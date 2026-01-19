Mekane i punjene raznim nadjevima, krafne su simbol pokladnog stola. Donosimo izbor recepata i savjeta za njihovu pripremu, kako bi vam ispale prozračne, ukusne i slasne
5 najboljih recepata za krafne
Svi vole okus klasične krafne, ali moderna kuhinja neprestano traži nove načine da klasiku podigne na višu razinu, pa su krafne postale prostor za kreativnost i gurmanske kombinacije. Domaće tijesto ostaje baza, no nadjevi i punjena danas variraju od jednostavnih do vrlo sofisticiranih.
Upravo zato u ovom članku donosimo pet recepata koji pokazuju koliko su krafne zapravo svestrane. Od tradicionalnih, preko onih s kremom od vanilije, pa sve do kombinacija s pistacijama, sirom i čokoladom - svaki recept nudi nešto posebno. Ono što ih povezuje je ista tajna uspjeha: dobro dizano tijesto, pravilno prženje i pažljivo punjenje. Za one koji se boje da je izrada krafni zahtjevna, ovaj vodič razbija mitove i pokazuje da se savršene krafne mogu napraviti i kod kuće.
Samo je bitno slijediti nekoliko osnovnih koraka i dati tijestu dovoljno vremena da naraste. A kada se jednom savlada tehnika, možete eksperimentirati s okusima i kreirati svoje omiljene kombinacije. U nastavku slijede recepti koji će zadovoljiti i najzahtjevnije sladokusce, ali i one koji traže brzi, domaći desert bez kompliciranih postupaka.
1. Klasične domaće krafne s džemom (najbolji osnovni recept)
Sastojci:
- 500 g glatkog brašna
- 20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)
- 250 ml toplog mlijeka
- 70 g šećera
- 2 jaja
- 80 g maslaca (otopljenog)
- prstohvat soli
- naribana korica 1 limuna (po želji)
- 1 žličica vanilin šećera (po želji)
- ulje za prženje
- džem po izboru (npr. marelica, šumsko voće)
- šećer u prahu za posipanje
Priprema krafni:
U toplom mlijeku pomiješajte kvasac i 1 žličicu šećera. Ostavite 5–10 min da se zapjeni. U zdjeli pomiješajte brašno, šećer, sol, vanilin šećer i limunovu koricu.
Dodajte jaja, kvasac i otopljeni maslac. Mijesite 10–12 min dok ne dobijete glatko tijesto. Pokrijte i ostavite 60–90 min da naraste (udvostruči se). Razvaljajte tijesto na 1–1,5 cm. Izrežite krugove i ostavite da narastu 20–30 min.
Zatim pržite u ulju 170–175 °C po 1–2 min sa svake strane. Ocijedite na papirnatom ubrusu.
Krafne napunite džemom špricom za punjenje ili žličicom kroz rupu. Na kraju posipajte šećerom u prahu.
2. Krafne s kremom od vanilije
- 500 g glatkog brašna
- 20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)
- 250 ml toplog mlijeka
- 70 g šećera
- 2 jaja
- 80 g maslaca (otopljenog)
- prstohvat soli
- naribana korica 1 limuna (po želji)
- 1 žličica vanilin šećera (po želji)
- ulje za prženje
- 500 ml mlijeka
- 5 žumanjaka
- 120 g šećera
- 40 g brašna (ili gustina)
- 1 mahuna vanilije ili 1 žličica ekstrakta
Priprema:
Priprema tijesta je ista kao i u 1. receptu.
Priprema kreme:
Zagrijte mlijeko s vanilijom do vrenja. U zdjeli pomiješajte žumanjke, šećer i brašno. Polako ulijte vruće mlijeko u smjesu, miješajući.
Vratite na vatru i kuhajte dok se krema ne zgusne. Zatim ostavite kremu da se ohladu. Krafne napunite kremom špricom. Po želji posipajte šećerom ili glazurom.
3) Krafne s kremom od pistacija i čokoladom
Sastojci :
- 500 g glatkog brašna
- 20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)
- 250 ml toplog mlijeka
- 70 g šećera
- 2 jaja
- 80 g maslaca (otopljenog)
- prstohvat soli
- 200 g pistacija (mljevenih)
- 200 ml slatkog vrhnja
- 150 g bijele čokolade
- 1 žličica vanilije
Priprema krafni
Isti postupak kao u osnovnom receptu.
Priprema kreme
Zagrijte vrhnje do vrenja. Uklonite s vatre i dodajte bijelu čokoladu, miješajte dok se otopi. Umiješajte pistacije i vaniliju.
Ohladite u hladnjaku dok se ne stisne. Krafne punite kremom od pistacija, a vrh možete preliti otopljenom tamnom čokoladom.
4) Cheesecake krafne (krafne s kremom od sira)
- 500 g glatkog brašna
- 20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)
- 250 ml toplog mlijeka
- 70 g šećera
- 2 jaja
- 80 g maslaca (otopljenog)
- prstohvat soli
- 250 g krem sira (Philadelphia ili slično)
- 100 g šećera u prahu
- 200 ml slatkog vrhnja (umutiti u šlag)
- korica 1 limuna
Priprema:
Isti postupak kao u osnovnom receptu.
Priprema kreme:
Krem sir pomiješajte sa šećerom i limunovom koricom. Umiješajte tučeni šlag. Ohladite 30 min. Krafne punite kremom od sira, a vrh posipajte mrvicama keksa ili biskvita.
5. Krafne s Nutellom i karamelom
Sastojci:
- 500 g glatkog brašna
- 20 g svježeg kvasca (ili 7 g suhog)
- 250 ml toplog mlijeka
- 70 g šećera
- 2 jaja
- 80 g maslaca (otopljenog)
- prstohvat soli
- Nutella (ili druga čokoladna krema)
- karamel krema (dulce de leche)
Priprema:
Kao u osnovnom receptu. Nakon što se krafne ohlade, napunite ih Nutellom pomoću šprice ili žličice. Na vrh dodajte karamel. Po želji posipajte šećerom u prahu ili ukrasite s malo otopljene čokolade.
