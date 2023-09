4 ženske frizure koje je najlakše održavati, a izgledaju odlično

1. Klasični bob

Savršen je za one koji žele frizuru koju je lako održavati, a da opet izgleda lijepo i ženstveno. Za stiliziranje boba jednostavno operite kosu i ravno je osušite fenom. Potom, ovisno kakav oblik želite, upotrijebite figaro za stvaranje blagih kovrča ili peglu ako želite posve zaglađene vlasi.

Foto: Dreamstime

Kod klasičnog boba važno je redovito šišanje, otprilike svakih šest do osam tjedana. Također, nije loše koristiti sredstvo za zaštitu od topline prije upotrebe bilo kojeg alata za oblikovanje kose.

2. Pixie

Ova frizura je savršena za one koji žele šik izgled koji je lako održavati, a opet da izgleda nekako prirodno, ležerno. Jednostavno operite kosu i osušite je uz namještanje pramenova prstima. Potom, ako želite, upotrijebite uvijače ili peglu da dodate malo teksture.

Foto: Dreamstime

Pixie je potrebno redovito održavati šišanjem, svaka četiri do šest tjedana, i to je to. Ovo je vjerojatno jedna od frizura koje je najlakše održavati - i zgleda super bez puno posla oko nje.

3. Lob

Lob ili 'dugi bob' je frizura slična klasičnom bobu samo što su vlasi dulje. Za oblikovanje frizure operite kosu i ravno je osušite fenom. Zatim možete upotrijebiti peglu ili figaro da dodate malo valovitosti ili je jednostavno ostavite kakva je, izgledat će super.

Foto: Dreamstime

Lob treba održavati šišanjem otprilike svakih osam tjedana kako bi kosa izgledala zdravo. Jedna od najvećih prednosti loba je to što se može oblikovati na razne načine.

4. 'Vuk' frizura

Razigrana, simpatična frizura koju je vrlo jednostavno održavati - kosu samo operite, osušite, protresite prstima, i to je to.

Ovu frizuru potrebno održavati šišanjem svakih šest do osam tjedana, prenosi msn.com.