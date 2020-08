5 načina za preživjeti na lošem i neželjenom poslu bez tjeskobe

Zarađujete li tek toliko da jedva spajate kraj s krajem, a ne možete si priuštiti otkaz, istražite sve moguće prilike za dodatnu zaradu ili za pronalazak što boljeg posla

<p>Bilo da ste zaista premalo plaćeni za svoj posao ili ne, ako zarađujete jedva da platite račune, mogućnosti što da učinite kako biste poboljšali situaciju su ograničene. Zaposlenici misle da nisu dovoljno plaćeni zbog prevelikog broja sati koje odrade, brojnih poslovnih obveza, a neki rade i puno odgovornije poslove nego što bi trebali. Iako u tom slučaju mnogi razmišljaju o otkazu, u vrijeme recesije rijetko si ga tko može priuštiti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No nastavite li raditi posao od kojeg jedva preživljavate, može doći do izgaranja na radnome mjestu i drugih problema. To može imati negativan učinak na vaše poslovne rezultate, stav i razinu sposobnosti, a i loše utječe na radnu koncentraciju jer ste zaokupljeni osobnim problemima. Financijski pritisak negativno se odražava na vaše privatno okruženje, ali i radno okruženje, a to automatski izaziva brojne probleme na oba područja. </p><h2>Kako preživjeti na lošem poslu:</h2><h2>1. Počnite od trenutačnog posla</h2><p>Nije dovoljno misliti da ste premalo plaćeni - morate znati jeste li uistinu potplaćeni. Istražite kolike su plaće u vašoj struci i poslu koji radite, usporedite svoju s drugima i saznajte u kakvom ste položaju. Razmislite o načinima kako biste mogli postati vredniji šefu. </p><h2>2. Tražite od šefa povišicu</h2><p>Tražite li povišicu, pobrinite se da je opravdana - ako imate puno više obveza na poslu ili ste dobili odgovorniji posao. Dobro je i ako pripremite sve činjenice na papiru.</p><h2>3. Potražite druge mogućnosti</h2><p>Pronađite tijekom tjedna vremena za traženje drugih poslova koji bi vam se isplatili. Najprije potražite mogućnosti unutar tvrtke gdje ste se već dokazali, a onda istražite i konkurentske tvrtke. Tražite poslove prije ili poslije radnog vremena te šaljite životopise raznim tvrtkama. A i čim počnete nešto konkretno poduzimati, bit ćete puno pozitivniji.</p><h2>4. Prihvatite dodatni posao</h2><p>Umjesto da se žalite na tešku novčanu situaciju u kojoj ste se našli, iskoristite vrijeme i istražite u čemu ste dobri. Ako od struke, hobija ili raznih vještina možete dodatno zaraditi, a da to ne ugrožava vaš trenutačni posao, potrudite se nešto ostvariti. </p><h2>5. Budite zahvalni za to što imate</h2><p>Ako poduzmete nešto da poboljšate situaciju, kad-tad će se promijeniti. Dotad budite zahvalni što imate posao i budite uspješni u njemu.</p>