FOTO 33 neobična običaja iz cijelog svijeta: Od jedenja sirovog mesa do plašenja djece

Mnoge svakodnevne navike, stavovi i vrijednosti oblikovani su kulturom u kojoj odrastamo, iako toga često nismo svjesni. Običaji i tradicije razlikuju se diljem svijeta, a upravo te razlike čine naš planet tako raznolikim i zanimljivim mjestom
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U nastavku pogledajte šokantne običaje u zemljama diljem svijeta.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte šokantne običaje u zemljama diljem svijeta. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte šokantne običaje u zemljama diljem svijeta.
| Foto: 123RF
1. KOLICA S BEBAMA ISPRED KAFIĆA U Danskoj roditelji često ostavljaju bebe koje spavaju u kolicima ispred kafića dok sami sjede unutra. Takva je praksa uobičajena i u drugim skandinavskim zemljama, kada to vremenski uvjeti dopuštaju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. VIŠESATNA VOŽNJA AUTOMOBILOM U SAD-u i Kanadi vožnja od tri do četiri sata u jednom smjeru nije ništa neobično. Ljudi su naviknuti na velike udaljenosti, dok se u nekim europskim zemljama i sat vremena vožnje smatra dugim putovanjem.
| Foto: Ivan Kurmyshov
3. KOBASICE U TRGOVINAMA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U Švedskoj se kobasice mogu kupiti i u trgovinama koje prodaju alat i opremu za dom. Tako kupci uz potragu za materijalom za popravke mogu usput pojesti i nešto na brzinu.
| Foto: 123RF
4. GOSTI PLAĆAJU DOLAZAK NA SVADBU U Kini je uobičajeno da uzvanici novčano sudjeluju u troškovima svadbenog banketa. Ovisno o broju gostiju i iznosima koje daruju, mladenci čak mogu prikupiti više novca nego što su potrošili na proslavu.
| Foto: Pixabay/Prijatelji životinja
5. NAVIJANJE KAD NEKOME ISPADNE ČAŠA U irskim pubovima ljudi znaju glasno navijati kada nekome ispadne čaša. U Irskoj su česti i veliki sprovodi na koje dolaze čak i ljudi koji su pokojnika poznavali samo površno.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
6. GOLI PRED NEZNANCIMA U SAUNI U Finskoj nije neobično biti gol u istoj prostoriji s nepoznatim ljudima, pa čak i osobama suprotnog spola. Takve su situacije dio kulture saune, koja ima važno mjesto u svakodnevnom životu Finaca.
| Foto: 123RF
7. KOMBINIRANJE RAZLIČITIH MJERNIH SUSTAVA U Velikoj Britaniji koriste se i metričke i imperijalne jedinice. Primjerice, sastojci za kuhanje mjere se u gramima, dok se tjelesna težina može izražavati u stoneima, jedinici koja odgovara približno 6,35 kilograma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. VULGARNE RIJEČI KAO IZRAZ PRISNOSTI U Australiji se jedna vulgarna engleska riječ, koja se u mnogim zemljama smatra teškom uvredom, ponekad koristi među prijateljima kao znak prisnosti. Značenje ovisi o tonu i kontekstu pa u takvim situacijama može imati značenje slično obraćanju poput „stari” ili „frende”
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. PRIDRŽAVANJE VRATA LJUDIMA KOJI SU JOŠ DALEKO U Kanadi je uobičajeno pridržati vrata osobi koja je još prilično udaljena. Zbog toga druga osoba ponekad mora požuriti kako bi stigla do vrata, a zatim se očekuje da zahvali na gesti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. ODBIJANJE HRANE SMATRA SE UVREDOM U mnogim istočnoeuropskim sredinama nepristojno je odbiti hranu koju vam domaćin ponudi u svojem domu. Takva se gesta može protumačiti kao odbijanje gostoprimstva, a ne samo kao znak da niste gladni.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
11. POZDRAVLJANJE DODIRIVANJEM NOSOVA Tradicionalni maorski pozdrav hongi na Novom Zelandu uključuje približavanje i dodirivanje nosova, a često i čela. Taj običaj simbolizira povezanost i razmjenu daha života.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. SLANI SLADIĆ KAO OMILJENI SLATKIŠ U Švedskoj je popularan slani sladić, poznat kao salmiak. Njegov intenzivan, slan i pomalo gorak okus može iznenaditi ljude koji su naviknuli na klasične slatkiše.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. „DA, NE” MOŽE ZNAČITI DA, A „NE, DA” NE U SAD-u se izrazi poput „no, yeah” i „yeah, no” koriste u svakodnevnom razgovoru, a njihovo značenje ovisi o redoslijedu riječi, tonu i kontekstu. Strancima takav način izražavanja može biti zbunjujući jer naizgled proturječi samome sebi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. RIŽA UZ GOTOVO SVAKI OBROK U Indoneziji je riža sastavni dio brojnih obroka, a uobičajeno je i da mladi odrasli žive s roditeljima. Neki bračni parovi nakon vjenčanja neko vrijeme stanuju s roditeljima supruge, dok se kašnjenje od pola sata u određenim situacijama smatra prihvatljivim.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. DVA POLJUPCA U OBRAZ PRI SUSRETU U dijelovima srednje i zapadne Europe ljudi se pri susretu pozdravljaju poljupcem u oba obraza. Takav je pozdrav čest među poznanicima i prijateljima, ali običaji se razlikuju ovisno o zemlji i bliskosti među ljudima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
16. NEOBIČAN POZDRAV „KAKO IDEŠ?” U Australiji je izraz „Hey, how you going?” uobičajen neformalni pozdrav koji znači otprilike „Bok, kako si?”. Ljudi koji nisu upoznati s tim izrazom mogu ga shvatiti doslovno i pomisliti da ih netko pita kako putuju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. DEMONSKI LIKOVI PROGONE NEPOSLUŠNE U Austriji postoji tradicija Krampusa, zastrašujućeg lika s rogovima koji se pojavljuje tijekom adventskog razdoblja. Ljudi odjeveni u kostime demona sudjeluju u povorkama s maskama i šibama, a tradicija je povezana s pričama o kažnjavanju neposlušnih.
| Foto: STRINGER, ilustracija
18. PRANJE VODOM NAKON OBAVLJANJA NUŽDE U mnogim azijskim zemljama uobičajeno je oprati intimne dijelove tijela vodom nakon obavljanja velike nužde. Takva se praksa smatra važnim dijelom osobne higijene i u nekim je sredinama češća od korištenja toaletnog papira.
| Foto: Dreamstime/Canva
19. NA ZABAVE SE DOLAZI NEKOLIKO MINUTA KASNIJE U Francuskoj se u nekim društvenim krugovima kašnjenje od nekoliko minuta na privatnu zabavu smatra prihvatljivim. Dolazak točno na vrijeme ili prerano ponekad se može smatrati neobičnim, ovisno o domaćinu i vrsti okupljanja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
20. STARIJE OSOBE OSLOVLJAVAJU KAO TETU I UJAKA U dijelovima Afrike i Indije starije osobe često se oslovljavaju izrazima poput „teta” i „ujak”, čak i kada nisu u rodbinskoj vezi. Takav način obraćanja iskazuje poštovanje i naglašava važnost zajednice.
| Foto: 123RF
21. PRIJATELJI SE VRIJEĐAJU IZ LJUBAVI U nekim prijateljskim društvima u Irskoj i Škotskoj ljudi se međusobno zadirkuju izrazito grubim riječima, pa čak i uvredama koje zvuče kao želje za nesrećom. Iako takvi razgovori strancima mogu djelovati neprijateljski, među bliskim prijateljima mogu biti znak prisnosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
22. GLASNO RASPRAVLJANJE I PSOVANJE U SVAKODNEVNOJ KOMUNIKACIJI U Izraelu je komunikacija često izravna, glasna i neformalna, a povišen ton ne mora nužno značiti sukob. Takav način razgovora može iznenaditi ljude iz kultura u kojima se više inzistira na formalnosti i suzdržanosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
23. RODITELJI SE SMJEŠTAJU U DOMOVE ZA STARIJE U skandinavskim zemljama smještaj starijih osoba u specijalizirane ustanove može biti uobičajen izbor kada im je potrebna odgovarajuća skrb. U drugim kulturama takva se odluka ponekad smatra neobičnom jer se očekuje da obitelj preuzme brigu o starijim članovima.
| Foto: Canva
24. SMJER POKAZUJU USNAMA Na Filipinima je pokazivanje smjera usnama uobičajen način neverbalne komunikacije. Umjesto da prstom pokažu prema nečemu, ljudi mogu stisnuti usne i usmjeriti ih prema mjestu na koje žele upozoriti.
| Foto: Fotolia
25. DJECU NAZIVAJU MAJMUNIMA KAD SU NESTAŠNA U Španjolskoj se riječ „majmun” u nekim situacijama koristi za opisivanje djeteta koje je nestašno, razigrano ili pretjerano živahno. U takvom kontekstu izraz može biti šaljiv i nema nužno uvredljivo značenje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
26. SPONTANO PRILAZE NEPOZNATOJ DJECI U Indiji je u nekim sredinama uobičajeno započeti razgovor s djecom koju ne poznajete ili im se pridružiti u igri. Takvo ponašanje ne smatra se nužno neprimjerenim, a posebnost je i način kimanja glavom koji strancima može biti teško protumačiti.
| Foto: 123RF
27. SLAMNATI KRIŽEVI PALE SE KAKO BI SE OTJERALA ZIMA U nekim dijelovima Njemačke izrađuju se veliki križevi od slame koji se potom pale kao simboličan oproštaj od zime. Riječ je o lokalnoj tradiciji povezanoj sa sezonskim proslavama i starim narodnim običajima.
| Foto: 123RF
28. PAKETIĆ MARAMICA REZERVIRA MJESTO U RESTORANU U Singapuru je uobičajeno ostaviti paketić papirnatih maramica, posjetnicu ili drugi predmet na stolu kako bi se pokazalo da je mjesto zauzeto. Ta se praksa naziva chope, a stranci ponekad ne shvaćaju da predmet označava rezervaciju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
29. LJUBAV ISKAZUJU IZRAZOM „POJEST ĆU TI JETRU” U perzijskom jeziku postoje izrazi nježnosti koji doslovno zvuče neobično, poput „pojest ću ti jetru” ili „žrtvovat ću život za tebe”. Iako bi takve fraze na hrvatskom mogle zvučati zastrašujuće, njima se izražavaju ljubav i privrženost.
| Foto: 123RF
30. USTAJANJE NA HIMNU PRIJE FILMA U nekim kinima u Keniji i Indiji prije filmskih projekcija prikazuje se državna himna, a publika pritom ustaje. Posjetiteljima koji nisu naviknuti na takvu praksu može biti neobično vidjeti cijelu dvoranu na nogama prije početka filma.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
31. SIROVA SVINJETINA NA PECIVU U Njemačkoj se jede Mettbrötchen, pecivo punjeno začinjenim sirovim mljevenim svinjskim mesom, kojem se često dodaju luk, sol i papar. Za pripremu se koristi meso namijenjeno konzumaciji u sirovom obliku, uz stroge higijenske uvjete i odgovarajuće kontrole zbog mogućih parazita.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
32. POŠTOVANJE SE ISKAZUJE DODIRIVANJEM STOPALA U Indiji mlađe osobe u nekim tradicijama dodiruju stopala starijih članova obitelji kako bi im iskazale poštovanje. Slična gesta može se primjenjivati i prema učiteljima, a dodirivanje predmeta stopalom u nekim se vjerskim tradicijama smatra nepoštovanjem.
| Foto: 123RF
33. JEDU RUKAMA, ALI KORISTE SAMO DESNU U mnogim dijelovima Indije hrana se tradicionalno jede rukama, najčešće desnom. Lijeva se ruka u tradicionalnim higijenskim praksama povezuje s održavanjem osobne higijene nakon korištenja toaleta pa se zato izbjegava pri jelu.
| Foto: Canva