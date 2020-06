25 trikova u kuhinji: Za bržu pripremu jela i manje nereda

Ako znate kako skuhati neku namirnicu brže, uštedjet ćete vrijeme koje možete provesti s najmilijima. Dodatno, olakšat ćete si posao i manje vremena ćete provesti čisteći nakon kuhanja

<p>Uz predmete koje već imate kod kuće možete ubrzati i olakšati svaki posao u kuhinji, prenosi <a href="https://www.rd.com/food/recipes-cooking/kitchen-hacks/?trkid=soc-rd-facebook">Rd.</a></p><h2>1. Plastičnom bocom razdvojite žumanjke</h2><p>Na rubu posude razbijte jaje, a onda uzmite plastičnu bocu, stavite je kraj žumanjka i nježno stisnite. Kad otpustite pritisak, boca će povući žumanjak i možete ga jednostavno prebaciti u drugu posudu.</p><h2>2. Kukuruz odvojite kalupom za kuglof</h2><p>Kako biste odvojili zrna svježeg kukuruza, jednostavno klip uspravno postavite u središte kalupa za kuglof koji ste postavili naopačke. Čvrsto držite vrh klipa i nožem odvojite zrnje, a možete i oguliti klip za dodatne sokove. Sve će se skupiti u kalup, a to stvara manje nereda za čišćenje poslije.</p><h2>3. Ne ispirite tjesteninu</h2><p>Ispiranje tjestenine ispire prirodni škrob i uništava okuse. Ako je ne ispirete, umak će bolje prianjati uz tjesteninu. Upravo zato u mnogim receptima savjetuju da ne bacate vodu u kojoj ste je kuhali jer će pomoći pri izradi umaka. Umjesto toga, izbacite ispiranje.</p><h2>4. Ako torta nije uspjela, postoji brzo rješenje</h2><p>- Umjesto da bacite biskvit, slažite ga u posudu sa slojevima tučenog vrhnja i voća - savjetuje kuharica Tamar Adler. Dobit ćete ukusan i privlačan desert.</p><h2>5. Papir za pečenje pomaže da stol ostane čist</h2><p>Prije nego što krenete s pripremom jela, namirnice stavite na prazan i čist papir za pečenje. Time ćete izbjeći mrlje i prolijevanje sastojaka, a ujedno će vam uštedjeti vrijeme da ne morate svako toliko odlaziti po novu namirnicu jer su vam sve na dohvat ruke.</p><h2>6. Kotačem za pizzu narežite začine</h2><p>Peršin, celer, kopar i druge začine umjesto dosadnog sjeckanja nožem usitnite uz pomoć kotača za pizzu. Usto, kotač će lagano prerezati palačinke i tjesteninu u obroku za malu djecu.</p><h2>7. Koristite zdjelu za odlaganje smeća</h2><p>Tijekom kuhanja, ostatke povrća i drugih namirnica bacite u veliku zdjelu na stolu, a kad ste gotovi s kuhanje, ispraznite je u smeće. To će vam uštedjeti vrijeme i nećete morati svako toliko odlaziti do kante za smeće, a ujedno će površine ostati čišće jer nećete raznositi otpad. Još je lakše ako u posudu stavite vrećicu u koju ćete bacati smeće.</p><h2>8. Jaja kuhajte uz dodatak soli</h2><p>Ako želite lakše očistiti ljusku s tvrdo kuhanih jaja i odvajati veće komade umjesto da se rasprsne u milijun manjih, prilikom kuhanja u vodu dodajte čajnu žličicu soli.</p><h2>9. Blender očistite bez muke</h2><p>U blender ulijte toplu vodu do jedne trećine spremnika i dodajte nekoliko kapi tekućeg deterdženta, preporučuje Woman’s Day. Pokrenite ga na 10 sekundi, a zatim isperite i osušite.</p><h2>10. Pripremite svoje mrvice</h2><p>Ako vam je ostalo viška peciva za burgere ih hot dog, nemojte ih bacati nego ih natrgajte na manje komade i zamrznite. Kad vam zatrebaju mrvice, stavite ih na 10 do 20 sekundi u multipraktik i sameljite.</p><h2>11. Limun se bolje cijedi nakon mikrovalne</h2><p>- Ubacite limun u mikrovalnu pećnicu na 10 sekundi kako bi sokovi brže potekli - sugerira kuhar Laurent Tourondel dodajući kako to osobito pomaže ako pokušavate iscijediti baš svaku kap.</p><h2>12. Za bolju koricu pite, koristite ribež</h2><p>Umjesto da maslac režete nožem i dodajete ga brašnu, smrznite ga i potom naribajte - savjetuje Beth Moncel.</p><h2>13. Začinite ostatke hrane ostacima vina</h2><p>Ostatke vina zamrznite u ledene kockice kako biste začinili umake i variva. Bijela i pjenušava vina odlična su za kremaste ili bistre juhe, dok se crveno vino odlično slaže s umacima od rajčice i goveđim jelima.</p><h2>14. Okrenite kutiju s maslacem od kikirikija</h2><p>Prilikom spremanja, kutiju u kojoj se nalazi maslac za kikiriki spremite okrenutu naopačke. To će omogućiti da se ulje koje se skuplja u posudi ravnomjernije rasporedi po cijelom sadržaju, pa će maslac biti kremastiji i nećete ga morati miješati. Pripazite samo da je poklopac čvrsto pričvršćen kako ulje ne bi iscurilo.</p><h2>15. Trijem može poslužiti i kao hladnjak</h2><p>Ako vam je hladnjak pun jer očekujete goste, a temperatura vani je nekoliko stupnjeva iznad nule, voće i povrće možete držati i u spremniku na otvorenom. To može biti trijem, balkon ili dvorište, a na taj ćete način uštedjeti dragocjeni prostor.</p><h2>16. Sameljite Doritose</h2><p>Ako vam je ostalo viška Doritosa, stavite ih u mlinac za papar i sameljite kao dodatak omiljenim jelima od tjestenine sa sirom do brokule.</p><h2>17. Koristite škare</h2><p>- Za rezanje nježnog sirovog ili kuhanog povrća, koristite kuhinjske škare. Povrće postavite izravno iznad tave ili lonca i jednostavno ga prerežite - savjetuje Mark Bittman.</p><h2>18. Lako prerežite cherry rajčice</h2><p>Pronađite dva poklopca slične veličine i posložite rajčice na jedan od njih. Drugim ih nježno pritisnite odozgora, a onda nožem prerežite po sredini. Na taj način ste odjedanput prerezali hrpu rajčica i uštedjeli ste si vrijeme.</p><h2>19. Narežite krumpir na rezaču za jabuke</h2><p>Na taj ćete način postići da su sve kriške savršeno jednake veličine.</p><h2>20. Omekšajte zamrznuti sladoled</h2><p>Oštar nož zagrijte pod toplom vodom, a onda na površini sladoleda napravite nekoliko linija dubokih oko centimetar i udaljenih isto toliko. To će povećati izloženu površinu sladoleda koji će se tako brže topiti i na taj način omekšati. Dodatno će pomoći ako žlicu za sladoled zagrijete pod toplom vodom prije nego što zagrabite kuglicu.</p><h2>21. Brzo odmrznite meso</h2><p>Metal provodi toplinu, pa zato meso u plastičnoj vrećici stavite na naopačke okrenuti aluminijski lonac. Drugi lonac napunite vodom sobne temperature i stavite ga na meso. Za pet do deset minuta, meso će se odmrznuti.</p><h2>22. Izrežite plijesan</h2><p>Ako ste u hladnjaku skupili previše ostataka hrane i nakupila se plijesan, imajte na umu da je čvrste namirnice lakše spasiti od mekih. Plijesan ne može prodrijeti duboko u tvrde sireve, pa je u redu izrezati je i spasiti sir. Isto vrijedi za mrkve, no hrana koja sadrži puno vlage poput jogurta, kruha ili ostataka hrane, porozna je i sigurno kontaminirana i ispod površine te ju je najbolje baciti.</p><h2>23. Rezačem za jaja prerežite jagode</h2><p>Kako biste brzo pripremili deset ili voćnu salatu, jagode na kriške prerežite rezačem za jaja. Isto će poslužiti i za avokado i mozzarellu.</p><h2>24. Poklopac staklenke pomaže kod pečenja jaja</h2><p>Za savršeno okrugla pečena jaja, zagrijte tavu i na nju stavite limene poklopce staklenki koje ste nasprejali uljem. U svaki poklopac dodajte jaje i pecite oko pet minuta ako želite srednje pečeni žumanjak. Hvataljkama izvadite poklopce i poslužite.</p><h2>25. Doručak iz šalice</h2><p>Na dno šalice utrljajte malo maslaca i do vrha je napunite kruhom. U drugoj posudi umutite jaje, tri žličice mlijeka i malo cimeta. Mješavinu prelijte preko kruha u prvoj šalici i stavite u mikrovalnu na jednu minutu.</p><p> </p>