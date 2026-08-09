5 jednostavnih i zdravih ljetnih večera: Puno povrća, sira i okusa, a malo kompliciranja

Ljeto je idealno vrijeme za jednostavne recepte u kojima glavnu ulogu imaju svježe povrće, lagani sirevi i sastojci koji ne traže dugo stajanje uz štednjak. Uz nekoliko dobrih kombinacija moguće je pripremiti večeru koja izgleda kao pravi mali ljetni obrok, a gotova je bez puno truda. POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Perić je u godinu i pol izgubila 47 kg: 'Nikada nije jela jeftinije ni zdravije nego danas'

1. Pečena feta s rajčicama, tikvicama i limunom

Sastojci:

feta sir

cherry rajčice

tikvica

crveni luk

limun

maslinovo ulje

origano

papar

Povrće narežite, stavite u posudu za pečenje i prelijte maslinovim uljem. U sredinu stavite komad fete, dodajte kriške limuna, origano i papar. Pecite oko 25 minuta na 200 °C, dok povrće ne omekša, a feta blago porumeni. Poslužite uz tostirani kruh ili kus-kus.

2. Salata s breskvama, mozzarellom i pršutom

Sastojci:

zrele breskve

mozzarella ili burrata

pršut

rikola

cherry rajčice

maslinovo ulje

balsamico

bosiljak

Foto: 123RF

Breskve narežite na kriške i kratko ih možete zapeći na tavi ili grillu, ali ukusne su i svježe. Pomiješajte ih s rikolom i rajčicama, dodajte mozzarellu i nekoliko kriški pršuta. Završite maslinovim uljem, balsamicom i svježim bosiljkom.

Ovo je ona večera koja izgleda kao da ste se jako potrudili, a zapravo ste samo pametno posložili fine stvari na tanjur.

3. Tikvice punjene ricottom i špinatom

Sastojci:

tikvice

ricotta

svježi špinat

parmezan

češnjak

limunova korica

maslinovo ulje

Tikvice prerežite po dužini i izdubite sredinu. Pomiješajte ricottu sa sitno nasjeckanim špinatom, malo parmezana, češnjakom i naribanom limunovom koricom. Napunite tikvice i pecite oko 20 do 25 minuta na 190 °C.

Za jaču večeru uz njih možete poslužiti salatu od rajčice ili malo kuhane kvinoje.

4. Mediteranska zdjela sa slanutkom i fetom

Sastojci:

slanutak

feta sir

krastavac

rajčica

paprika

crveni luk

masline

peršin

limun

maslinovo ulje

Foto: 123RF

Slanutak ocijedite i pomiješajte s nasjeckanim povrćem, maslinama i peršinom. Dodajte izmrvljenu fetu, začinite limunovim sokom, maslinovim uljem i paprom. Po želji ubacite i malo kuhanog bulgura ili kus-kusa.

Ovo je dobra večera jer je svježa i lagana, ali zahvaljujući slanutku i feti ipak dovoljno zasitna.

5. Tortilje s piletinom, avokadom i hrskavim povrćem

Sastojci:

integralne tortilje,

pileća prsa,

avokado,

zelena salata,

rajčica,

kukuruz,

crveni luk,

grčki jogurt,

limeta ili limun

Foto: 123RF

Piletinu narežite na trakice, začinite i kratko ispecite na tavi. Tortilje napunite salatom, rajčicom, kukuruzom, lukom, avokadom i toplom piletinom. Umjesto teškog umaka pomiješajte grčki jogurt s malo limete, soli i papra.

Može se jesti i hladno, pa je zgodno i ako večeru želite pripremiti ranije.