjska prostranstva. Olakšani vizni režimi i nove turističke inicijative čine putovanje dostupnijim. Poseban fokus stavljen je na zaštitu kulturne baštine i lokalnih obrta. Alžir privlači one koji traže autentičnost i mir.
| Foto: Leonid ANDRONOV
DOLINA COLCHAGUA, ČILE Ova dolina predstavlja srce čileanske vinske kulture. Vinogradi, ruralni krajolici i snažna gastronomska scena obilježavaju regiju. Tradicionalna kaubojska kultura daje joj prepoznatljiv karakter. Noći su idealne za promatranje zvijezda zahvaljujući čistom nebu. Colchagua spaja luksuzni odmor i lokalni način života.
| Foto: Chile
COOKOVO OTOČJE Cookovo Otočje nudi rijedak osjećaj netaknute Polinezije. Umjeren broj posjetitelja omogućuje dublji kontakt s lokalnom zajednicom. Rarotonga objedinjuje planine, džunglu i lagune u kompaktnom prostoru. Manji otoci nude gotovo potpunu privatnost. Održivi turizam ovdje je temelj, a ne dodatak.
| Foto: Andrea Izzotti
KOSTARIKA Kostarika je jedna od biološki najraznolikijih zemalja svijeta i globalni predvodnik održivog turizma. Gotovo četvrtina njezina teritorija zaštićena je, a zemlja je pionir u obnovi šuma i borbi protiv klimatskih promjena. Putnici ovdje doživljavaju jedinstven spoj prašuma, vulkana, oceana i bogate povijesti. Godine 2026. planira se dodatno proširenje zaštićenih područja radi očuvanja ključnih staništa i migracijskih ruta divljih životinja.
| Foto: 123RF
HEBRIDI, ŠKOTSKA Hebridi su poznati po dramatičnoj prirodi i snažnom identitetu. Otoci nude bijele pješčane plaže, drevne kamene krugove i bogatu tradiciju viskija. Povijest je ovdje stalno prisutna u krajoliku. Nova ulaganja donose suvremeni zamah regiji. Hebridi su idealni za putnike koji cijene tišinu i karakter.
| Foto: 123RF
ISHIKAWA, JAPAN Ishikawa pruža uvid u tradicionalni Japan izvan velikih metropola. Regija njeguje zanate, vrtove i lokalnu kuhinju. Posebno je važan poluotok Noto, gdje turizam pomaže obnovi zajednica. Posjetitelji sudjeluju u svakodnevnom životu domaćina. Putovanje ovamo ima snažnu kulturnu i društvenu vrijednost.
| Foto: Taira Masao
KOMODO OTOCI, INDONEZIJA Komodo otoci jedno su od najimpresivnijih prirodnih područja na svijetu. Krajolik se izmjenjuje između savana, ružičastih plaža i koraljnih grebena. Dom su jedinstvenih komodskih zmajeva. Turizam je strogo reguliran radi očuvanja ekosustava. Posjet pruža snažan osjećaj poštovanja prema prirodi.
| Foto: Don Chansiriwong
LORETO, MEKSIKO Loreto predstavlja mirniju stranu meksičke obale. Smješten je uz more iznimno bogato morskim životom. Lokalna zajednica aktivno sudjeluje u očuvanju prirode. Nekadašnji ribari danas vode ekološke ture. Grad je primjer održivog suživota turizma i okoliša.
| Foto: Claudio Stocco
CRNA GORA Crna Gora objedinjuje more, planine i jezera na malom prostoru. Kotorski zaljev ističe se povijesnim gradovima i dramatičnim pejzažima. Unutrašnjost zemlje skriva netaknutu prirodu i planinske staze. Održivi turizam postaje sve važniji. Zemlja nudi snažne kontraste i autentičan doživljaj.
| Foto: Jesse Kraft
OREGONSKA OBALA, SAD Oregonska obala poznata je po slobodnom javnom pristupu i divljoj ljepoti. Litice, svjetionici i dugačke plaže protežu se stotinama kilometara. Idealna je za cestovna putovanja i biciklizam. Razvoj infrastrukture prati održive principe. Ovo je obala za sporo i promišljeno istraživanje.
| Foto: Lembi Buchanan
OULU, FINSKA Oulu je sjeverni grad s izraženom kreativnom energijom. Poznat je po neobičnim festivalima i aktivnom zimskom životu. Tijekom godine nudi bogat kulturni program. Hrana, umjetnost i priroda snažno su povezani. Oulu pokazuje inovativnu stranu Arktika.
| Foto: 123RF
PHILADELPHIA, SAD Philadelphia ima ključno mjesto u američkoj povijesti. Grad velike obljetnice obilježava kroz umjetnost, sport i javna događanja. Murali i kulturni projekti čine ga otvorenim i živim. Sportska scena dodatno pojačava lokalni identitet. Philadelphia uspješno spaja prošlost i suvremenost.
| Foto: 123RF
PHNOM PENH, KAMBODŽA Phnom Penh prolazi kroz snažnu urbanu i kulturnu transformaciju. Grad se okreće održivim rješenjima i kreativnim industrijama. Nova infrastruktura poboljšava povezanost s regijom. Mladi poduzetnici i umjetnici oživljavaju gradsku scenu. Phnom Penh postaje simbol moderne Kambodže.
| Foto: 123RF
GUIMARÃES, PORTUGAL Guimarães se smatra kolijevkom portugalske države. Njegova povijesna jezgra iznimno je dobro očuvana. Grad ima mladenačku energiju zahvaljujući sveučilištu. Održivost je važan dio urbanog razvoja. Guimarães je mali, ali samouvjeren europski grad.
| Foto: StockPhotosArt.com
SAMBURU, KENIJA Samburu nudi safari iskustvo daleko od gužvi. Krajolik je suh, surov i iznimno slikovit. Regija je dom rijetkih životinjskih vrsta. Lokalna kultura aktivno je uključena u turizam. Noćno nebo dodatno obogaćuje doživljaj.
| Foto: 123RF
SANTO DOMINGO, DOMINIKANSKA REPUBLIKA Santo Domingo je najstariji europski grad u Americi. Njegova kolonijalna jezgra odiše poviješću. Grad živi u ritmu glazbe, plesa i festivala. Veliki događaji dodatno oživljavaju grad. Santo Domingo spaja povijesnu težinu i karipsku energiju.
| Foto: Yakov Oskanov
DOLINA SLOCAN, KANADA Dolina Slocan poznata je po jezerima, šumama i miru. Krajolik nosi snažno povijesno značenje. Nova staza nasljeđa povezuje prirodu i sjećanje. Posjetitelji putuju kroz prostor i priče prošlosti. Regija potiče promišljeno i odgovorno putovanje.
| Foto: 123RF
ULURU, AUSTRALIJA Uluru je jedno od najsvetijih mjesta Australije. Danas se naglasak stavlja na perspektivu naroda Anangu. Posjetitelji uče kroz hodanje i slušanje priča. Nova iskustva omogućuju dublju povezanost s krajolikom. Uluru se doživljava s poštovanjem, ne kao atrakcija.
| Foto: BENEDETTA BARBANTI
URUGVAJ Urugvaj je mala, ali progresivna južnoamerička država. Prednjači u korištenju obnovljive energije. Montevideo nudi bogatu kulturnu scenu i sporiji ritam života. Obala skriva netaknute plaže i ribarska sela. Urugvaj je tih, siguran i vrlo ugodan za putovanje.
| Foto: Daniel Ferreira-Leites Ciccarino