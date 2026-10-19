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FOTO 33 neobična običaja iz cijelog svijeta: Od jedenja sirovog mesa do plašenja djece

Mnoge svakodnevne navike, stavovi i vrijednosti oblikovani su kulturom u kojoj odrastamo, iako toga često nismo svjesni. Običaji i tradicije razlikuju se diljem svijeta, a upravo te razlike čine naš planet tako raznolikim i zanimljivim mjestom
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FOTO 33 neobična običaja iz cijelog svijeta: Od jedenja sirovog mesa do plašenja djece
U nastavku pogledajte šokantne običaje u zemljama diljem svijeta. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte šokantne običaje u zemljama diljem svijeta. | Foto: 123RF
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