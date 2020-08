5 stvari koje će vas usrećiti u vezi: Nisu financije, a ni fakultet

Stručnjaci su proučili podatke iz istraživanja u kojima je sudjelovalo preko 11.000 ljubavnih parova iz Kanade, SAD-a, Nizozemske, Novog Zelanda, Izraela i Švicarske. Došli su do zanimljivih zaključaka

<p>- Svaki idiot se može zaljubiti, to je jednostavno. Ali, izgraditi dobar odnos, održavati ga i rasti u ljubavi zajedno, za to je potrebno puno više. Kao prvo, potrebno je imati želju, a kao drugo, potrebno je naporno raditi na tome - prokomentirao je <strong>Gary Brown</strong>, klinički psiholog iz SAD-a sa preko 30 godina iskustva u svojem poslu, koji je 2015. proglašen najboljim bračnim savjetnikom (Los Angeles Awards).</p><p>Komentirao je istraživanje koje je vodila dr. sc. <strong>Samantha Joel</strong> sa Sveučilišta Western u Kanadi, a u kojemu je sudjelovalo preko 85 stručnjaka. Iako Brown nije bio među njima, jako dobro mu je poznata tematika. </p><p>Istraživači su proučili podatke iz 43 odvojena istraživanja u kojima je sudjelovalo preko 11.000 ljubavnih parova iz Kanade, SAD-a, Nizozemske, Novog Zelanda, Izraela i Švicarske.</p><p>Zanimalo ih je koji su to najvažniji čimbenici za sretnu vezu i došli su do top liste od pet najvažnijih. Među njima nije bilo, kako bi mnogi očekivali - financijske sigurnosti, obrazovanja, etničke pripadnosti, razine stresa i anksioznosti, to je li netko ekstrovert ili introvert...</p><p>Ovih 5 čimbenika su, čini se, najvažniji:</p><h2>1. Povjerenje: Vjerujete da partner želi ozbiljnu vezu s vama</h2><p>- Ovdje se radi tome da ste sigurni kako je partner uz vas na duge staze. To je nešto što je na vrhu popisa čimbenika važnih za sretnu vezu. Naime, nema smisla ići dalje sa bilo čime u vezi, ako ta važna pretpostavka nije zadovoljena. Ne možete očekivati napredak veze ako niste sigurni želi li vaš partner uopće biti u ozbiljnoj vezi - kaže Brown.</p><p>Terapeut naglašava kako je važno otvoreno razgovarati o emocijama.</p><p>- Nemojte pretpostavljati da vaš partner zna kako kakvi su vaši osjećaji prema njemu, već se potrudite iskreno mu to reći. Pokažite da ga volite cijenite vaš ljubavni odnos. Partneri u vezi se moraju osjećati voljeno - savjetuje.</p><h2>2. Zahvalnost: Osjećate da vam je partner zahvalan</h2><p>- U ljudskoj je prirodi osjećati se cijenjeno i vrijedno pa je sasvim normalno da to traže i očekuju od partnera. Iz iskustva znam da previše parova biva uhvaćeno u zamku osjećaja tipa 'ne bih trebao pokazati zahvalnost prema svom partneru', ali ne postoji prekomjerna doza iskazivanja zahvalnosti, pogotovo ako se radi o ljudima koji su vam najbliži - pojašnjava ovaj terapeut.</p><p>Važno je uvijek imati na umu da se partnera ne smije uzimati zdravo za gotovo, kao tu je i nema potrebe truditi se previše niti pokazivati emocije - to je skroz pogrešno i sigurno ne doprinosi boljitku veze.</p><p>- Naučite ljubavni jezik svog partnera i pronađite načine kako mu pokazivati ono što će mu puno značiti. Primjerice, netko tko pokazuje ljubav kroz darove može se osjećati cijenjeno kroz buket cvijeća dobiven 'bez nekog posebnog razloga, onako usput' - dodaje Brown.</p><h2>3. Romantika i seks: Imate zadovoljavajući seksualni život</h2><p>- Zašto je ovo važan čimbenik u vezi nije neka misterija, a ipak za mnoge ljude dobar i kvalitetan seks nisu prioritet. Seks igra višeslojnu ulogu u vezi, izražavajući požudu, emocionalnu povezanost, bliskost i ranjivost - kaže terapeut.</p><p>Brown napominje kako se pod zadovoljavajućim seksualnim životom smatra kvaliteta, a ne kvantiteta. </p><p>- Dakle, jedno sjajno vođenje ljubavi tjedno može biti bolje za vezu od svakodnevnog brzinskog seksa. Ali, naravno, sve ipak ovisi o tome što partneri traže u seksualnom životu. Ono to je nekom normalno, drugome nije, pa surađujte i gradite vlastitog 'normalnog'. Neka vam to bude prioritet - savjetuje.</p><h2>4. Nesebičnost: Važno vam je vidjeti partnera sretnim</h2><p>- Najbolji su odnosi oni u kojima je svakoj osobi više stalo do sreće druge strane nego do vlastite. To ne znači postati mučenikom i usrećivati partnera na račun vlastitih potreba, već to znači imati nesebičan stav u vezi - kaže Brown.</p><p>Pitajte se svaki dan: 'Što danas mogu učiniti da partneru olakšam život?', a potom to i napravite.</p><p>- Razgovarajte i redovito obraćajte pažnju kako biste vidjeli je li partner doista sretan. Potaknite ga da bude iskren i kaže što ga eventualno sputava u osjećaju sreće - dodao je.</p><h2>5. Zdrava svađa: Cilj rješavanja sukoba je razumijevanje</h2><p>- Većina ljudi se s vremena na vrijeme posvađa, tako da recept uspješne veze nije u izbjegavanju sukoba, već u razvijanju zdravih načina za rješavanje tog sukoba. Cilj rješavanja sukoba uvijek treba biti razumijevanje, a ne 'pobjeda'. Svađanje samo zbog svađanja ili zbog dokazivanja da ste u pravu ili pak ponižavanja partnera, otrovno je i zatrovat će vaš odnos brže nego gotovo sve druge situacije - objašnjava terapeut.</p><p>- Svaki par mora pronaći zdrav način rješavanja sukoba koji im najbolje odgovara. Ako niste sigurni koji je to 'pravi, zdravi način', pokušajte pročitati pokoju knjigu na tu temu, razgovarati s ljudima čijem odnosu se divite ili zakažite nekoliko sastanaka sa savjetnikom za ljubavne odnose - dodaje, a prenosi <a href="https://www.thehealthy.com/family/relationships/successful-relationship-advice/" target="_blank">The Healthy</a>.</p><p> </p>