4 male pogreške u spojevima koje brzo odbijaju muškarce

Ove male pogreške brzo odbijaju dobre muškarce. Ako se osjećate uhvaćenima u ciklusu loših spojeva, ma koliko god željeli vjerovati da jednostavno nema dobrih muškaraca, mnogo je vjerojatnije da je to zbog vašeg ponašanja. Dobra vijest je da to također znači da je pod vašom kontrolom da promijenite stvari.

Budite iskreni prema sebi i provjerite možete li se poistovjetiti s nekom od ove 4 uobičajene pogreške u spojevima. Ako možete, učinit ćete si veliku uslugu promjenom vlastitih navika.

Evo koje 4 male pogreške u spojevima brzo odbijaju dobre muškarce

1. Ne dajete ljubavi šansu

Otišli ste na spoj na slijepo, koji vam je dogovorila mamina prijateljica, ali, iako se čini simpatičan i ne izgleda loše, jednostavno ne osjećate nikakvu kemiju. Dakle, kada nazove tražeći drugi spoj, vi mu kažete da vas veza trenutno ne zanima.

No, nebrojeno puta je tip postajao privlačniji što ga više upoznajete. Jednom kad mu date priliku, možda vidite njegovu zabavnu, otkačenu stranu, način na koji vas može nasmijati, njegovu ljubaznost i velikodušnost, pa počinje biti slađi. A ako si date malo vremena da to istražite, možda otkrijete da on stvarno postaje seksi. Ali to nikad nećete znati ako završite spoj nakon 30 minuta ispijanja pića s njim. Dajte mu četiri ili pet pravih spojeva prije nego što odlučite ima li potencijala.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Prerano se posvetite jednom tipu

Upoznate tipa za kojeg mislite da bi mogao biti pravi. Sjajno ste se proveli na prva dva spoja i osjetili ste pravu povezanost, čini vam se da vas dvoje zaista imate onu kemiju koju uvijek tražite. Pa kad vas nazove onaj dragi dečko s kojim ste prošli tjedan popili kavu i pozove vas van, pristojno odbijete jer ne želite ugroziti stvari s ovim novim. Dakle, umjesto da izađete na spoj s finim dečkom, ostanete kod kuće i provjeravajte svoj telefon svakih dvadesetak minuta samo kako biste bili sigurni da niste propustili poziv drugog tipa.

Najbolja stvar koju možete učiniti, osobito kada ste upoznali tipa koji vas oduševljava, jest nastaviti izlaziti s drugim dečkima. Zato što će vas to spriječiti da budete opsjednuti svojom novom zaljubljenošću i nećete ispasti očajni, spriječit će vas da prebrzo postanete previše intimni s njim i dat će vam referentnu točku ili dvije s kojima ih možete usporediti. Također, ako svakome od njih suptilno date do znanja da nisu jedini koji se natječu za vašu naklonost, to će potaknuti njihovu mušku kompetitivnost i natjerati ih da krenu u korak s vama kako bi vas osvojili - nešto za što su muškarci raspoloženi. Naposljetku, to će dati zgodnom tipu na spoju priliku da vam pokaže sve što ima, a vama će dati vremena da vidite tko je 'pravi'.

3. Tražite savršenstvo

Večerate s tipom iz snova, a nakon što je zagrizao svoj obrok, on izvuče vilicu iz usta, struže vilicom po zubima i stvara vam jezu. To je to - odmah ste ga otpisali. Poanta je u tome da ako ste spremni odbaciti ga na prvi znak bilo čega što vas imalo iritira, vrijeme je da postanete realistični i shvatite da savršenstvo ne postoji, a uporna potraga za navedenim savršenstvom će vam donijeti - ništa. Budite realni u pogledu onoga što stvarno želite od veze - suosjećanje, brižnost, ljubaznost - stvari koje vas čine sretnim. Zatim prekrižite te manje smetnje s popisa.

Foto: Dreamstime

4. Izlaziti s istim tipom, uvijek iznova i očekivati da će stvari biti drugačije

Izašli ste na piće nakon posla, a netko vam kaže da vas želi upoznati sa sjajnim tipom s kojim radi. Kad vam ga pokažu preko šanka, odmah odbijete jer vam je prenizak ili ne volite plavokose, jednostavno nije vaš tip. No, mogao bi biti zabavan, ljubazan, brižan, uspješan, iskren i odličan s djecom - sve što tražite od muškarca. Ali nećete imati pojma jer ste ga upravo odbili na temelju jedne stvari - kako je izgledao te večeri. Upamtite da vas je izlaženje samo s dečkima koje smatrate svojim tipom dovelo upravo tamo gdje ste sada - sami. Zato prestanite s tim i pokušajte nešto drugačije. Bit će vam drago što jeste, donosi YourTango.