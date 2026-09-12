30 namirnica koje trebate jesti za mlađi izgled: Neke će vas možda iznenaditi

Starenje se ne može zaustaviti, ali zdrave navike i pravilna prehrana mogu pomoći da izgledamo zdravije, a samim time i mlađe. Način života može imati važnu ulogu u očuvanju zdravog izgleda i vitalnosti
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U nastavku pogledajte koje namirnice vam mogu usporiti starenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje namirnice vam mogu usporiti starenje. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte koje namirnice vam mogu usporiti starenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LIMUN Bogat vitaminom C, limun pridonosi proizvodnji kolagena, važnog za zdravlje i izgled kože. Osim toga, sadrži antioksidanse koji pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
NAR Nar je bogat snažnim antioksidansima koji mogu pomoći u zaštiti organizma od oštećenja. Prema Healthlineu, može pomoći i u zaštiti kože od oštećenja povezanih s visokim razinama šećera u krvi i izlaganjem suncu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BIJELI GRAH Bijeli grah bogat je željezom, mineralom koji sudjeluje u prijenosu kisika putem crvenih krvnih stanica. Također sadrži bakar i kalij, važne minerale za normalno funkcioniranje organizma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PILEĆA JUHA Pileća juha tradicionalno se smatra dobrim izborom tijekom prehlade, a prema Men's Fitnessu može pomoći i u bržem oporavku. Neka istraživanja upućuju na to da bi mogla imati i blagi protuupalni učinak na dišni sustav.
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BOROVNICE Borovnice su bogate flavonoidima, biljnim spojevima koji mogu imati pozitivan učinak na zdravlje mozga. Prema Men's Fitnessu, mogu biti korisne za kratkoročno i dugoročno pamćenje.
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CRVENO GROŽĐE Kožica crvenog grožđa sadrži resveratrol, spoj poznat po svojim protuupalnim svojstvima. Prema Men's Fitnessu, resveratrol može pomoći i u zaštiti kože te njezinu oporavku od oštećenja izazvanih UV zračenjem.
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ĐUMBIR Đumbir sadrži antioksidanse koji mogu pomoći u smanjenju bolova u mišićima nakon vježbanja. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Journal of Pain, mogao bi biti koristan za ublažavanje mišićne boli nakon fizičke aktivnosti.
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GUAVA Guava je iznimno bogata vitaminom C. Prema Men's Fitnessu, jedna šalica ovog voća sadrži oko četiri puta više vitamina C od preporučene dnevne količine.
| Foto: 123RF
ZOB Zob je dobar izvor ugljikohidrata i može biti praktičan izbor prije treninga. Men's Fitness navodi istraživanje prema kojem su ljudi koji su jeli zob 45 minuta prije vježbanja imali bolje rezultate od onih koji su jeli rižu.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
JEČAM Ječam je cjelovita žitarica bogata vlaknima i hranjivim tvarima. Men's Fitness navodi istraživanje prema kojem su ljudi koji su se hranili s više cjelovitih, a manje rafiniranih žitarica imali oko 10 posto manje abdominalne masnoće.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
BATAT Batat je bogat beta-karotenom, biljnim pigmentom koji se u organizmu pretvara u vitamin A. Ovaj nutrijent važan je za zdravlje kože i može pridonijeti njezinu održavanju mekom i zdravom.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
KURKUMA Kurkuma je začin poznat po sadržaju kurkumina, spoja s antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Može pomoći u zaštiti kože od oštećenja povezanih sa starenjem i izlaganjem suncu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
MASLAC OD KIKIRIKIJA Maslac od kikirikija sadrži relativno mnogo masti, ali i proteina, zbog čega može biti praktičan međuobrok nakon treninga. Men's Fitness navodi da bi obrok nakon vježbanja trebao sadržavati ugljikohidrate i proteine, uz umjerenu količinu masti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAJČICA Rajčica je bogata likopenom, snažnim antioksidansom koji se povezuje s različitim koristima za zdravlje. Prema Healthlineu, njegov unos može biti povezan s manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i raka prostate.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ŠPINAT Špinat je bogat magnezijem i drugim hranjivim tvarima važnima za normalno funkcioniranje mišića. Prema Medical Dailyju, zbog svog nutritivnog sastava može biti koristan dio prehrane usmjerene na zdravlje i snagu mišića.
| Foto: 123RF
CELER Celer sadrži vitamine A, C i K te ima visok udio vode. Može pomoći u održavanju ravnoteže tekućine u organizmu i pridonijeti hidrataciji kože.
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SOK OD VIŠNJE Sok od višnje sadrži melatonin, hormon koji sudjeluje u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti. Zbog toga bi mogao pomoći u poboljšanju kvalitete i trajanja sna.
| Foto: 123RF
ZELENI ČAJ Zeleni čaj bogat je antioksidansima koji pomažu u zaštiti stanica od slobodnih radikala. Prema Healthlineu, slobodni radikali su nestabilne molekule koje mogu nastajati kao posljedica oksidativnog stresa.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
JABUKA Jabuke sadrže pektin, vrstu topljivih vlakana koja može pomoći u održavanju zdravih razina kolesterola. Ako se jedu s korom, mogu pružiti još više vlakana i drugih korisnih biljnih spojeva.
| Foto: 123RF
KELJ Kelj je bogat vitaminom K, koji ima važnu ulogu u normalnom zgrušavanju krvi. Također sadrži hranjive tvari važne za očuvanje zdravlja i čvrstoće kostiju tijekom godina.
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ZELENA SALATA Zelena salata sadrži vodu, vlakna i različite vitamine i minerale. Men's Fitness navodi da može pomoći i u borbi protiv neugodnog zadaha, problema koji se kod nekih ljudi može pojačavati s godinama.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
ORASI Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama koje mogu pridonijeti zdravlju kože. Njihov unos može pomoći koži da zadrži prirodnu ravnotežu masnoća i tako ostane mekana i zdrava.
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ČOKOLADNO MLIJEKO Čokoladno mlijeko s manjim udjelom masti može biti praktičan napitak nakon treninga. Prema istraživanju Sveučilišta u Teksasu, može biti dobar izbor za nadoknadu energije i hranjivih tvari nakon fizičke aktivnosti.
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LUK Luk može imati pozitivan učinak na probavni sustav zahvaljujući spojevima koji mogu utjecati na rast bakterije H. pylori. Ta je bakterija povezana s pojavom čira na želucu, gastritisa i raka želuca.
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BROKULA Brokula sadrži brojne hranjive i biljne spojeve koji mogu pomoći u borbi protiv upalnih procesa u organizmu. Men's Fitness navodi da bi takvi spojevi mogli imati ulogu i u smanjenju rizika od nekih bolesti, uključujući rak pluća i želuca.
| Foto: 123RF
CRNI GRAH Crni grah bogat je vlaknima i drugim biljnim spojevima koji mogu podržati zdravlje probavnog sustava. Men's Fitness navodi da bi mogao pomoći u prevenciji raka debelog crijeva i prostate te ubrzati uklanjanje otpadnih tvari iz crijeva.
| Foto: 123RF
KOKOSOVO ULJE Kokosovo ulje sadrži vitamin E, antioksidans koji pomaže u zaštiti stanica od slobodnih radikala. Kada se nanosi na kožu, može pomoći u njezinoj hidrataciji i zaštiti od znakova starenja.
LANENE SJEMENKE Lanene sjemenke bogate su omega-3 masnim kiselinama koje mogu pridonijeti zdravom izgledu kože. Također imaju protuupalna svojstva i dobar su izvor vlakana.
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TVRDI SIR Tvrdi sirevi odličan su izvor kalcija, a prema Men's Fitnessu često ga sadrže više od nekih drugih vrsta sira. Kalcij je važan za održavanje normalne funkcije mišića te zdravlja i čvrstoće kostiju.
| Foto: 123RF