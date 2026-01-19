5 najboljih recepata za krafne

Svi vole okus klasične krafne, ali moderna kuhinja neprestano traži nove načine da klasiku podigne na višu razinu, pa su krafne postale prostor za kreativnost i gurmanske kombinacije. Domaće tijesto ostaje baza, no nadjevi i punjena danas variraju od jednostavnih do vrlo sofisticiranih.

Upravo zato u ovom članku donosimo pet recepata koji pokazuju koliko su krafne zapravo svestrane. Od tradicionalnih, preko onih s kremom od vanilije, pa sve do kombinacija s pistacijama, sirom i čokoladom - svaki recept nudi nešto posebno. Ono što ih povezuje je ista tajna uspjeha: dobro dizano tijesto, pravilno prženje i pažljivo punjenje. Za one koji se boje da je izrada krafni zahtjevna, ovaj vodič razbija mitove i pokazuje da se savršene krafne mogu napraviti i kod kuće.

Samo je bitno slijediti nekoliko osnovnih koraka i dati tijestu dovoljno vremena da naraste. A kada se jednom savlada tehnika, možete eksperimentirati s okusima i kreirati svoje omiljene kombinacije. U nastavku slijede recepti koji će zadovoljiti i najzahtjevnije sladokusce, ali i one koji traže brzi, domaći desert bez kompliciranih postupaka.

1. Klasične domaće krafne s džemom (najbolji osnovni recept)

Sastojci:

500 g glatkog brašna

20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)

250 ml toplog mlijeka

70 g šećera

2 jaja

80 g maslaca (otopljenog)

prstohvat soli

naribana korica 1 limuna (po želji)

1 žličica vanilin šećera (po želji)

ulje za prženje

džem po izboru (npr. marelica, šumsko voće)

šećer u prahu za posipanje

Priprema krafni:

U toplom mlijeku pomiješajte kvasac i 1 žličicu šećera. Ostavite 5–10 min da se zapjeni. U zdjeli pomiješajte brašno, šećer, sol, vanilin šećer i limunovu koricu.

Dodajte jaja, kvasac i otopljeni maslac. Mijesite 10–12 min dok ne dobijete glatko tijesto. Pokrijte i ostavite 60–90 min da naraste (udvostruči se). Razvaljajte tijesto na 1–1,5 cm. Izrežite krugove i ostavite da narastu 20–30 min.

Zatim pržite u ulju 170–175 °C po 1–2 min sa svake strane. Ocijedite na papirnatom ubrusu.

Krafne napunite džemom špricom za punjenje ili žličicom kroz rupu. Na kraju posipajte šećerom u prahu.

Foto: Bojan Zibar

2. Krafne s kremom od vanilije

500 g glatkog brašna

20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)

250 ml toplog mlijeka

70 g šećera

2 jaja

80 g maslaca (otopljenog)

prstohvat soli

naribana korica 1 limuna (po želji)

1 žličica vanilin šećera (po želji)

ulje za prženje

500 ml mlijeka

5 žumanjaka

120 g šećera

40 g brašna (ili gustina)

1 mahuna vanilije ili 1 žličica ekstrakta

Priprema:

Priprema tijesta je ista kao i u 1. receptu.

Priprema kreme:

Zagrijte mlijeko s vanilijom do vrenja. U zdjeli pomiješajte žumanjke, šećer i brašno. Polako ulijte vruće mlijeko u smjesu, miješajući.

Vratite na vatru i kuhajte dok se krema ne zgusne. Zatim ostavite kremu da se ohladu. Krafne napunite kremom špricom. Po želji posipajte šećerom ili glazurom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3) Krafne s kremom od pistacija i čokoladom

Sastojci :

500 g glatkog brašna

20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)

250 ml toplog mlijeka

70 g šećera

2 jaja

80 g maslaca (otopljenog)

prstohvat soli

200 g pistacija (mljevenih)

200 ml slatkog vrhnja

150 g bijele čokolade

1 žličica vanilije

Priprema krafni

Isti postupak kao u osnovnom receptu.

Priprema kreme

Zagrijte vrhnje do vrenja. Uklonite s vatre i dodajte bijelu čokoladu, miješajte dok se otopi. Umiješajte pistacije i vaniliju.

Ohladite u hladnjaku dok se ne stisne. Krafne punite kremom od pistacija, a vrh možete preliti otopljenom tamnom čokoladom.

4) Cheesecake krafne (krafne s kremom od sira)

500 g glatkog brašna

20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)

250 ml toplog mlijeka

70 g šećera

2 jaja

80 g maslaca (otopljenog)

prstohvat soli

250 g krem sira (Philadelphia ili slično)

100 g šećera u prahu

200 ml slatkog vrhnja (umutiti u šlag)

korica 1 limuna

Priprema:

Isti postupak kao u osnovnom receptu.

Priprema kreme:

Krem sir pomiješajte sa šećerom i limunovom koricom. Umiješajte tučeni šlag. Ohladite 30 min. Krafne punite kremom od sira, a vrh posipajte mrvicama keksa ili biskvita.

5. Krafne s Nutellom i karamelom

Sastojci:

500 g glatkog brašna

20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)

250 ml toplog mlijeka

70 g šećera

2 jaja

80 g maslaca (otopljenog)

prstohvat soli

Nutella (ili druga čokoladna krema)

karamel krema (dulce de leche)

Priprema:

Kao u osnovnom receptu. Nakon što se krafne ohlade, napunite ih Nutellom pomoću šprice ili žličice. Na vrh dodajte karamel. Po želji posipajte šećerom u prahu ili ukrasite s malo otopljene čokolade.