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5 jutarnjih vježbi koje nakon 50. bolje 'tope' trbuh od trbušnjaka

Piše Goran Ivanović,
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5 jutarnjih vježbi koje nakon 50. bolje 'tope' trbuh od trbušnjaka
Foto: 123RF
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Trbušnjaci nisu najučinkovitiji način za smanjenje masnih naslaga na trbuhu nakon 50. godine. Stručnjaci preporučuju kratku jutarnju rutinu koja aktivira cijelo tijelo, a donosimo pet vježbi koje vrijedi isprobati

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Trbušnjaci jačaju trbušne mišiće, ali sami po sebi nisu dovoljno učinkoviti za smanjenje masnih naslaga na trbuhu. Stručnjaci preporučuju treninge koji uključuju cijelo tijelo, podižu puls i aktiviraju više mišićnih skupina odjednom.

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Jutarnje vježbanje može biti odličan izbor nakon 50. godine jer ne zahtijeva puno vremena, a pomaže u očuvanju mišićne mase, kondicije i pokretljivosti. Sljedećih pet vježbi čini jednostavnu rutinu koju možete izvoditi nekoliko puta tjedno.

1. Hodajući iskorak 

Hodajući iskoraci aktiviraju noge, kukove i trup te podižu intenzitet treninga više nego klasične vježbe za trbuh.

Aktivira: kvadricepse, gluteuse, stražnju ložu, listove i trup.

Foto: 123RF

Kako izvesti:

  • Zakoračite naprijed.
  • Spustite se u iskorak savijajući oba koljena.
  • Odgurnite se prednjom nogom i nastavite drugom stranom.
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Preporuka: 3 serije po 8 do 10 ponavljanja sa svakom nogom.

2. Down Dog u Cobru

Ova dinamična vježba poboljšava pokretljivost, isteže kralježnicu i ramena te priprema tijelo za ostatak treninga.

Aktivira: ramena, leđa, trbušne mišiće i gluteuse.

Foto: 123RF

Kako izvesti:

  • Iz visokog planka podignite kukove u "Down Dog".
  • Zatim se kontrolirano spustite u položaj "Cobra".
  • Ponavljajte glatkim pokretima.

Preporuka: 2 do 3 serije po 6 do 8 ponavljanja.

3. Veslanje s bučicama iz planka 

Istodobno jača leđa i trup te zahtijeva stabilnost cijelog tijela.

Aktivira: leđa, ramena, bicepse, trbušne mišiće i gluteuse.

Foto: 123RF

Kako izvesti:

  • Zauzmite plank s bučicama u rukama.
  • Naizmjenično povlačite jednu pa drugu bučicu prema rebrima.
  • Pazite da kukovi ostanu mirni.
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Preporuka: 3 serije po 6 do 8 ponavljanja sa svakom rukom.

4. Mrtvo dizanje s bučicama

Jedna od najboljih funkcionalnih vježbi za jačanje stražnjeg dijela tijela.

Aktivira: gluteuse, stražnju ložu, leđa i trup.

Foto: 123RF

Kako izvesti:

  • Gurajte kukove unatrag dok spuštate bučice uz noge.
  • Vratite se u uspravan položaj snažnim opružanjem kukova.

Preporuka: 3 serije po 8 do 12 ponavljanja.

5. Plank s dodirivanjem ramena

Vježba koja snažno aktivira trup i poboljšava stabilnost.

Aktivira: trbušne mišiće, ramena, prsa i gluteuse.

Foto: 123RF

Kako izvesti:

  • Iz visokog planka naizmjenično dodirujte suprotno rame.
  • Trup i kukovi trebaju ostati što mirniji.

Preporuka: 3 serije po 20 do 30 sekundi.

Kako izvoditi trening?

Vježbe izvodite kao kružni trening tri do četiri puta tjedno. Napravite jednu seriju svake vježbe, odmorite 60 do 90 sekundi pa ponovite cijeli krug još dva puta.

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Za najbolje rezultate koristite manje težine dok ne usavršite tehniku te rutinu kombinirajte sa svakodnevnim hodanjem i uravnoteženom prehranom. Stručnjaci naglašavaju da se višak masnoće na trbuhu ne može ukloniti samo trbušnjacima, već redovitom aktivnošću cijelog tijela.

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