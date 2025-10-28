25 godina istraživali ljude koji zdravi dožive preko 80 godina - jedno im je svima zajedničko!

S godinama, sposobnosti razmišljanja i pamćenja obično slabe, no to pravilo ne vrijedi za sve. Postoji skupina ljudi koja prkosi ovom pravilu, a znanstvenici ih nazivaju SuperAgers - to su osobe starije od osamdeset godina čije su kognitivne sposobnosti usporedive s onima kod prosječne osobe srednjih godina. Njihov mozak sporije gubi volumen, bolje se štiti od demencije i očito slijedi vlastita pravila starenja.

Northwestern University već četvrt stoljeća sustavno prati ove izuzetke, a najnoviji rezultati objavljeni u časopisu Alzheimer’s & Dementia donose fascinantne spoznaje.

Društvene veze kao ključ mentalne vitalnosti

Jedna osobina kod gotovo svih SuperAgersa ističe se više od drugih: izrazito su društveni. Ne povlače se u osamu, već rado održavaju kontakte, uživaju u razgovorima i redovito sudjeluju u životu zajednice.

Snimke mozga pokazuju da oni imaju obilje specifičnih neurona povezanih s društvenom percepcijom. Znanstvenici još ne znaju je li aktivan društveni život razvio ove neuronske mreže ili ih više takvih neurona potiče na interakciju, ali jasno je da druženje doprinosi očuvanju mentalne vitalnosti.

Socijalna uključenost smanjuje stres i potiče izlučivanje oksitocina, hormona povezanog s osjećajem zadovoljstva. Osobe koje su povezane s drugima češće donose zdravije životne odluke, a istovremeno komunikacija aktivira brojne dijelove mozga. Kada razgovaramo s više ljudi istodobno, mozak mora pratiti emocije, teme i ritam interakcije, što je kompleksnija vježba od klasičnih mentalnih zadataka poput križaljki.

Kako čuvati mozak u poznim godinama

Osim što ostaju društveno aktivni, SuperAgersi njeguju i znatiželju. Uče nove stvari, uključuju se u zajednicu, njeguju navike koje daju strukturu danu. Čitaju, slušaju glazbu, kreću se, razgovaraju.

Ukratko, ostaju prisutni u svijetu i aktivno sudjeluju u životu.

Poruka ovog istraživanja je jasna i inspirativna: da bismo očuvali mladost uma, nisu nam potrebne egzotične terapije ili tajni pripravci. Potrebna nam je povezanost, razmjena misli, toplina tuđeg glasa i smijeh za istim stolom. Upravo te svakodnevne društvene interakcije mogu biti pravi eliksir dugovječnosti mozga, piše msn.