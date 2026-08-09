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LAGANO I FINO

5 jednostavnih i zdravih ljetnih večera: Puno povrća, sira i okusa, a malo kompliciranja

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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5 jednostavnih i zdravih ljetnih večera: Puno povrća, sira i okusa, a malo kompliciranja
Foto: 123RF
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Ljeti nam se najčešće jede nešto lagano, svježe i brzo, pogotovo nakon dana provedenog na vrućini. Teške večere tada lako padnu u drugi plan, ali to ne znači da se trebamo zadovoljiti salatom bez okusa ili sendvičem s nogu. Uz sezonsko povrće, dobar sir, malo maslinova ulja i nekoliko jednostavnih dodataka može se pripremiti večera koja je istovremeno zasitna, fina i gotova bez puno vremena u kuhinji

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Ljeto je idealno vrijeme za jednostavne recepte u kojima glavnu ulogu imaju svježe povrće, lagani sirevi i sastojci koji ne traže dugo stajanje uz štednjak. Uz nekoliko dobrih kombinacija moguće je pripremiti večeru koja izgleda kao pravi mali ljetni obrok, a gotova je bez puno truda.

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1. Pečena feta s rajčicama, tikvicama i limunom

Sastojci:

  • feta sir
  • cherry rajčice
  • tikvica
  • crveni luk
  • limun
  • maslinovo ulje
  • origano
  • papar

Povrće narežite, stavite u posudu za pečenje i prelijte maslinovim uljem. U sredinu stavite komad fete, dodajte kriške limuna, origano i papar. Pecite oko 25 minuta na 200 °C, dok povrće ne omekša, a feta blago porumeni. Poslužite uz tostirani kruh ili kus-kus.

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2. Salata s breskvama, mozzarellom i pršutom

Sastojci:

  • zrele breskve
  • mozzarella ili burrata
  • pršut
  • rikola
  • cherry rajčice
  • maslinovo ulje
  • balsamico
  • bosiljak
Foto: 123RF

Breskve narežite na kriške i kratko ih možete zapeći na tavi ili grillu, ali ukusne su i svježe. Pomiješajte ih s rikolom i rajčicama, dodajte mozzarellu i nekoliko kriški pršuta. Završite maslinovim uljem, balsamicom i svježim bosiljkom.

Ovo je ona večera koja izgleda kao da ste se jako potrudili, a zapravo ste samo pametno posložili fine stvari na tanjur.

3. Tikvice punjene ricottom i špinatom

Sastojci:

  • tikvice
  •  ricotta
  •  svježi špinat
  •  parmezan
  •  češnjak
  •  limunova korica
  •  maslinovo ulje

Tikvice prerežite po dužini i izdubite sredinu. Pomiješajte ricottu sa sitno nasjeckanim špinatom, malo parmezana, češnjakom i naribanom limunovom koricom. Napunite tikvice i pecite oko 20 do 25 minuta na 190 °C.

Za jaču večeru uz njih možete poslužiti salatu od rajčice ili malo kuhane kvinoje.

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4. Mediteranska zdjela sa slanutkom i fetom

Sastojci:

  • slanutak
  •  feta sir
  •  krastavac
  •  rajčica
  •  paprika
  •  crveni luk
  •  masline
  •  peršin
  •  limun
  •  maslinovo ulje
Foto: 123RF

Slanutak ocijedite i pomiješajte s nasjeckanim povrćem, maslinama i peršinom. Dodajte izmrvljenu fetu, začinite limunovim sokom, maslinovim uljem i paprom. Po želji ubacite i malo kuhanog bulgura ili kus-kusa.

Ovo je dobra večera jer je svježa i lagana, ali zahvaljujući slanutku i feti ipak dovoljno zasitna.

5. Tortilje s piletinom, avokadom i hrskavim povrćem

Sastojci:

  • integralne tortilje,
  • pileća prsa,
  • avokado,
  • zelena salata,
  • rajčica,
  • kukuruz,
  • crveni luk,
  • grčki jogurt,
  • limeta ili limun
Foto: 123RF

Piletinu narežite na trakice, začinite i kratko ispecite na tavi. Tortilje napunite salatom, rajčicom, kukuruzom, lukom, avokadom i toplom piletinom. Umjesto teškog umaka pomiješajte grčki jogurt s malo limete, soli i papra.

Može se jesti i hladno, pa je zgodno i ako večeru želite pripremiti ranije.

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