30 jedinstvenih iskustava koja trebate doživjeti u Europi

Jedno je sigurno – u Europi ne nedostaje stvari koje možete vidjeti i doživjeti. Bogata je raznolikošću i poviješću, prepun jedinstvenih iskustava i krajolika koji oduzimaju dah. Od poznatih gradova poput Pariza i Istanbula do prekrasnih nacionalnih parkova istočne Europe i neobične nizozemske arhitekture, kamo god se okrenete, pronaći ćete nešto vrijedno doživljaja
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Otkrijte 30 stvari koje biste barem jednom u životu trebali učiniti u Europi.
| Foto: 123RF
Otkrijte 30 stvari koje biste barem jednom u životu trebali učiniti u Europi. |
Foto: 123RF
Otkrijte 30 stvari koje biste barem jednom u životu trebali učiniti u Europi.
| Foto: 123RF
UŽIVAJTE U VINU UZ POGLED S VISINA FIRENCE!
Poznata po svojoj arhitektonskoj raskoši i muzejima svjetske klase, Firenca je jedan od najljepših gradova u Italiji. Uputite se na Piazzale Michelangelo, odakle se pruža prekrasan panoramski pogled.
| Foto: Canva
KRENITE U OBILAZAK GRČKIH OTOKA!
Ne možete reći da ste doista upoznali Grčku dok niste obišli Cikladske otoke. Od Parosa do Santorinija, unajmite lokalnog vodiča koji će vas povesti u obilazak gliserom.
| Foto: Canva
POHAĐAJTE TEČAJ FLAMENCA U SEVILJI.
Pokrenite noge i okušajte se u plesu sudjelujući na tečaju flamenca u srcu andaluzijske kulture. Ako ples ipak nije za vas, svakako pogledajte flamenco predstavu dok ste tamo.
| Foto: 123RF
PROŠETAJTE LONDONSKIM PRIMROSE HILLOM.
Grad je poznat po svojim kraljevskim parkovima, no šetnja Primrose Hillom ima posebnu čar. Ponajviše zahvaljujući uzvisini na kojoj se nalazi, posjetiteljima pruža prekrasan pogled na panoramu Londona.
| Foto: 123RF
KRENITE NA GASTRONOMSKO PUTOVANJE PORTUGALOM.
Od uživanja u pastéis de nata u Lisabonu do ispijanja porta u Portu, Portugal nudi pregršt gastronomskih užitaka. Dobra je vijest što je ova mala europska zemlja idealna za putovanje automobilom od grada do grada i otkrivanje njezinih brojnih kulinarskih specijaliteta.
| Foto: 123RF
PREGRIZITE NEŠTO I ZAPLOVITE BOSPOROM.
Dok šetate istanbulskom četvrti Eminönü, kušajte balık ekmek, sendvič s ribom. Nakon ribljeg zalogaja ukrcajte se na brod i prijeđite Bospor, od europskog do azijskog dijela grada.
| Foto: 123RF
PROŠETAJTE STARIM MOSTOM U MOSTARU.
Posjetite Mostar u Bosni i Hercegovini i razgledajte njegov simbol, Stari most, osmansku građevinu iz 16. stoljeća koja se proteže preko rijeke Neretve. Posjetiti možete i džamiju Koski Mehmed-paše iz 17. stoljeća, koja je obnovljena nakon rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih godina.
| Foto: 123RF
PROVOZAJTE SE VLAKOM SMRTI U ČAROBNOM KOPENHAŠKOM TIVOLIJU.
Otvoren 1843. godine, kopenhaški park Tivoli drugi je najstariji zabavni park na svijetu. Svakako isprobajte vlak smrti Dæmonen, odnosno Demon. Uz nekoliko vriskova očekuje vas i prekrasan pogled na dansku prijestolnicu.
| Foto: Canva
OTIĐITE NA SURFANJE U PORTUGALU.
Mnogi ljubitelji surfanja odlaze u Kostariku ili na Havaje, no Portugal nudi neke od najboljih lokacija za surfanje u Europi. Od Ericeire do Nazaréa pronaći ćete brojna šarmantna primorska mjesta koja mogu poslužiti kao odlična polazišta za istraživanje portugalske obale.
| Foto: 123RF
POLETITE IZNAD KAPADOKIJE.
Otkrijte nestvarne krajolike turske Kapadokije. Ondje možete poletjeti balonom na vrući zrak iznad jedinstvenih kamenih formacija poznatih kao vilinski dimnjaci.
| Foto: 123RF
RAZGELDAJTE NEOBIČNU ARHITEKTURU ZAANDAMA.
Tijekom boravka u Amsterdamu izdvojite dan za posjet obližnjem Zaandamu. Udaljen je manje od 30 minuta vožnje, a poznat je po maštovitoj arhitekturi i živahnom središtu prepunom barova, restorana i trgovina.
| Foto: Canva
SPUSTITE SE SKIJAŠKIM STAZAMA TALIJANSKIH DOLOMITA.
Provedite nekoliko dana skijajući na stazama Cortine d'Ampezzo, a večeri iskoristite za uživanje u odličnoj hrani, piću i živahnoj atmosferi ovog poznatog planinskog odredišta.
| Foto: 123RF
UNAJMITE AUTOMOBIL NA ISLANDU I ISTRAŽITE ZLATNI KRUG.
Zlatni krug, ruta duga oko 300 kilometara koja počinje u glavnom gradu Reykjavíku, odličan je način za istraživanje jugozapadnog dijela Islanda. Od veličanstvenih slapova do geotermalnih gejzira, prirodne ljepote koje ćete vidjeti putem oduzimaju dah.
| Foto: 123RF
POSJETITE STOCKHOLMSKI ARHIPELAG.
Na samo nekoliko minuta od švedske prijestolnice počinje prekrasan arhipelag s gotovo 30.000 otoka. Ondje vas očekuju netaknuta priroda, šarmantne drvene kuće i stjenovite obale. Posjetite li ga tijekom ljeta, svakako se okupajte!
| Foto: 123RF
PLANINARITE KAVKAZOM U GRUZIJI.
Bilo da volite jednodnevne izlete ili ste iskusni planinar, jedan od najboljih načina za upoznavanje raznolikih krajolika Gruzije jest pješice. Visoko u planinama Kavkaza smjestila se zemlja na raskrižju Europe i Azije.
| Foto: 123RF
DOČEKAJTE IZLAZAK SUNCA NA KARLOVU MOSTU.
Povijesni Karlov most u Pragu, koji potječe iz 15. stoljeća, preko rijeke Vltave povezuje Stari grad s Malom Stranom. Iako je prekrasan u svako doba dana, izlazak sunca daje mu posebnu čar.
| Foto: 123RF
PROVEZITE SE IRSKOM RUTOM - 'WILD ATLANTIC WAY'.
Od Malin Heada do Mizen Heada, vožnja rutom Wild Atlantic Way nezaboravno je putovanje uz neke od najspektakularnijih obala u Europi.
| Foto: 123RF
POGLEDAJTE KONCERT U ANTIČKOM GRČKOM KAZALIŠTU U TAORMINI.
Sicilija je raznolik otok koji nudi plaže, planine i aktivne vulkane, ali i bogatu povijest oblikovanu grčkim, rimskim i arapskim utjecajima. Pokušajte pogledati predstavu ili koncert, a svakako posjetite antičko grčko kazalište u Taormini. Odatle se pruža spektakularan pogled na Etnu i zaljev Giardini Naxos.
| Foto: 123RF
OTKRIJTE NORVEŠKE FJORDOVE.
Norveška je poznata po prirodi koja oduzima dah, stoga je svakako vrijedi doživjeti izbliza. Krenite na krstarenje fjordovima ili ih istražite automobilom te posjetite mjesta poput Geirangerfjorda, Aurlandsfjorda, Nærøyfjorda i Lysefjorda.
| Foto: 123RF
ZAPLOVITE AZURNOM OBALOM.
Nema mnogo ljepših doživljaja od ljeta na jugu Francuske. U luci u Cassisu unajmite manji motorni čamac s vodičem i zaplovite prema uvali Calanque d’En-Vau, gdje se možete okupati u skrivenoj uvali okruženoj spektakularnim stijenama.
| Foto: 123RF
OTPUTUJTE VLAKOM VISOKO U ŠVICARSKE ALPE.
Uživajte u spektakularnim prizorima švicarskih Alpa putujući vlakom. Odaberite neku od poznatih panoramskih željezničkih ruta, poput Gornergrat Bahna, Glacier Expressa, GoldenPassa ili Bernina Expressa, i otkrijte očaravajuće krajolike Švicarske.
| Foto: 123RF
PROMATRAJTE POLARNU SVJETLOST U FINSKOJ LAPONIJI.
Doživite čarobnu polarnu svjetlost i upoznajte tradiciju naroda Sámi kroz aktivnosti poput vožnje saonicama koje vuku sobovi i ribolova na ledu. Ovo je doista nezaboravno iskustvo.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
POPNITE SE NA ARTHUR'S SEAT I UŽIVAJTE U POGLEDU NA EDINBURGH.
Arthur's Seat najviši je vrh u parku Holyrood u Edinburghu. S njega se pruža prekrasan pogled na grad i okolicu, uključujući šarmantno selo Duddingston.
| Foto: 123RF
PROŠETAJTE UZ SLAPOVE.
Istražite slapove Nacionalnog parka Plitvička jezera, najvećeg nacionalnog parka u Hrvatskoj i lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a. Drvene staze, mostići i pješačke rute vijugaju uz jezera i preko vode, dok električni brod povezuje područje 12 Gornjih i četiri Donja jezera.
| Foto: 123RF
POSJETITE TRADICIONALNI BOŽIĆNI SAJAM.
Od štandova s ukusnom hranom i kuhanim vinom do drvenih igračaka i blagdanskih ukrasa, brojni europski gradovi na svojim tradicionalnim božićnim sajmovima nude sve to i još mnogo više. Među najpopularnijima su sajmovi u Kölnu, Beču i Strasbourgu.
| Foto: 123RF
PROVEZITE SE CRNOM GOROM.
Unajmite automobil i istražite ovu šarmantnu balkansku zemlju. Vijugava cesta koja se iz Boke kotorske uspinje prema planinama pruža spektakularne prizore, a s većih nadmorskih visina otvaraju se veličanstveni pogledi na more.
| Foto: 123RF
DOŽIVITE ALHAMBRU NOĆU.
Iako je Alhambra u Granadi jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija, rijetki je posjetitelji imaju priliku doživjeti noću. Krenite u noćni obilazak ovog lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a i otkrijte njegovu arhitekturu i vrtove iz drukčije, intimnije perspektive.
| Foto: 123RF
POTRAŽITE VINTAGE BLAGO U BERLINU.
Buvljak u Mauerparku, u berlinskoj četvrti Prenzlauer Berg, popularno je nedjeljno odredište. Smješten na nekadašnjoj ničijoj zemlji između Istočnog i Zapadnog Berlina, nudi naizgled beskrajne redove štandova na kojima možete pronaći sve, od starih predmeta s tavana do kolekcionarskih figurica.
| Foto: 123RF
PROVEZITE SE CESTOM TRANSFĂGĂRĂȘAN.
Često nazivana jednom od najspektakularnijih cesta na svijetu, Transfăgărășan vijuga kroz rumunjske Karpate. Vožnja ovom zavojitom cestom pruža prizore koji oduzimaju dah, a putem možete vidjeti i tvrđavu Poenari, povezanu s legendom o Drakuli.
| Foto: 123RF