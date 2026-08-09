Ljeti nam se najčešće jede nešto lagano, svježe i brzo, pogotovo nakon dana provedenog na vrućini. Teške večere tada lako padnu u drugi plan, ali to ne znači da se trebamo zadovoljiti salatom bez okusa ili sendvičem s nogu. Uz sezonsko povrće, dobar sir, malo maslinova ulja i nekoliko jednostavnih dodataka može se pripremiti večera koja je istovremeno zasitna, fina i gotova bez puno vremena u kuhinji
5 jednostavnih i zdravih ljetnih večera: Puno povrća, sira i okusa, a malo kompliciranja
Ljeto je idealno vrijeme za jednostavne recepte u kojima glavnu ulogu imaju svježe povrće, lagani sirevi i sastojci koji ne traže dugo stajanje uz štednjak. Uz nekoliko dobrih kombinacija moguće je pripremiti večeru koja izgleda kao pravi mali ljetni obrok, a gotova je bez puno truda.
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1. Pečena feta s rajčicama, tikvicama i limunom
Sastojci:
- feta sir
- cherry rajčice
- tikvica
- crveni luk
- limun
- maslinovo ulje
- origano
- papar
Povrće narežite, stavite u posudu za pečenje i prelijte maslinovim uljem. U sredinu stavite komad fete, dodajte kriške limuna, origano i papar. Pecite oko 25 minuta na 200 °C, dok povrće ne omekša, a feta blago porumeni. Poslužite uz tostirani kruh ili kus-kus.
2. Salata s breskvama, mozzarellom i pršutom
Sastojci:
- zrele breskve
- mozzarella ili burrata
- pršut
- rikola
- cherry rajčice
- maslinovo ulje
- balsamico
- bosiljak
Breskve narežite na kriške i kratko ih možete zapeći na tavi ili grillu, ali ukusne su i svježe. Pomiješajte ih s rikolom i rajčicama, dodajte mozzarellu i nekoliko kriški pršuta. Završite maslinovim uljem, balsamicom i svježim bosiljkom.
Ovo je ona večera koja izgleda kao da ste se jako potrudili, a zapravo ste samo pametno posložili fine stvari na tanjur.
3. Tikvice punjene ricottom i špinatom
Sastojci:
- tikvice
- ricotta
- svježi špinat
- parmezan
- češnjak
- limunova korica
- maslinovo ulje
Tikvice prerežite po dužini i izdubite sredinu. Pomiješajte ricottu sa sitno nasjeckanim špinatom, malo parmezana, češnjakom i naribanom limunovom koricom. Napunite tikvice i pecite oko 20 do 25 minuta na 190 °C.
Za jaču večeru uz njih možete poslužiti salatu od rajčice ili malo kuhane kvinoje.
4. Mediteranska zdjela sa slanutkom i fetom
Sastojci:
- slanutak
- feta sir
- krastavac
- rajčica
- paprika
- crveni luk
- masline
- peršin
- limun
- maslinovo ulje
Slanutak ocijedite i pomiješajte s nasjeckanim povrćem, maslinama i peršinom. Dodajte izmrvljenu fetu, začinite limunovim sokom, maslinovim uljem i paprom. Po želji ubacite i malo kuhanog bulgura ili kus-kusa.
Ovo je dobra večera jer je svježa i lagana, ali zahvaljujući slanutku i feti ipak dovoljno zasitna.
5. Tortilje s piletinom, avokadom i hrskavim povrćem
Sastojci:
- integralne tortilje,
- pileća prsa,
- avokado,
- zelena salata,
- rajčica,
- kukuruz,
- crveni luk,
- grčki jogurt,
- limeta ili limun
Piletinu narežite na trakice, začinite i kratko ispecite na tavi. Tortilje napunite salatom, rajčicom, kukuruzom, lukom, avokadom i toplom piletinom. Umjesto teškog umaka pomiješajte grčki jogurt s malo limete, soli i papra.
Može se jesti i hladno, pa je zgodno i ako večeru želite pripremiti ranije.
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